Froid, Márcia Castro e Mundo Zira são destaques do fim de semana

De sexta, 11, a domingo, 13, a agenda cultural de Salvador reúne shows, rodas de samba, festas, espetáculos e exposições. Froid, Márcia Castro, Grupo Botequim e a JAM no MAM estão entre os destaques, ao lado da programação gratuita do Festival da Primavera. O roteiro inclui ainda encontros dedicados ao rap, à diversidade e à cultura afro-brasileira, além dos últimos dias da exposição Mundo Zira. Entre opções gratuitas e pagas, confira o que fazer em Salvador neste fim de semana.

Atenção: horários, valores, locais e demais informações podem ser alterados pelos organizadores.

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Música

Sexta-feita, 11 de setembro

Márcia Castro leva Roda de Samba Reggae à Barroquinha

Márcia Castro apresenta a Roda de Samba Reggae nesta sexta, 11, na Barroquinha, como parte do Festival da Primavera. No repertório, a cantora reúne samba-reggae, axé, reggae e MPB, com referências a nomes como Neguinho do Samba, Olodum, Araketu, Timbalada e Edson Gomes. O show acontece em um pranchão, a partir das 20h, e terá a estreia ao vivo de uma faixa do novo álbum da artista. A entrada é gratuita.

SERVIÇO

O quê: Roda de Samba Reggae

Atração: Márcia Castro

Quando: Sexta, 11 de setembro

Horário: 20h

Onde: Ocupação Côro Comeu, Café-Teatro Nilda Spencer, Rua do Couro, Barroquinha

Ingressos: Gratuito

Grupo Botequim aquece celebração de 20 anos com roda de samba

Grupo Botequim realiza roda de samba no Santo Antônio Além do Carmo nesta sexta, 11 - Foto: Divulgação

A um mês de completar 20 anos de trajetória, o Grupo Botequim realiza mais uma edição de sua tradicional roda de samba nesta sexta, 11, no Pátio da Igreja do Santo Antônio Além do Carmo. O repertório reúne obras de compositores de diferentes gerações do samba brasileiro. A casa abre às 20h, e a apresentação começa às 21h.

SERVIÇO

O quê: Roda de Samba de Setembro do Grupo Botequim

Quando: Sexta, 11 de setembro

Horário: 21h, com abertura da casa às 20h

Onde: Pátio da Igreja do Santo Antônio Além do Carmo

Ingressos: Vendas pelo Sympla

Froid apresenta novo formato de show em Salvador

Froid apresenta sucessos de diferentes carreira em novo formato de show em Salvador - Foto: : Divulgação

O rapper Froid se apresenta nesta sexta, 11, no Pátio Ordem Terceira, no Centro Histórico de Salvador. O artista leva ao palco um novo formato de show, com sucessos de diferentes momentos da carreira. A programação também terá atrações locais e DJs convidados.

SERVIÇO

O quê: Show de Froid

Quando: Sexta, 11 de setembro

Horário: Abertura dos portões às 22h; apresentações a partir das 23h

Onde: Pátio Ordem Terceira, Ladeira da Ordem Terceira de São Francisco, 36, Centro Histórico

Classificação: 18 anos

Noite Afrolatina reúne ritmos negros, latinos e caribenhos

Os DJs KEU, DMT e Jöarlei Sants comandam a Noite Afrolatina nesta sexta, 11, na Ocupação Côro Comeu, na Barroquinha. A partir das 19h, a pista recebe ritmos como afrobeats, afro house, amapiano, dancehall, reggaeton, salsa, bachata, merengue, zouk, kizomba, soca, kuduro, rumba e cumbia.

SERVIÇO

O quê: Noite Afrolatina

Quando: Sexta, 11 de setembro

Horário: 19h

Onde: Ocupação Côro Comeu, Rua do Couro, Barroquinha, no Café-Teatro Nilda Spencer

Atrações: DJs KEU, DMT e Jöarlei Sants

AKYCER leva Frequência Latina ao Jazz na Avenida

AKYCER encerra a programação do Jazz na Avenida com o set Frequência Latina - Foto: Priscila Marinho

A DJ, pesquisadora musical e produtora AKYCER encerra a programação do Jazz na Avenida na sexta, 11 de setembro. A partir das 22h, o set Frequência Latina reúne música latina e caribenha, reggaeton, afrobeat e afrodance. A noite começa às 19h, com Julio Caldas lançando o álbum Blues da Encruzilhada do Tempo, acompanhado por Gilmário Celso no baixo e Brian Knave na bateria. Às 21h, acontece a tradicional jam session.

