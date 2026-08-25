VALE QUE DANÇA
Festival de dança celebra 10 anos com programação gratuita no Capão
Evento reúne espetáculos, oficinas e debates sobre ancestralidade entre 10 e 13 de setembro
Uma década de dança, memória e ancestralidade será celebrada no Vale do Capão, em Palmeiras, na Chapada Diamantina. Entre 10 e 13 de setembro, o Vale Que Dança promove quatro dias de programação gratuita com espetáculos, oficinas, aulas e mesas de conversa.
Com o tema “DANÇA-CORPO-MEMÓRIA: Ancestralidade que educa, cuida e reexiste”, a 10ª edição do X Festival de Danças Afro-brasileiras e Contemporâneas do Vale do Capão propõe discutir o corpo como espaço de transmissão de saberes, construção de identidade e preservação da memória.
Evento terá programação gratuita e acessível
Toda a programação do Vale Que Dança será gratuita. A organização também prevê recursos de acessibilidade para ampliar a participação de diferentes públicos.
A iniciativa mantém a proposta de democratizar o acesso à produção cultural e fortalecer o Vale do Capão como espaço de criação, formação e circulação artística na Chapada Diamantina.
Ao chegar à décima edição, o festival combina apresentações, atividades educativas e encontros para discutir a presença da memória e da ancestralidade na dança contemporânea.
Festival completa 10 anos no Vale do Capão
Idealizado por Toni Silva, o Vale Que Dança surgiu com a proposta de ampliar a circulação da dança e descentralizar a produção cultural na Bahia. Ao longo de dez anos, o festival criou conexões entre artistas, grupos, pesquisadores, educadores, mestres e comunidades.
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Para o idealizador, o tema escolhido para a edição comemorativa resume esse percurso. “Ao celebrar os 10 anos do Vale que Dança, afirmamos a dança como um território onde corpo e memória se encontram para preservar saberes, fortalecer identidades e construir futuros”, afirma Toni.
A programação também busca evidenciar as matrizes afro-brasileiras como referências para a criação contemporânea e aproximar diferentes formas de expressão da dança.
Mostra reúne trabalhos selecionados por convocatória
Entre os destaques da edição está a Mostra Coreográfica, formada por trabalhos selecionados por meio de convocatória pública. As apresentações serão realizadas no Palco na Praça, nos dias 11 e 12 de setembro.
O festival também terá atividades formativas conduzidas por artistas, pesquisadores e mestres da dança. A programação inclui aulas, oficinas e mesas redondas, com propostas que combinam prática artística, reflexão e troca de conhecimentos.
As atividades serão distribuídas entre o Coreto da Vila e o Palco na Praça, dois dos espaços que receberão o evento no Vale do Capão.
Confira a programação
Quinta-feira - 10 de setembro
- 10h às 11h30: Formação I
- 14h às 15h30: Formação II
- 18h: Abertura oficial com performances
Sexta-feira - 11 de setembro
- 10h às 12h: Mesa Redonda I
- 14h às 15h30: Oficina I
- 16h às 17h30: Oficina II
- 19h: Mostra Coreográfica
Sábado - 12 de setembro
- 9h às 10h30: Oficina III
- 11h às 12h: Mesa Redonda II
- 14h às 15h30: Oficina V
- 16h às 17h30: Oficina VI
- 19h: Mostra Coreográfica
- 23h: Show
Domingo - 13 de setembro
- 10h às 12h: Aulão de encerramento