FLICAJIZINHA reúne autores, músicos e artistas no espaço infantil

Espaço infantil busca valorizar a infância por meio da literatura - Foto: Divulgação

O Festival Literário de Cajazeiras (FLICAJ) terá um espaço dedicado ao público infantil, o FLICAJIZINHA que contará também com a participação de autores, contadores de histórias, músicos e artistas que trarão atividades lúdicas e educativas entre os dias 5 e 7 de dezembro, no Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras.

Na próxima quinta-feira, 5, as atividades começam com um bate-papo literário mediado por Lucas de Matos, autor de Antes Que o Mar Silencie, ao lado de Luiza Meireles e Yalle Tárique. Em seguida, o jornalista Ricardo Ishmael conduz uma sessão de contação de histórias.

Ricardo Ishmael é jornalista e contador de histórias | Foto: Divulgação

Já nas atrações musicais, o grupo Pé de Lata e os Palhaços do Rio Vermelho animarão o público infantil, enquanto Paula Brito, Emillie Lapa e Paula Anias apresentam histórias durante a tarde.

Leia também:

>> Sala de educação do Grupo A Tarde tem atraído dezenas de visitantes

Na sexta-feira, 6, a escritora Cássia Valle traz uma sessão de contação de histórias, seguida por apresentações musicais do Grupo Ciranda e Playgrude, conhecidos por suas canções voltadas para o público infantil.

Na parte literária, autoras como Lorena Ribeiro, Emília Nuñez, Ana Fátima, Duda Santana e Nini Kemba Nayo lançam suas obras, mediadas por Taiane Bastos e Nini Kemba Nayo. A tarde será encerrada pelo Coral Açu, que promete um repertório especial para as crianças.

No último dia, domingo, 7, Suzana Duarte e Adriane Weissheimer abrem a programação com contação de histórias, seguidas por um mini recital com a escritora e poeta Cássia Valle. A artista Erica Maia apresenta um teatro de fantoches e camarim interativo, garantindo diversão e aprendizado para os pequenos. No período da tarde, Francineide Souza e Débora Miranda também conduz sessões de contação de histórias.

Os lançamentos de livros ficam por conta de Yalle Tárique, Marcos Cajé e Patrícia Porto, com mediação de Patrícia Porto.

A FLICAJIZINHA tem como objetivo valorizar a infância através da literatura, música e arte, para mostrar o papel essencial da cultura na formação das novas gerações. O espaço acontece na FLICAJ 2024, que esse ano promete ser um lugar de convergência cultural, e reunir grandes nomes da literatura e da música, além de promover oficinas, rodas de conversa e apresentações artísticas.

O tema deste ano é Africanidades Brasileiras e Cultura Periférica, o evento busca valorizar as raízes africanas e as manifestações culturais das periferias brasileiras, dialogando diretamente com o público jovem.

O evento é aberto ao público, mas a entrada é feita mediante a apresentação do ingresso que é adquirido gratuitamente pela plataforma Sympla. O link para a plataform está disponível na página do Instagram oficial do Festival.

Instagram: https://www.instagram.com/flicajoficial_?igsh=MW84eWlibXByeHk0Mw==