Linn da Quebrada e Djonga são confirmados em FLICAJ

O festival se propõe ampliar o debate sobre literatura e cultura em Cajazeiras - Foto: Reprodução

Neste próximo mês de dezembro, entre os dias 5 e 7 de dezembro acontece o Festival Literário de Cajazeiras (FLICAJ), que celebra neste ano as Africanidades Brasileiras e a Cultura Periférica. Além de contar com atrações e grandes nomes como o rapper Djonga e a artista Linn da Quebrada, que será palestrante no evento.

Além de Djonga e Linn da Quebrada, o festival também convida o poeta Rilton Jr, a escritora, Luciany Aparecida, o Sarau do Jaca, a multiartista Negafyah, a palestrante Jennifer Oliveira, o repórter Lucas Almeida, a artista Rool Cerqueira, a curadora literária, Samira Soares e a comediante Naiara Bispo.

Entre as outras atrações confirmadas também estão, o ator Sulivã Bispo, o rapper Nouve, a percussionista Dedê Fatumma, a escritora Helena Nascimento a jornalista Luana Assiz, a declamadora mirim Duda Santhana, 9 anos, e a mediadora e estudante Mily, jovem baiana de 23 anos.

O evento ocorrerá no Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras e tem como objetivo ampliar o debate sobre literatura e cultura nas periferias, para fortalecer o vínculo e compromisso com a comunidade de Cajazeiras.