SERVIÇO

Data: sexta, 11 de setembro

Horário: abertura às 18h; Julio Caldas às 19h; jam session às 21h; AKYCER às 22h

Local: Pontão de Cultura Jazz na Avenida, Avenida Simon Bolívar, 156, Armação/Boca do Rio

Ingressos: 1 kg de alimento ou contribuição por Pix

Mais informações: www.jazznaavenida.com | WhatsApp: (71) 99671-6117

Festa Identidade 071 abre espaço para a nova música autoral de Salvador

Cabine Records participa da terceira edição da Festa Identidade 071, nesta sexta, 11 - Foto: Airi Assunção

A nova cena musical de Salvador ganha espaço na terceira edição da Festa Identidade 071. Criado pela Cabine Records, o evento reúne artistas independentes que desenvolvem trabalhos autorais e circulam por diferentes sonoridades. A proposta é aproximar músicos e público, estimular encontros e ampliar a visibilidade da produção contemporânea realizada na cidade. A programação contará com shows de Cabine Records, Alameda Saturno, Tazin, Angelo e Roque The Doc. Reizzy & Lacosta, Eliz e Riqz completam a noite com pocket shows. O encontro acontece na sexta, 11, a partir das 19h, na Casa da Felicidade, no Rio Vermelho.

SERVIÇO

Data: sexta, 11/09

Horário: 19h

Local: Casa da Felicidade

Endereço: Rio Vermelho

Atrações: Cabine Records, Alameda Saturno, Angelo, Tazin + Pocket shows de Eliz, Reizzy & Lacosta e Riqz

Ingressos: R$ 25

Vendas: no local, no dia da festa

Verde Som no Pelô mistura forró, axé e samba no Centro Histórico

A banda 2 Baianos está entre as atrações do Verde Som no Pelô, nesta sexta, 11 - Foto: Divulgação

Forró, axé, samba e outros ritmos baianos e nordestinos marcam o Verde Som no Pelô, nesta sexta, 11, no Largo Tereza Batista. Com entrada gratuita, o evento começa às 19h e reúne nove atrações, entre elas 2 Baianos, Jó Miranda, O Pretinho e Bambeia. A programação também propõe aproximar música e sustentabilidade no Centro Histórico de Salvador.

SERVIÇO

O quê: Verde Som no Pelô

Quando: Sexta, 11 de setembro

Horário: 19h

Onde: Largo Tereza Batista, Pelourinho

Atrações: 2 Baianos (Juan e Ravena), Jó Miranda, O Pretinho, Bambeia, Nação Sol-Lá, Cabrueira, Diego Vieira, Fernando Ferraz e Tá na Fita

Ingressos: Gratuito

JAM no MAM homenageia Hermeto Pascoal

Improvisação, música instrumental e ritmos brasileiros conduzem a próxima edição da JAM no MAM. Na véspera de completar um ano da morte de Hermeto Pascoal, a Geleia Solar revisita composições do músico alagoano em novos arranjos. A apresentação acontece no sábado, 12 de setembro, das 18h às 21h, no Solar do Unhão.

SERVIÇO

Data: sábado, 12 de setembro

Horário: das 18h às 21h

Local: Praça Maestro Letieres Leite, MAM-BA, Solar do Unhão

Ingressos: de R$ 5 a R$ 40; crianças de até 2 anos não pagam

Vendas: Sympla — https://linkme.bio/jamnomam

Classificação: livre

Terreiro de Crioulo celebra matrizes do samba em Salvador

Criado em Realengo, no Rio de Janeiro, o Terreiro de Crioulo retorna a Salvador neste sábado, 12, para uma roda dedicada ao samba de terreiro, ao partido-alto e às expressões culturais afro-brasileiras. Com mais de uma década de trajetória, o projeto promove o encontro entre gerações e reforça as conexões históricas e culturais entre Bahia e Rio de Janeiro.

