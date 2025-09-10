Menu
HOME > CULTURA
LITERATURA

Festival na Bahia terá Arnaldo Antunes, Itamar Vieira Jr. e Letícia Sabatella

Evento gratuito acontece entre os dias 22 e 25 de outubro

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

10/09/2025 - 17:42 h
Festival Juá Literária leva muita cultura para juazeiro
Festival Juá Literária leva muita cultura para juazeiro -

Em Juazeiro, o Festival Juá Literária promete levar muita cultura, música e literatura para a cidade. O evento gratuito acontece entre os dias 22 e 25 de outubro, com atividades no Centro de Cultura João Gilberto, nos distritos, na Praça do Poeta e até às margens do Rio São Francisco, reunindo uma programação com mais de 80 atrações confirmadas.

Entre os destaques do festival estão Arnaldo Antunes, Itamar Vieira Junior, Russo Passapusso e Letícia Sabatella.

Leia Também:

Bloco Alvorada celebra 50 anos com exposição gratuita em Salvador
6ª Marcha Trans da Bahia terá programação diversa em Salvador
Após 12 anos, Escritório de Direitos Autorais é reaberto a artistas

Música, literatura e cultura

Na música, Arnaldo Antunes apresenta, no dia 25 de outubro, um show inusitado com seu mais novo álbum, Novo Mundo. Na literatura, Itamar Vieira Junior, autor do infantojuvenil Chupim e do fenômeno Torto Arado, se destaca entre as atrações.

Russo Passapusso, vocalista do BaianaSystem, participa da mesa “Papo de Música” ao lado da cantora Ana Mametto, no dia 24 de outubro. Já no dia 23, o palco será tomado por Letícia Sabatella, que apresenta o espetáculo Poética da Terra em Crise, em parceria com o cantor Juliano Holanda.

O show, com arranjos de Eugênio Fim, reúne canções e poesias, celebrando a arte do encontro entre a palavra escrita e a palavra cantada.

O Festival Juá Literária conta com a curadoria do poeta Maviael Melo e integra o programa municipal que conecta educação, cultura e arte, celebrando a leitura e os diversos modos de narrar o mundo.

Tags:

Cultura Festival 2025

É possível tocar em meteoritos na Bahia! Saiba onde viver experiência única

Salvador ganha novo espaço para grandes eventos com a inauguração da ARENA A TARDE

Lobão 'incendeia' a Concha com Rock em estado bruto e celebra 50 anos de carreira

VÍDEO: Fernanda Torres chega ao tapete vermelho do Globo de Ouro

