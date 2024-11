Festa literária promoverá leitura no Baixo Sul da Bahia

Evento de lançamento antecipará a programação do encontro - Foto: Divulgação

A quarta edição da Festa Literária de Aratuípe (FLITA) será anunciada na próxima quarta-feira, 30, a partir das 9h. O evento de lançamento antecipará a programação do encontro entre escritores baianos, artistas de multilinguagens com estudantes e educadores da região do Baixo Sul da Bahia.

Durante o evento, duas atrações locais, Lauro Niela e G Black, farão apresentação para o público presente, que vai conferir em primeira mão as atrações da festa deste ano. Serão cinco dias de programação, entre 27 de novembro e 1° de dezembro, para que a comunidade aratuipense possa vivenciar o tema do evento Literatura e Encantamento.

“A literatura é o próprio encantamento. Com seus desvios e fabulações a literatura pode despertar em nós um olhar de encantamento para vida, evidenciando a necessidade da fantasia e do sonho”, avalia Meg Heloise, curadora da FLITA.

Com atrações diversas, pensadas para públicos de todas as idades, a Festa Literária de Aratuípe promete atrair acadêmicos, profissionais da literatura, amantes da leitura e, especialmente, estudantes e educadores da região que são mobilizados ao longo de todo ano letivo para este momento de celebração.

“Nesta edição, teremos como novidade a Pré-FLITA, momentos de roda de conversa dos autores com nossa comunidade estudantil”, antecipa Heloise.