SERVIÇO

O quê: Terreiro de Crioulo em Salvador

Quando: Sábado, 12 de setembro

Horário: A partir das 13h

Onde: Clube dos Fantoches, Salvador

Os Sungas levam repertório de verão ao Mahi Mahi

Os Sungas apresentam sucessos da carreira e músicas dos EPs “Minha Praia” e “Minha Praia 2” - Foto: Divulgação

O Sambão dos Sungas retorna ao Mahi Mahi neste sábado, 12, a partir das 14h. Liderado por Linnoy, o grupo apresenta sucessos de sua trajetória e canções dos EPs “Minha Praia” e “Minha Praia 2”. O cantor Netto Araújo abre a programação.

SERVIÇO

O quê: Sambão dos Sungas

Atrações: Os Sungas e Netto Araújo

Quando: Sábado, 12 de setembro

Horário: 14h

Onde: Mahi Mahi

Ingressos: Vendas pela Ticketmaker

Rap baiano ganha programação especial no Festival da Primavera

Ravi Lobo leva músicas dos álbuns “Shakespeare do Gueto I” e “Shakespeare do Gueto II” ao Festival da Primavera - Foto: Isadora Pires

O Festival da Primavera abre espaço para diferentes gerações do hip hop de Salvador neste domingo, 13, a partir das 15h, no Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira (MUNCAB). Com entrada gratuita, o encontro reúne Ravi Lobo, OQuadro, Mr. Armeng, Evylin, Brianny, Bruno Kroz e Creator Beats. Entre os destaques está Ravi Lobo, que leva ao palco músicas dos álbuns Shakespeare do Gueto I e Shakespeare do Gueto II. O evento também evidencia a produção de artistas, DJs, produtores, beatmakers e MCs que movimentam a cena na cidade. A curadoria e a produção executiva são da Audácia Black, produtora capitaneada por Mr. Armeng e dedicada, desde 2020, a projetos relacionados aos quatro elementos do hip hop.

SERVIÇO

Data: domingo, 13 de setembro

Horário: a partir das 15h

Local: Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira (MUNCAB)

Atrações: Ravi Lobo, OQuadro, Mr. Armeng, Evylin, Brianny, Bruno Kroz e Creator Beats

Entrada: gratuita

Circuito da Diversidade reúne música no Santo Antônio Além do Carmo

Circuito da Diversidade reúne diferentes expressões artísticas no Santo Antônio Além do Carmo - Foto: Genilson Coutinho

O Circuito da Diversidade ocupa o Santo Antônio Além do Carmo neste domingo, 13, com uma programação dedicada à música, à cultura e a diferentes expressões artísticas. A partir das 14h, o evento reúne Vixe Mainha, Grupo Botequim, Grupo Alfabeta, Bia Mathieu, Twyggi, Bagageryer Spielberg e Zaluma.

SERVIÇO

O quê: Circuito da Diversidade

Quando: Domingo, 13 de setembro

Horário: A partir das 14h

Onde: Santo Antônio Além do Carmo

Atrações: Vixe Mainha, Grupo Botequim, Grupo Alfabeta, Bia Mathieu, Twyggi, Bagageryer Spielberg e Zaluma

CULTURA

Grupo Ofá celebra tradições de matriz africana no MAM Bahia

Música, dança e saberes ancestrais conduzem o projeto Ofá no MAM, neste sábado, 12, e domingo, 13, no Museu de Arte Moderna da Bahia. A programação gratuita começa com oficinas de dança afro e atabaques, seguidas de uma conversa sobre a trajetória do grupo. No encerramento, o Grupo Ofá apresenta um show com participação especial da cantora Ilessi.

SERVIÇO

O quê: Ofá no MAM

Quando: Sábado, 12, e domingo, 13 de setembro

Onde: Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM Bahia)

Ingressos: Gratuito

Classificação: Livre

Em cartaz - Teatro

Auto da Compadecida volta aos palcos de Salvador

As aventuras de João Grilo e Chicó retornam ao palco do Teatro Módulo em uma nova temporada de Auto da Compadecida. As apresentações acontecem às sextas-feiras de setembro, sempre às 20h. A montagem combina humor, crítica social e situações criadas a partir das invenções, trapalhadas e golpes dos dois personagens.

