Festival de Inverno de Morro do Chapéu divulga atrações; confira | A TARDE

O Festival de Inverno de Morro do Chapéu vai acontecer entre os dias 8 e 11 de agosto e já tem 16 atrações confirmadas para todos os públicos, do forró ao rock. Entre os participantes da edição deste ano do evento estão as bandas Barão Vermelho e Calcinha Preta e os cantores Dudu Nobre e Tarcísio do Acordeon.

A grade foi anunciada na noite deste sábado, 20, pela prefeita de Morro do Chapéu, Juliana Araújo, durante a segunda noite da Feira Agropecuária do município, que começou nesta sexta-feira (19) e segue até este domingo (21). A feira reúne 15 atrações musicais e cerca de 100 expositores, além de criadores de caprinos, ovinos, bovinos de corte e de leite.

O anúncio foi feito de forma inusitada, com a participação de ET's, que apareceram em um vídeo para apresentar o evento que será realizado em agosto. O município, vale lembrar, é considerado um dos principais sítios ufológicos do país e atrai anualmente milhares de visitantes e curiosos.

No ano passado, o festival movimentou cerca de R$ 9 milhões na economia de Morro do Chapéu. “Eu tinha prometido apresentar a grade do festival durante a feira e as pessoas estavam na expectativa. Então agora estamos apresentando uma grade para todos os públicos e gostos, com atrações do samba ao forró e ao rock”, disse a prefeita Juliana Araújo.

Ela destacou a importância destes eventos para promover ainda mais o turismo em Morro do Chapéu, além de ampliar a geração de emprego e renda. “No ano passado, a feira movimentou mais de R$ 7 milhões. Estes eventos movimentam a economia, geram emprego e renda, além de impulsionar nosso turismo. Os eventos são vitrines para que mais pessoas conheçam e possam visitar Morro do Chapéu”, salientou.

Confira a grade anunciada:

Tarcísio do Acordeon

Canindé

Raí Saia Rodada

Os Clones

Luciana Melo

Lucas Brito

Carinha dos Fluxos

Kevi Jonny

Escandurras

Flor Serena e a Rural Elétrica

Tribo de Jah

Marcinho Sensação

Dudu Nobre

Jonas Esticado

É o Tchan

Barão Vermelho

Calcinha preta