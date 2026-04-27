Iemanjá, lavagens e mais: futuro das festas de largo será discutido em Salvador

Evento deve reunir representantes do poder público produtores culturais e a sociedade civil - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

O planejamento das festas populares de Salvador será o tema de uma audiência pública promovida pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Relações Internacionais da Câmara Municipal nesta terça-feira, 28.

Esta será a segunda edição do encontro com foco nas festas populares — que abrange toda e qualquer manifestação popular, como Lavagem de Itapuã, Festa de Iemanjá, entre outras.

Tudo sobre Cultura em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Em 2025, a audiência sobre o tema foi a mais concorrida promovida pela Comissão, reunindo um público expressivo e altamente engajado.

A realização de uma nova edição atende a uma demanda dos próprios participantes, que solicitaram a continuidade do debate junto ao Legislativo para avançar na construção de melhorias para o setor.

A iniciativa acontece em um momento estratégico, ainda no mês de abril, permitindo que diferentes setores envolvidos possam contribuir com propostas e sugestões para a organização do próximo ciclo de eventos.

Foco nas festas menores

Lavagem de Itupuã | Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

Ao portal A TARDE, o presidente da Comissão, vereador João Cláudio Bacelar (Podemos), explicou que o foco será nas festas menores, mas que o Carnaval poderá virar pauta.

"O Carnaval é a principal festa popular de rua de Salvador e também está incluído na nossa audiência pública, porém o foco não é o Carnaval, porque ele tem uma frente parlamentar específica, já é uma festa consolidada mundialmente que tem patrocinadores, apoio da prefeitura e do governo. Mas quiser, poderá tratar sobre o assunto, principalmente da questão dos carnavais de bairro. O foco vai ser as festas menores", explicou o parlamentar.

Eu acredito que o cenário atual das festas em Salvador é de que precisa de um olhar mais cuidadoso, precisa de mais atenção. Porque não é simplesmente fazer a festa. Essas manifestações carregam a nossa identidade, história, cultura, ancestralidade, os ritmos e os rituais. João Cláudio Bacelar - vereador

Ampliação do calendário cultural

Salvador também vem ampliando seu calendário cultural de festejos populares com iniciativas como o Olojá — festa dedicada a Exu, orixá associado ao comércio, à comunicação e à abertura de caminhos —, realizado em março.

A proposta contribui para a redução da sazonalidade, promovendo a atração de turistas em outros períodos do ano e fortalecendo ainda mais a economia local.

Responsáveis por aquecer o calendário turístico da cidade, as festas populares têm impacto direto na economia, gerando emprego, renda e oportunidades, além de fortalecerem a cultura e a identidade soteropolitana.

Aberta ao público, a audiência vai acontecer às 9h, no auditório do Edifício Bahia Center, e deve reunir representantes do poder público, trabalhadores, produtores culturais, empreendedores e a sociedade civil para discutir desafios, potencialidades e caminhos para aprimorar a realização dessas manifestações.

Segundo o vereador, o diálogo é fundamental para garantir uma organização mais eficiente e inclusiva. “As festas populares são parte essencial da nossa cultura e também da nossa economia. Esse é o momento de ouvir quem está diretamente envolvido, identificar desafios e pensar soluções que fortaleçam ainda mais esse patrimônio de Salvador”, afirmou.