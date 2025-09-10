Festival na Bahia terá Arnaldo Antunes, Itamar Vieira Jr. e Letícia Sabatella

Festival Juá Literária leva muita cultura para juazeiro - Foto: Divulgação

Em Juazeiro, o Festival Juá Literária promete levar muita cultura, música e literatura para a cidade. O evento gratuito acontece entre os dias 22 e 25 de outubro, com atividades no Centro de Cultura João Gilberto, nos distritos, na Praça do Poeta e até às margens do Rio São Francisco, reunindo uma programação com mais de 80 atrações confirmadas.

Entre os destaques do festival estão Arnaldo Antunes, Itamar Vieira Junior, Russo Passapusso e Letícia Sabatella.

Música, literatura e cultura

Na música, Arnaldo Antunes apresenta, no dia 25 de outubro, um show inusitado com seu mais novo álbum, Novo Mundo. Na literatura, Itamar Vieira Junior, autor do infantojuvenil Chupim e do fenômeno Torto Arado, se destaca entre as atrações.

Russo Passapusso, vocalista do BaianaSystem, participa da mesa “Papo de Música” ao lado da cantora Ana Mametto, no dia 24 de outubro. Já no dia 23, o palco será tomado por Letícia Sabatella, que apresenta o espetáculo Poética da Terra em Crise, em parceria com o cantor Juliano Holanda.

O show, com arranjos de Eugênio Fim, reúne canções e poesias, celebrando a arte do encontro entre a palavra escrita e a palavra cantada.

O Festival Juá Literária conta com a curadoria do poeta Maviael Melo e integra o programa municipal que conecta educação, cultura e arte, celebrando a leitura e os diversos modos de narrar o mundo.