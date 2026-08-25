Festival de dança celebra 10 anos com programação gratuita no Capão

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Uma década de dança, memória e ancestralidade será celebrada no Vale do Capão, em Palmeiras, na Chapada Diamantina. Entre 10 e 13 de setembro, o Vale Que Dança promove quatro dias de programação gratuita com espetáculos, oficinas, aulas e mesas de conversa.

Com o tema “DANÇA-CORPO-MEMÓRIA: Ancestralidade que educa, cuida e reexiste”, a 10ª edição do X Festival de Danças Afro-brasileiras e Contemporâneas do Vale do Capão propõe discutir o corpo como espaço de transmissão de saberes, construção de identidade e preservação da memória.

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Evento terá programação gratuita e acessível

Toda a programação do Vale Que Dança será gratuita. A organização também prevê recursos de acessibilidade para ampliar a participação de diferentes públicos.

A iniciativa mantém a proposta de democratizar o acesso à produção cultural e fortalecer o Vale do Capão como espaço de criação, formação e circulação artística na Chapada Diamantina.

Ao chegar à décima edição, o festival combina apresentações, atividades educativas e encontros para discutir a presença da memória e da ancestralidade na dança contemporânea.

Festival completa 10 anos no Vale do Capão

Idealizado por Toni Silva, o Vale Que Dança surgiu com a proposta de ampliar a circulação da dança e descentralizar a produção cultural na Bahia. Ao longo de dez anos, o festival criou conexões entre artistas, grupos, pesquisadores, educadores, mestres e comunidades.

Para o idealizador, o tema escolhido para a edição comemorativa resume esse percurso. “Ao celebrar os 10 anos do Vale que Dança, afirmamos a dança como um território onde corpo e memória se encontram para preservar saberes, fortalecer identidades e construir futuros”, afirma Toni.

A programação também busca evidenciar as matrizes afro-brasileiras como referências para a criação contemporânea e aproximar diferentes formas de expressão da dança.

Mostra reúne trabalhos selecionados por convocatória

Entre os destaques da edição está a Mostra Coreográfica, formada por trabalhos selecionados por meio de convocatória pública. As apresentações serão realizadas no Palco na Praça, nos dias 11 e 12 de setembro.

O festival também terá atividades formativas conduzidas por artistas, pesquisadores e mestres da dança. A programação inclui aulas, oficinas e mesas redondas, com propostas que combinam prática artística, reflexão e troca de conhecimentos.

As atividades serão distribuídas entre o Coreto da Vila e o Palco na Praça, dois dos espaços que receberão o evento no Vale do Capão.

Confira a programação

Quinta-feira - 10 de setembro

10h às 11h30: Formação I

14h às 15h30: Formação II

18h: Abertura oficial com performances

Sexta-feira - 11 de setembro

10h às 12h: Mesa Redonda I

14h às 15h30: Oficina I

16h às 17h30: Oficina II

19h: Mostra Coreográfica

Sábado - 12 de setembro

9h às 10h30: Oficina III

11h às 12h: Mesa Redonda II

14h às 15h30: Oficina V

16h às 17h30: Oficina VI

19h: Mostra Coreográfica

23h: Show

Domingo - 13 de setembro