SERVIÇO

Data: 11, 18 e 25 de setembro

Local: Teatro Módulo

Ingressos: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia)

Vendas: Sympla

Horário: 20h

Erê celebra 30 anos com temporada em Plataforma

Bando de Teatro Olodum celebra os 30 anos de “Erê” com temporada gratuita em Plataforma - Foto: Black Rec

O Bando de Teatro Olodum reúne veteranos e novos integrantes em uma temporada gratuita de Erê, no Centro Cultural Plataforma. Apresentada pela primeira vez em 1996, a montagem retorna aos palcos ao completar 30 anos. Com música, dança, performance e dramaturgia, o espetáculo denuncia a violência do racismo e defende a preservação das vidas negras. As sessões abertas ao público acontecem aos sábados, às 19h.

SERVIÇO

Data: sábados, até 26 de setembro

Local: Centro Cultural Plataforma, Praça São Bráz, s/n, Plataforma, Salvador

Ingressos: Gratuitos, com retirada na bilheteria até uma hora antes do espetáculo

Bilheteria: Centro Cultural Plataforma

Horário: Todo sábado, às 19h, para o público em geral

Mais informações: (71) 98873-7047

Mwana Erê ocupa os domingos de setembro

A Cia Suburbando de Teatro apresenta Mwana Erê nos quatro domingos de setembro, no Centro Cultural Plataforma. A entrada será pelo formato Pague Quanto Puder. A montagem aborda a violência contra crianças e adolescentes negros e discute racismo estrutural, homofobia, empoderamento feminino e direito à infância por meio do teatro, da música, da dança e do humor. Depois das apresentações, haverá bate-papo com o público.

SERVIÇO

Data: 13, 20 e 27 de setembro

Local: Centro Cultural Plataforma, Praça São Braz, s/n, Plataforma, Salvador

Ingressos: Pague Quanto Puder

Horário: 18h

“Você Jamais Saberá” transforma audição em jogo de poder

Bertrand Duarte e Alethea Novaes protagonizam o suspense psicológico “Você Jamais Saberá” - Foto: Bruno Concha

Bertrand Duarte e Alethea Novaes protagonizam um duelo psicológico em “Você Jamais Saberá”. Dirigido por Eduardo Cabus, o espetáculo acompanha o encontro entre uma jovem atriz em busca de uma oportunidade e um diretor consagrado que tenta recuperar o prestígio. O que deveria ser uma audição se transforma em um jogo de poder, ambição e manipulação, no qual as posições de vítima e algoz mudam a cada revelação.

SERVIÇO

Data: sextas e sábados, 11, 12, 18 e 19 de setembro

Horário: 19h30

Local: Espaço Cultural Eduardo Cabus, Campo Grande, em frente ao Wish Hotel da Bahia

Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia)

Vendas: Sympla e bilheteria do teatro

Classificação: 14 anos

Mais informações: (71) 98276-2814, via WhatsApp

Marcelo Praddo apresenta cinco histórias reais em “Vou Te Contar!”

Marcelo Praddo interpreta cinco personagens inspirados em histórias reais no solo “Vou Te Contar!” - Foto: : Divulgação | Caio Lírio

Marcelo Praddo retorna ao palco do Teatro Módulo com o solo Vou Te Contar!, em cartaz aos sábados, 12, 19 e 26 de setembro. Protagonizada e dirigida pelo ator, a montagem reúne cinco histórias reais escritas pelo jornalista Christian Carvalho Cruz a partir de relatos publicados na coluna Trombadas. Com poucos elementos cênicos, Praddo interpreta Walace, Júlia, Diana Pequeno, Ceição e Wagnão, personagens cujas trajetórias abordam migração, identidade, gravidez na adolescência, envelhecimento da população trans, educação e o papel da arte.

