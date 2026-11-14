Feira literária convida famílias a viverem infância sem telas na Bahia

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O Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas, recebe neste sábado, 14, a Feira Literária e Pedagógica (FLIPED). O evento ocorre das 10h às 17h no Galpão de Eventos do centro de compras, com programação voltada à leitura, à cultura e às brincadeiras fora das telas de celulares e tablets.

Realizada pela PED Education, pelo Colégio Anglo Lauro e pelo COC Lauro de Freitas e Horto Florestal, a edição de 2026 tem como eixo central o tema “Infância sem telas”. A entrada custa a partir de R$ 25, com vendas disponíveis na bilheteria do espaço e pela internet.

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Programação e atividades da FLIPED

A grade do evento reúne dinâmicas práticas, projetos escolares e apresentações artísticas voltadas ao público infantil e aos responsáveis.

Brincadeiras e oficinas manuais

O espaço disponibiliza estações de jogos que fizeram parte da rotina de gerações anteriores, permitindo a interação entre pais, avós e filhos. Entre as atividades confirmadas estão:

Partidas de xadrez em tabuleiro gigante;

Pista com carrinhos de rolimã;

Oficinas de montagem de pipas;

Oficinas de produção de brinquedos manuais;

Brincadeiras de pular corda e pular elástico.

Literatura, música e projetos escolares

Além da recreação, a feira apresenta trabalhos pedagógicos desenvolvidos pelas instituições organizadoras durante o ano letivo de 2026. O público também tem acesso a estandes de venda de livros, shows de bandas infantis e encontros com escritores e artistas convidados:

Ricardo Ishmael (jornalista e escritor);

Antônio Barreto (cordelista);

Ray Gramacho (músico e animador);

Palmira Heine (autora);

Cau Cunha (autora);

Maria Helena Figueiredo (autora).

Estrutura do local do evento

Inaugurado em 17 de março de 2020, o Parque Shopping Bahia opera com mais de 192 lojas, incluindo nove âncoras, 11 megalojas, sete salas de cinema, cinco restaurantes na Alameda Gourmet e mais de 30 operações na praça de alimentação.

O empreendimento conta com fraldário, espaço família, empréstimo de carrinhos de bebê e acesso permitido para animais de estimação.

O complexo Cidade Parque Shopping integra ainda o Magic Games Park, a casa de espetáculos Armazém Convention, a unidade PSG Academy Villas — equipada com quatro quadras de futebol e duas de beach tênis — e uma loja da rede Total Atacado.

Serviço