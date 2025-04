Filho de Léa Garcia morre sem herança e família pede doações para enterro

A atriz e seu filho, Abdias Nascimento Filho - Foto: Reprodução

O filho da icônica atriz Léa Garcia e do escritor e ativista Abdias Nascimento, Abdias Nascimento Filho, morreu na última quinta-feira, 27, aos 71 anos, após um mês internado devido a um Acidente Vascular Cerebral (AVC). No entanto, a despedida de Bida Nascimento, como era conhecido, tem sido marcada por desafios além da dor da perda.

Seu irmão, Marcelo Garcia, enfrenta dificuldades financeiras para arcar com os custos do funeral e do enterro. Diante da situação, Marcelo recorreu às redes sociais para pedir apoio e lançou uma vaquinha solidária com o objetivo de arrecadar fundos para garantir a despedida digna do músico.

Bida Nascimento vivia no Retiro dos Artistas, no Rio de Janeiro, e dependia exclusivamente de um benefício social. Segundo Marcelo, ele nunca recebeu os direitos que seriam seus como filho de Abdias Nascimento, um dos maiores expoentes da luta negra no Brasil.

“Durante toda a vida trabalhei como operador e diretor de câmera e nos últimos anos trabalhei como produtor da dona Léa. Algumas pessoas não sabem disso, mas ela me convidou e confiou a mim esse papel. Cuidar disso não me gera uma renda”, explicou Marcelo.

Ele também revelou que, ao longo do período de internação de Bida, enfrentou dificuldades financeiras para custear deslocamentos e alimentação, recebendo ajuda apenas de amigos próximos. Além disso, tentou contato com a família paterna de Bida, incluindo o IPEAFRO (Instituto de Pesquisas e Estudos Afro-Brasileiros), mas não recebeu nenhuma resposta ou manifestação de apoio.

“A gente achava que o seguro do Retiro dos Artistas cobriria todas as despesas do funeral, mas infelizmente não é assim. Agora preciso encontrar recursos para o funeral, enterro, documentação de cartório e a mudança das coisas dele”, desabafou Marcelo.

Como ajudar no enterro de Abdias Nascimento Filho?

Para aqueles que desejam contribuir, Marcelo disponibilizou os seguintes canais de doação:

PIX (Celular): (21) 97048-0864 (Marcelo Garcia de Aguiar)

Banco Itaú: Agência 4569 - Conta corrente 53267-6

Paypal para doações internacionais: [email protected]

“Foi um mês exaustivo em todos os sentidos - físico, emocional e financeiro. Não é agora que vou desistir, mas preciso ser sincero: não consigo fazer isso sozinho. Preciso da ajuda de quem realmente amava meu irmão, de quem entende o valor de estar presente até o fim”, concluiu.