SERVIÇO

Datas: sábados, 12, 19 e 26 de setembro

Horário: 19h

Local: Teatro Módulo

Ingressos: R$ 60 (inteira), R$ 30 (meia) e R$ 36 (Clube Correio)

Vendas: Sympla

Classificação: 14 anos

Teatro Gamboa recebe ocupação sobre arte, luto e câncer

As atrizes Cristina Leifer e Christiane Spínola Veiga ocupam o Teatro Gamboa com uma programação que reúne debate, workshop e o espetáculo “Atrizes & Danço para minha mãe”, inspirado nas experiências de enfrentamento do luto e do câncer. As atividades acontecem de sexta, 11, a sábado, 12, com participação de convidados. No domingo, 13, o show “Mukunâmicos: Raízes Sonoras Ancestrais” encerra a semana com repertório ligado à musicalidade afro-brasileira.

SERVIÇO

Atrizes & Danço para minha mãe

Quando: Sexta, 11, às 19h; e sábado, 12, às 17h

Atrações: Cristina Leifer, Christiane Spínola Veiga e Dionne Barreto

Ingressos: R$ 25 e R$ 50, presencial; R$ 15, on-line

Mukunâmicos: Raízes Sonoras Ancestrais

Quando: Domingo, 13 de setembro

Horário: 17h

Atrações: Filêmon Cafezeiro e Liz Novais

Ingressos: R$ 20 e R$ 40, presencial; R$ 15, on-line

Onde: Teatro Gamboa

Teatro Faresi reúne drama espírita e humor neste fim de semana

O Teatro Faresi, em Amaralina, recebe duas atrações entre sexta, 11, e sábado, 12. O espetáculo espírita “Abigail, Paulo e Estêvão” leva ao palco a história dos personagens centrais da obra Paulo e Estêvão, psicografada por Chico Xavier e atribuída ao espírito Emmanuel. A montagem aborda conflitos religiosos, desigualdade, preconceito e os primeiros anos do cristianismo. Na sexta, o humor também ganha espaço com Raphael Ghanem, que apresenta duas sessões de “A Carne Só Cai no Prato do Vegano”, às 22h e 23h55.

SERVIÇO

Espetáculo Abigail, Paulo e Estêvão

Quando: Sexta, 11, e sábado, 12 de setembro

Horário: 19h

Ingressos: R$ 140 (inteira) e R$ 70 (meia-entrada)

Vendas: Sympla

Espetáculo A Carne Só Cai no Prato do Vegano

Quando: Sexta, 11 de setembro

Horários: 22h e 23h55

Exposições

Mundo Zira entra na última semana em Salvador

A exposição “Mundo Zira – Ziraldo Interativo” encerra sua temporada em Salvador neste domingo, 13, no Museu de Arte da Bahia (MAB). Com mais de 50 mil visitantes desde maio, a mostra reúne ambientes inspirados em obras como “O Menino Maluquinho”, “Flicts” e “A Turma do Pererê”, além de mesas digitais, realidade aumentada, cenários imersivos e uma instalação com a voz de Ziraldo. A entrada é gratuita.

SERVIÇO

O quê: Mundo Zira – Ziraldo Interativo

Período: Até domingo, 13 de setembro

Horário: De terça a domingo, das 10h às 18h

Onde: Museu de Arte da Bahia (MAB), Avenida Sete de Setembro, 2340, Corredor da Vitória

Ingressos: Gratuitos, com retirada pelo site do CCBB Salvador ou presencialmente no MAB

Observação: Crianças menores de cinco anos não precisam de ingresso

Informações: (71) 3117-6902

Museu aproxima o público das viagens de Aleixo Belov

A exposição Do Ártico ao Fundo do Mar, no Museu do Mar Aleixo Belov, reúne peças ligadas à Passagem Noroeste, exemplares da fauna marinha e recursos de realidade virtual. O público pode observar conchas e rochas da Antártica, aves marinhas, vértebras de elefante-marinho e uma barbatana de baleia-jubarte. A visita também oferece uma experiência com óculos de realidade virtual e acesso ao Submarino Imersivo.

SERVIÇO

Data: de terça-feira a domingo

Local: Museu do Mar Aleixo Belov, Santo Antônio Além do Carmo, Salvador

Ingressos: R$ 30 (inteira) | R$ 15 (meia); crianças de até 5 anos não pagam. Experiência com óculos de realidade virtual: R$ 30 por pessoa, com acesso ao Submarino Imersivo

Bilheteria: Museu do Mar Aleixo Belov

Horário: das 10h às 17h

Mais informações: o ingresso de visitação ao museu não inclui a experiência com os óculos de realidade virtual