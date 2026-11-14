FLIPED
Feira literária convida famílias a viverem infância sem telas na Bahia
Evento reúne oficinas, brincadeiras e autores neste sábado, das 10h às 17h
O Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas, recebe neste sábado, 14, a Feira Literária e Pedagógica (FLIPED). O evento ocorre das 10h às 17h no Galpão de Eventos do centro de compras, com programação voltada à leitura, à cultura e às brincadeiras fora das telas de celulares e tablets.
Realizada pela PED Education, pelo Colégio Anglo Lauro e pelo COC Lauro de Freitas e Horto Florestal, a edição de 2026 tem como eixo central o tema “Infância sem telas”. A entrada custa a partir de R$ 25, com vendas disponíveis na bilheteria do espaço e pela internet.
Programação e atividades da FLIPED
A grade do evento reúne dinâmicas práticas, projetos escolares e apresentações artísticas voltadas ao público infantil e aos responsáveis.
Brincadeiras e oficinas manuais
O espaço disponibiliza estações de jogos que fizeram parte da rotina de gerações anteriores, permitindo a interação entre pais, avós e filhos. Entre as atividades confirmadas estão:
- Partidas de xadrez em tabuleiro gigante;
- Pista com carrinhos de rolimã;
- Oficinas de montagem de pipas;
- Oficinas de produção de brinquedos manuais;
- Brincadeiras de pular corda e pular elástico.
- Literatura, música e projetos escolares
Além da recreação, a feira apresenta trabalhos pedagógicos desenvolvidos pelas instituições organizadoras durante o ano letivo de 2026. O público também tem acesso a estandes de venda de livros, shows de bandas infantis e encontros com escritores e artistas convidados:
- Ricardo Ishmael (jornalista e escritor);
- Antônio Barreto (cordelista);
- Ray Gramacho (músico e animador);
- Palmira Heine (autora);
- Cau Cunha (autora);
- Maria Helena Figueiredo (autora).
Estrutura do local do evento
Inaugurado em 17 de março de 2020, o Parque Shopping Bahia opera com mais de 192 lojas, incluindo nove âncoras, 11 megalojas, sete salas de cinema, cinco restaurantes na Alameda Gourmet e mais de 30 operações na praça de alimentação.
O empreendimento conta com fraldário, espaço família, empréstimo de carrinhos de bebê e acesso permitido para animais de estimação.
O complexo Cidade Parque Shopping integra ainda o Magic Games Park, a casa de espetáculos Armazém Convention, a unidade PSG Academy Villas — equipada com quatro quadras de futebol e duas de beach tênis — e uma loja da rede Total Atacado.
Serviço
- Evento: Feira Literária e Pedagógica (FLIPED) – Tema “Infância sem telas”
- Data: Sábado, 14 de novembro de 2026
- Horário: Das 10h às 17h
- Local: Galpão de Eventos do Parque Shopping Bahia (Lauro de Freitas, BA)
- Ingressos: A partir de R$ 25, à venda no local e pelo site