Festival de Inverno Bahia 2026 acontece neste fim de semana

O frio de agosto dá um charme especial a Vitória da Conquista. Temperaturas mais baixas, gente agasalhada circulando pela cidade e muita música ajudam a criar o clima de um dos fins de semana mais aguardados do calendário local. O Festival de Inverno Bahia 2026 começa nesta sexta-feira, 21, e segue até domingo, 23, no Parque de Exposições Teopompo de Almeida.

Em sua 20ª edição, o FIB aposta mais uma vez na mistura de gerações e estilos. Ao longo dos três dias, a programação passa pela MPB, forró, piseiro, pop, axé, samba, rock e sertanejo, reunindo nomes como Maria Bethânia, Zé Ramalho, Ludmilla, Bell Marques, Belo, Wesley Safadão e Marcelo Falcão.

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A abertura, na sexta-feira, 21, será marcada por três estreias no palco principal. Zé Ramalho participa pela primeira vez do festival após mais de cinco décadas de carreira. O cantor e compositor paraibano, autor de músicas como “Chão de Giz” e “Avôhai”, divide a noite com artistas de uma nova geração.

Também estreia no palco principal o Projeto Dominguinho, encontro de João Gomes, Mestrinho e Jota.Pê. O trabalho aproxima diferentes referências do forró e ganhou projeção com o álbum “Dominguinho”, homenagem ao cantor, compositor e sanfoneiro Dominguinhos e vencedor do Grammy Latino de Melhor Álbum de Raízes em Língua Portuguesa.

Henry Freitas completa a primeira noite. O pernambucano, que vem se destacando no forró e no piseiro, tem no repertório sucessos como “Tem Café”, “Tando” e “Imã de Problema”.

De Maria Bethânia a Ludmilla

No sábado, 22, a programação muda de tom e reúne quatro atrações no palco principal. Maria Bethânia é um dos nomes mais aguardados da edição e leva a Vitória da Conquista uma trajetória que atravessa seis décadas da música brasileira.

Na mesma noite, Ludmilla representa o pop nacional, enquanto Bell Marques leva o axé para o palco do FIB. O Trio da Huanna completa a programação do sábado.

Maria Bethânia e o projeto Dominguinho estão na programação do Festival de Inverno Bahia 2026 - Foto: Divulgação

A diversidade musical continua no domingo, 23. Marcelo Falcão, Belo e Wesley Safadão encerram os três dias de festival, levando ao mesmo palco referências do rock, samba romântico e sertanejo.

Artistas regionais também entram na programação

O FIB não ficará restrito ao palco principal. A Vila O Boticário recebe atrações da cena regional e amplia a programação musical dentro do Parque de Exposições.

Na sexta-feira, passam pelo espaço Camila Maria, Nay Caldas, Robertinha e Sympathy Stones. O público poderá transitar entre propostas que vão do samba e arrocha ao brega, vaquejada e rock.

Camila Maria vem se destacando no samba baiano, enquanto Nay Caldas, sobrinha de Luiz Caldas, segue carreira solo dedicada ao arrocha depois de experiências em bailes e como backing vocal. Robertinha, radicada em Vitória da Conquista, mistura vaquejada e brega. Já a Sympathy Stones, formada em 2017 por músicos da cidade, leva ao festival sua referência no rock e nos Rolling Stones.

O Camarote também terá programação musical própria na sexta-feira, com DJ, Sympathy Stones e Robertinha.

20ª edição ocupa o Parque de Exposições

Além da música, a estrutura montada no Parque de Exposições Teopompo de Almeida terá mais de 45 mil metros quadrados, com espaços de gastronomia, camarote e ativações de marcas distribuídos pelo evento.

A proposta é que a programação continue também nos intervalos entre os shows, com diferentes ambientes espalhados pelo parque durante os três dias.

Para quem deixou para decidir na última hora, ainda há ingressos disponíveis pela internet e em pontos físicos de Vitória da Conquista e Salvador.