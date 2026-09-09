Festa de San Gennaro leva rock e gastronomia ao Rio Vermelho

Entre guitarras e panelas, a tradição italiana encontra o rock baiano na 7ª edição da Festa de San Gennaro. O evento, ao ar livre, retorna ao Rio Vermelho no sábado, 19 de setembro, com programação gratuita das 10h às 22h, no entorno da Rua Professora Almerinda Dutra.

Neste ano, o pop rock será o fio condutor da festa, que prestará homenagem a Raul Seixas e fará ecoar um conhecido chamado: “Toca Raul!”. Shows, teatro, performances artísticas e gastronomia ocuparão o bairro ao longo de 12 horas de programação.

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O encerramento ficará por conta de Larissa Luz, com “Rock in Gil”, show dedicado à vertente roqueira da obra de Gilberto Gil. A festa foi concebida por Valeska Calazans e pelo chef Celso Vieira, sócios do Grupo Pasta em Casa, e tem direção artística de Rose Lima e direção musical de Luciano Bahia.

Larissa Luz encerra a 7ª Festa de San Gennaro com o show “Rock in Gil” - Foto: Caio Lírio

Raul Seixas, Gilberto Gil e versões italianas

A homenagem a Raul Seixas será conduzida por Marcos Clement, que apresentará um tributo ao cantor e fará intervenções durante o evento. Pedro Pondé também está entre as atrações musicais confirmadas.

Marcos Clement fará um tributo a Raul Seixas durante a Festa de San Gennaro - Foto: Olga Leria | Ag. A TARDE

O DJ Roger N’Roll abre espaço para versões italianas de canções baianas. Bruna Barreto, Thathi, Lutte e Sylvia Patricia também passam pelo palco, acompanhadas pela banda-base da Festa de San Gennaro.

“Pensamos em uma programação que tivesse o espírito da Festa de San Gennaro, mas que também dialogasse diretamente com o tema desta edição. O pop rock nos permite fazer encontros muito interessantes, como aproximar Raul Seixas de Gilberto Gil, além de trazer diferentes artistas e linguagens para a festa”, afirma Rose Lima.

Teatro, arte e gastronomia

A programação começa com o espetáculo infantil “Maria vai com as outras”. O ator e diretor Marcelo Flores será o mestre de cerimônias e conduzirá as atividades ao longo do dia.

A identidade artística e poética desta edição é assinada por Ronaldo Fraga e Bianca Ramoneda. Rebeca Castro responde pela produção artística, enquanto Vanessa Vieira, da Trevo Produções, assina a produção executiva.

A gastronomia completa a celebração, com a participação de 12 restaurantes italianos de Salvador.

Público circula entre as barracas da Festa de San Gennaro no Rio Vermelho - Foto: Divulgação

SERVIÇO

O quê: 7ª Festa de San Gennaro

Quando: 19 de setembro de 2026

Horário: Das 10h às 22h

Onde: Entorno da Rua Professora Almerinda Dutra, Rio Vermelho, Salvador

Ingressos: Entrada gratuita

Atrações: DJ Roger N’Roll; Bruna Barreto, Thathi, Lutte e Sylvia Patricia com a banda-base da festa; Pedro Pondé; Marcos Clement; Larissa Luz com o show “Rock in Gil”; e o espetáculo infantil “Maria vai com as outras”