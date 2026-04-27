Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CULTURA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

GRATUITO

FreePelô retorna com atividades gratuitas no Pelourinho

Projeto aposta em formação cultural e transporte gratuito para atrair público

Beatriz Santos
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Proposta é aproximar principalmente estudantes da rede pública do universo literário
Proposta é aproximar principalmente estudantes da rede pública do universo literário - Foto: Guilherme Weber de Lima | Fundação Casa de Jorge Amado

A Fundação Casa de Jorge Amado inicia, nesta quarta-feira, 29, uma nova temporada do projeto ‘Uma Quarta de FreePelô’, com programação gratuita voltada à formação de leitores e à valorização cultural no Centro Histórico de Salvador.

Em seu quarto ano de realização, o projeto se consolida como uma das iniciativas culturais voltadas à educação e ao incentivo à leitura na capital baiana.

Tudo sobre Cultura em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Iemanjá, lavagens e mais: futuro das festas de largo será discutido em Salvador
Da Bahia à Muralha da China: a histórica jornada de 108 jovens músicos do Neojiba
Cidade Negra faz show histórico na Arena A TARDE; veja fotos

A proposta é aproximar principalmente estudantes da rede pública do universo literário, ao mesmo tempo em que movimenta o Pelourinho com atividades abertas ao público.

Voltado prioritariamente para crianças e jovens, o ‘Uma Quarta de FreePelô’ amplia seu alcance ao permitir a participação de visitantes em geral.

Programação começa com contação de histórias

A abertura da nova edição acontece com a atividade “Como os Ibéjis salvaram o mundo”, conduzida pela Bruxa Profana Latino-Americana. A contação de histórias será realizada às 15h, na Sala James Amado, localizada na sede da Fundação, no Pelourinho.

A escolha da atividade inicial reforça o compromisso do projeto com narrativas que dialogam com a cultura e a diversidade, utilizando a oralidade como ferramenta de aproximação com o público.

Além das atividades culturais, o projeto também investe na formação educacional. Cada estudante participante recebe um material sobre a vida e a obra de Jorge Amado, enquanto as escolas contam com um conjunto pedagógico preparado pela Fundação para auxiliar no trabalho em sala de aula.

As instituições interessadas podem realizar inscrição gratuita por meio do site oficial da Secretaria de Cultura de Salvador, ampliando o acesso às ações formativas.

Para a presidente da Fundação, Angela Fraga, a iniciativa vai além do acesso à cultura. “Acreditamos profundamente no poder da literatura como ferramenta de transformação social. O Uma Quarta de FreePelô aproxima crianças e jovens do universo de Jorge Amado e do patrimônio cultural do Pelourinho, despertando o interesse pela leitura e fortalecendo vínculos com a nossa identidade”.

Transporte gratuito amplia participação

Como estratégia para facilitar o acesso ao Centro Histórico, o projeto disponibiliza transporte gratuito entre o metrô Campo da Pólvora e o Pelourinho. A iniciativa integra a ação “Partiu Pelô”, realizada em parceria com a CCR Metrô Bahia.

As vans operam das 10h às 17h30, com embarque na Rua do Tingui e desembarque em frente à Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, também garantindo o trajeto de retorno.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Cultura pelourinho Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Proposta é aproximar principalmente estudantes da rede pública do universo literário
Play

Baiana, filha de Jimmy Cliff e estrela em Hollywood: a vida de Nabiyah Be

Proposta é aproximar principalmente estudantes da rede pública do universo literário
Play

Cultura afro ganha destaque com Zebrinha na Bienal Sesc de Dança

Proposta é aproximar principalmente estudantes da rede pública do universo literário
Play

É possível tocar em meteoritos na Bahia! Saiba onde viver experiência única

Proposta é aproximar principalmente estudantes da rede pública do universo literário
Play

Salvador ganha novo espaço para grandes eventos com a inauguração da ARENA A TARDE

x