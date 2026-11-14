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FLIPED

Feira literária convida famílias a viverem infância sem telas na Bahia

Evento reúne oficinas, brincadeiras e autores neste sábado, das 10h às 17h

Jair Mendonça Jr
Por
Feira Literária e Pedagógica (FLIPED)
Feira Literária e Pedagógica (FLIPED) - Foto: Reprodução internet

O Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas, recebe neste sábado, 14, a Feira Literária e Pedagógica (FLIPED). O evento ocorre das 10h às 17h no Galpão de Eventos do centro de compras, com programação voltada à leitura, à cultura e às brincadeiras fora das telas de celulares e tablets.

Realizada pela PED Education, pelo Colégio Anglo Lauro e pelo COC Lauro de Freitas e Horto Florestal, a edição de 2026 tem como eixo central o tema “Infância sem telas”. A entrada custa a partir de R$ 25, com vendas disponíveis na bilheteria do espaço e pela internet.

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Programação e atividades da FLIPED

A grade do evento reúne dinâmicas práticas, projetos escolares e apresentações artísticas voltadas ao público infantil e aos responsáveis.

Brincadeiras e oficinas manuais

O espaço disponibiliza estações de jogos que fizeram parte da rotina de gerações anteriores, permitindo a interação entre pais, avós e filhos. Entre as atividades confirmadas estão:

  • Partidas de xadrez em tabuleiro gigante;
  • Pista com carrinhos de rolimã;
  • Oficinas de montagem de pipas;
  • Oficinas de produção de brinquedos manuais;
  • Brincadeiras de pular corda e pular elástico.
  • Literatura, música e projetos escolares

Além da recreação, a feira apresenta trabalhos pedagógicos desenvolvidos pelas instituições organizadoras durante o ano letivo de 2026. O público também tem acesso a estandes de venda de livros, shows de bandas infantis e encontros com escritores e artistas convidados:

  • Ricardo Ishmael (jornalista e escritor);
  • Antônio Barreto (cordelista);
  • Ray Gramacho (músico e animador);
  • Palmira Heine (autora);
  • Cau Cunha (autora);
  • Maria Helena Figueiredo (autora).

Estrutura do local do evento

Inaugurado em 17 de março de 2020, o Parque Shopping Bahia opera com mais de 192 lojas, incluindo nove âncoras, 11 megalojas, sete salas de cinema, cinco restaurantes na Alameda Gourmet e mais de 30 operações na praça de alimentação.

O empreendimento conta com fraldário, espaço família, empréstimo de carrinhos de bebê e acesso permitido para animais de estimação.

O complexo Cidade Parque Shopping integra ainda o Magic Games Park, a casa de espetáculos Armazém Convention, a unidade PSG Academy Villas — equipada com quatro quadras de futebol e duas de beach tênis — e uma loja da rede Total Atacado.

Serviço

  • Evento: Feira Literária e Pedagógica (FLIPED) – Tema “Infância sem telas”
  • Data: Sábado, 14 de novembro de 2026
  • Horário: Das 10h às 17h
  • Local: Galpão de Eventos do Parque Shopping Bahia (Lauro de Freitas, BA)
  • Ingressos: A partir de R$ 25, à venda no local e pelo site
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Feira Literária e Pedagógica Parque Shopping Bahia

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