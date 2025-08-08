Flipelô 2025: escritor de Paripe cria super-herói capoerista

Cordel foi publicado com apoio do público - Foto: Dara Medeiros

Um escritor do Subúrbio Ferroviário de Salvador participou da Flipelô 2025 com o cordel 'A Lenda do Badauê'. Morador do bairro de Paripe, Eddy Azuos, de 36 anos, criou um super-herói capoerista em seu livro infantojuvenil e levou a essência da baianidade para a obra.

O cordel foi publicado com apoio do público, que colaborou com uma campanha de arrecadação financeira para o lançamento do livro.

"A Lenda do Badauê é resultado de um financiamento coletivo, que eu abri uma vaquinha online e perguntei às pessoas se eu podia lançar, e elas contribuíram. Hoje a gente já tem mais de mil exemplares já circulando aí, pelo coração da Suburbana, por Salvador", disse o autor ao Portal MASSA!.



"O foco é estar nas escolas, para o público infantojuvenil, principalmente as escolas públicas e projetos sociais, para que possa ser um material didático de apoio para a cultura afro-baiana", finalizou.

Uma outra curiosidade sobre o livro é que ele faz uma homenagem ao Mestre Moa do Katendê, pela referência na capoeira e também por ter sido um dos fundadores do Bloco Afoxé Badauê.

Inspiração em Lázaro Ramos

O escritor Eddy Azuos também falou sobre uma figura importante para a carreira dele: Lázaro Ramos. O artista baiano foi uma grande inspiração para ele antes mesmo do sonho da escrita surgir em seu coração.

"A inspiração com o Lázaro Ramos, ela precede a parte escrita, porque quando eu fazia teatro, o meu sonho era interpretar personagens negros. Eu gostava muito de teatro negro, abordagem mais afro-baiana, e ele foi uma referência aqui por meio do bando Teatro Olodum", contou.

Eddy relembrou que conheceu o trabalho de Lázaro na infância, com um projeto da escola, e por isso defende que as crianças devem ter contato com a arte desde cedo.

"Eu lembro muito de um personagem que ele fez, Bactéria, há muitos anos atrás, no espetáculo 'Cuida Bem de Mim'. Eu acho que foi um passeio de escola que me possibilitou ver.

Então aquilo ali para mim já foi uma inspiração, e hoje eu também estou realizando um sonho de escrever o meu primeiro cordel de um super-herói negro", finalizou.