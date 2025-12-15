Salvador libera festa em homenagem a Exu

Salvador terá uma festa em homenagem a Exu dentro do calendário de festas populares - Foto: Reprodução/Instagram

O calendário de festas populares da Bahia, que inicia com Santa Bárbara e termina com o Carnaval, vai ser estendido já em 2026. Isso porque a Prefeitura de Salvador sancionou uma lei que libera festejo em homenagem a Exu.

De acordo com a Lei n.º 9.892/2025, sancionada em novembro pelo prefeito Bruno Reis (União), foi instituída oficialmente a Festa de Olojá - Senhor do Mercado.

As celebrações ao orixá associado ao comércio, à comunicação e à abertura de caminho, serão realizadas anualmente, sempre no primeiro final de semana do mês de março, na Feira de São Joaquim, um dos espaços mais simbólicos da cultura popular e da religiosidade afro-baiana na capital.

“A Festa de Olojá é uma expressão viva da nossa cultura, da força do povo feirante e da presença de Exu como senhor dos mercados, dos caminhos e das trocas", afirmou o vereador João Cláudio Bacelar (Podemos), autor do projeto, ressaltando o enfrentamento ao apagamento histórico dessas tradições.

"Ao incluí-la no calendário oficial, Salvador valoriza sua identidade afro-baiana, fortalece a cultura popular e promove respeito às religiões de matriz africana”, completou o edil.