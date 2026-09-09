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CULTURA E GASTRONOMIA

Festa de San Gennaro leva rock e gastronomia ao Rio Vermelho

Evento gratuito acontece no sábado, 19, com música, teatro e performances artísticas

Mônica Carvalho
Por Mônica Carvalho
Festa de San Gennaro reúne música, gastronomia e manifestações artísticas no Rio Vermelho
Festa de San Gennaro reúne música, gastronomia e manifestações artísticas no Rio Vermelho - Foto: Caio Lírio

Entre guitarras e panelas, a tradição italiana encontra o rock baiano na 7ª edição da Festa de San Gennaro. O evento, ao ar livre, retorna ao Rio Vermelho no sábado, 19 de setembro, com programação gratuita das 10h às 22h, no entorno da Rua Professora Almerinda Dutra.

Neste ano, o pop rock será o fio condutor da festa, que prestará homenagem a Raul Seixas e fará ecoar um conhecido chamado: “Toca Raul!”. Shows, teatro, performances artísticas e gastronomia ocuparão o bairro ao longo de 12 horas de programação.

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O encerramento ficará por conta de Larissa Luz, com “Rock in Gil”, show dedicado à vertente roqueira da obra de Gilberto Gil. A festa foi concebida por Valeska Calazans e pelo chef Celso Vieira, sócios do Grupo Pasta em Casa, e tem direção artística de Rose Lima e direção musical de Luciano Bahia.

Larissa Luz encerra a 7ª Festa de San Gennaro com o show “Rock in Gil”
Larissa Luz encerra a 7ª Festa de San Gennaro com o show “Rock in Gil” - Foto: Caio Lírio

Raul Seixas, Gilberto Gil e versões italianas

A homenagem a Raul Seixas será conduzida por Marcos Clement, que apresentará um tributo ao cantor e fará intervenções durante o evento. Pedro Pondé também está entre as atrações musicais confirmadas.

Marcos Clement fará um tributo a Raul Seixas durante a Festa de San Gennaro
Marcos Clement fará um tributo a Raul Seixas durante a Festa de San Gennaro - Foto: Olga Leria | Ag. A TARDE

O DJ Roger N’Roll abre espaço para versões italianas de canções baianas. Bruna Barreto, Thathi, Lutte e Sylvia Patricia também passam pelo palco, acompanhadas pela banda-base da Festa de San Gennaro.

“Pensamos em uma programação que tivesse o espírito da Festa de San Gennaro, mas que também dialogasse diretamente com o tema desta edição. O pop rock nos permite fazer encontros muito interessantes, como aproximar Raul Seixas de Gilberto Gil, além de trazer diferentes artistas e linguagens para a festa”, afirma Rose Lima.

Teatro, arte e gastronomia

A programação começa com o espetáculo infantil “Maria vai com as outras”. O ator e diretor Marcelo Flores será o mestre de cerimônias e conduzirá as atividades ao longo do dia.

A identidade artística e poética desta edição é assinada por Ronaldo Fraga e Bianca Ramoneda. Rebeca Castro responde pela produção artística, enquanto Vanessa Vieira, da Trevo Produções, assina a produção executiva.

A gastronomia completa a celebração, com a participação de 12 restaurantes italianos de Salvador.

Público circula entre as barracas da Festa de San Gennaro no Rio Vermelho
Público circula entre as barracas da Festa de San Gennaro no Rio Vermelho - Foto: Divulgação

SERVIÇO

O quê: 7ª Festa de San Gennaro
Quando: 19 de setembro de 2026
Horário: Das 10h às 22h
Onde: Entorno da Rua Professora Almerinda Dutra, Rio Vermelho, Salvador
Ingressos: Entrada gratuita
Atrações: DJ Roger N’Roll; Bruna Barreto, Thathi, Lutte e Sylvia Patricia com a banda-base da festa; Pedro Pondé; Marcos Clement; Larissa Luz com o show “Rock in Gil”; e o espetáculo infantil “Maria vai com as outras”

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Tags

Cultura Festa de San Gennaro gastronomia

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