Festival de Lençóis terá shows gratuitos e Feira Artesanato da Bahia

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A cidade de Lençóis, portal da Chapada Diamantina (BA), se prepara para receber, entre os dias 4 e 6 de setembro, a 27ª edição do Festival de Lençóis, um dos mais importantes eventos culturais do interior da Bahia, com entrada gratuita e aberta a todo o público. Em 2026, o festival amplia sua programação e consolida Lençóis como destino de referência em turismo cultural e ecológico no país.

Mais uma vez, a Feira Artesanato da Bahia fará parte da programação oficial do evento, que acontece no Mercado Cultural, funcionando diariamente das 14h às 22h, com entrada gratuita e público estimado em 500 visitantes por dia.

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Feira Artesanato da Bahia - Foto: Crédito: IBDE

Com 20 expositores previamente selecionados por comissão curatorial, a feira apresenta o melhor da produção artesanal baiana, representando as Rotas do Artesanato Sempre Vivas, Ouro e Zabumbão.

O público poderá conhecer e adquirir peças de diversas técnicas incluindo cerâmicas, bordados, composições de imagens em areia, esculturas em madeira e metal, trançados de comunidades quilombolas da região e montagens com pedras semipreciosas.

Programação musical

Atrações de expressão nacional já confirmadas animam a Praça Horácio de Matos durante os três dias de evento. Entre os nomes anunciados estão Michel Teló, Rachel Reis, Larissa Luz, Cidade Negra, além de artistas que celebram a diversidade cultural baiana e brasileira, como Estela Ceregatti, Catalina Telerman, Purahei Soul, Craca e Sandra X, Faizal Mostrixx, Félix Robatto, Cia Base Vertical e Homem Gaiola.

Nesta edição, o festival amplia seu recorte e abre espaço para manifestações populares, debates ambientais e ações de sustentabilidade, reforçando o compromisso da cidade com a preservação do patrimônio natural e cultural da Chapada Diamantina.

O evento reúne, em um mesmo espaço, música, cultura popular, ecoturismo e atividades esportivas, oferecendo uma experiência completa para moradores e visitantes.

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