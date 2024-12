FLICAJ divulga programação com Erika Hilton, Linn da Quebrada e Djonga

Evento acontece no Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras - Foto: Reprodução

O Festival de Literário de Cajazeiras (FLICAJ), divulgou, na noite desta terça-feira, 3, que a deputada federal, Erika Hilton (PSOL) e a cantora Linn da Quebrada estarão neste próximo sábado, 7, como palestrantes no evento, que tem como tema "Africanidades Brasileiras e Cultura Periférica" em diálogo com o público jovem. O rapper Djonga também foi confirmado para se apresentar no mesmo dia.

Em mesas distintas, a multiartista Linn da Quebrada irá palestrar às 15h na mesa “Processos criativos e afetivos na escrita de corpos dissidentes”, enquanto Erika Hilton discursa a partir das 16h10 na mesa “Dinâmicas de escrita e oralidade para potencializar os direitos humanos no Brasil”. Já quem finaliza a noite de festival é Djonga, com o show que inicia às 17h.

Leia também:

>> FLICAJIZINHA reúne autores, músicos e artistas no espaço infantil

O evento acontece no Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras a partir da próxima quinta-feira, 5, e vai até sábado, 7. Outras atividades como rodas de conversa, intervenções artísticas e projetos acontecem também em outros locais de Salvador.

A FLICAJ conta ainda com a participação de diversos artistas e figuras relevantes. O evento é aberto ao público e o ingresso pode ser adquirido gratuitamente pela plataforma Sympla.

Confira a programação