Funceb abre inscrições para Curso de Educação Profissional em Dança - Foto: Lucas Malkut / ASCOM FUNCEB

Estão abertas as inscrições para a nova turma de estudantes do Curso de Educação Profissional Técnico de Nível Médio em Dança da Escola de Dança da Funceb. As inscrições são gratuitas e acontecem de 25 de novembro até as 23h59 do dia 02 de dezembro de 2024, através do formulário no site: https://www.ba.gov.br/fundacaocultural/.

Serão consideradas as informações preenchidas no formulário de inscrição em todas as etapas do processo de seleção. A Escola de Dança da Funceb oferece 50 vagas para pessoas aptas à dança e que tenham concluído ou estejam em fase de conclusão do Ensino Médio. O único custo para a pessoa aprovada é a taxa de matrícula de R$ 20,00 por semestre.

A publicação da lista das pessoas candidatas com a inscrição efetivada estará disponível a partir do dia 04 de dezembro de 2024, no site da Funceb.

>>> Diretora da Funceb explica edital de apoio ao Hip Hop: "solicitação histórica"

Processo Seletivo

O processo seletivo terá duração de cinco dias corridos, composto por três fases com caráter classificatório. As provas do processo seletivo acontecerão de 16 de dezembro a 20 de dezembro de 2024. As pessoas candidatas devem apresentar atestado médico, devidamente assinado, com liberação para prática de atividades físicas, no primeiro dia de avaliação presencial.

O resultado preliminar da seleção será divulgado no dia 06 de janeiro de 2025, no site da Fundação e será fixado no mural da escola, contendo também a lista das pessoas suplentes. Já o resultado final estará disponível no dia 15 de janeiro de 2025. As aulas estão programadas para começarem no dia 10 de março de 2025.

O Curso de Educação Profissional Técnico de Nível Médio em Dança da Escola de Dança da Funceb tem duração de dois anos e meio e carga horária total de 1.920 horas, é reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) e já formou 34 turmas de novas pessoas profissionais, que vêm contribuindo para a produtividade do cenário da dança da Bahia.

>>> FLITA 2024: Lançamento de festa literária acontece dia 30 de novembro

Criado em 1988, o Curso Profissional objetiva capacitar jovens e adultos com conhecimentos e habilidades gerais e específicos na área da dança, visando à formação profissional e inserção no mundo do trabalho, aptos a uma ampla atuação, dançando, interpretando, criando, produzindo, coreografando e multiplicando ações artísticas em dança.

SERVIÇO

- Processo Seletivo do Curso de Educação Profissional Técnica de Nível Médio em Dança da Escola de Dança da Funceb

- Inscrições: de 25 de novembro até as 23h59 do dia 02 de dezembro de 2024

- Resultado preliminar: 06 de janeiro de 2025

- Resultado final: 15 de janeiro de 2025

- Início das aulas: 10 de março de 2025

- Informações: https://www.ba.gov.br/fundacaocultural/