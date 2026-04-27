FreePelô retorna com atividades gratuitas no Pelourinho

Proposta é aproximar principalmente estudantes da rede pública do universo literário - Foto: Guilherme Weber de Lima | Fundação Casa de Jorge Amado

A Fundação Casa de Jorge Amado inicia, nesta quarta-feira, 29, uma nova temporada do projeto ‘Uma Quarta de FreePelô’, com programação gratuita voltada à formação de leitores e à valorização cultural no Centro Histórico de Salvador.

Em seu quarto ano de realização, o projeto se consolida como uma das iniciativas culturais voltadas à educação e ao incentivo à leitura na capital baiana.

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A proposta é aproximar principalmente estudantes da rede pública do universo literário, ao mesmo tempo em que movimenta o Pelourinho com atividades abertas ao público.



Voltado prioritariamente para crianças e jovens, o ‘Uma Quarta de FreePelô’ amplia seu alcance ao permitir a participação de visitantes em geral.

Programação começa com contação de histórias

A abertura da nova edição acontece com a atividade “Como os Ibéjis salvaram o mundo”, conduzida pela Bruxa Profana Latino-Americana. A contação de histórias será realizada às 15h, na Sala James Amado, localizada na sede da Fundação, no Pelourinho.

A escolha da atividade inicial reforça o compromisso do projeto com narrativas que dialogam com a cultura e a diversidade, utilizando a oralidade como ferramenta de aproximação com o público.

Além das atividades culturais, o projeto também investe na formação educacional. Cada estudante participante recebe um material sobre a vida e a obra de Jorge Amado, enquanto as escolas contam com um conjunto pedagógico preparado pela Fundação para auxiliar no trabalho em sala de aula.

As instituições interessadas podem realizar inscrição gratuita por meio do site oficial da Secretaria de Cultura de Salvador, ampliando o acesso às ações formativas.

Para a presidente da Fundação, Angela Fraga, a iniciativa vai além do acesso à cultura. “Acreditamos profundamente no poder da literatura como ferramenta de transformação social. O Uma Quarta de FreePelô aproxima crianças e jovens do universo de Jorge Amado e do patrimônio cultural do Pelourinho, despertando o interesse pela leitura e fortalecendo vínculos com a nossa identidade”.



Transporte gratuito amplia participação

Como estratégia para facilitar o acesso ao Centro Histórico, o projeto disponibiliza transporte gratuito entre o metrô Campo da Pólvora e o Pelourinho. A iniciativa integra a ação “Partiu Pelô”, realizada em parceria com a CCR Metrô Bahia.

As vans operam das 10h às 17h30, com embarque na Rua do Tingui e desembarque em frente à Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, também garantindo o trajeto de retorno.