Festival HIT 2026 leva Matuê, Duquesa e Orochi ao Wet Salvador

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Dezembro já tem encontro marcado com a música urbana em Salvador. O Festival HIT completa cinco anos em 2026 e celebra a data com uma edição especial no dia 5, no Wet Salvador.

Matuê, Duquesa, Orochi, Filipe Ret e MC Cabelinho estão entre as atrações confirmadas. O line-up conta ainda com TZ da Coronel, Wiu, Alee e Brandão, reunindo diferentes nomes da cena nacional em uma única noite.

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Festival HIT 2026 reúne atrações do rap, trap e funk nacional

A quinta edição marca os cinco anos de trajetória do HIT, que tem rap, trap e funk como base de sua programação. Ao longo desse período, o festival passou a receber artistas de projeção nacional e a ampliar a estrutura destinada ao público.

Para a edição de 2026, serão quatro setores: Arena, Área VIP Open Bar, Backstage e Lounge. Os espaços terão diferentes formatos de acesso e serviços durante o evento.

Diferentes setores para o público

A Arena será o setor de acesso aos shows, enquanto a Área VIP terá serviço de open bar e entrada exclusiva para maiores de 18 anos. Segundo a organização, estarão disponíveis água, refrigerante, gin, whisky, cerveja, energético e vodka durante o período determinado pelo evento.

O Backstage terá localização diferenciada e serviços próprios. Já os Lounges serão reservados para grupos de até 15 pessoas e incluem R$ 1 mil em consumo de bebidas durante o festival.

Os ingressos estão à venda pela plataforma Meu Bilhete e em pontos físicos da Mahalo Shop e Wave Beach.

SERVIÇO

Festival HIT Salvador 2026 – 5 anos

Quando: 5 de dezembro de 2026

Onde: Wet Salvador

Atrações: Duquesa, Orochi, Matuê, Filipe Ret, MC Cabelinho, TZ da Coronel, Wiu, Alee e Brandão

Setores: Arena, Área VIP Open Bar, Backstage e Lounge

Ingressos: vendas on-line pela plataforma Meu Bilhete

Pontos de venda físicos: Mahalo Shop e Wave Beach

Classificação: Área VIP Open Bar exclusiva para maiores de 18 anos, mediante apresentação de documento oficial com foto