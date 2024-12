FLITA 2024: Lançamento de festa literária acontece dia 30 de novembro - Foto: Ionã Scarante / Divulgação | Deco Lipe / Rafaela Araújo | Lorena Cristina / Patriciasouzastudio

Um movimento que envolve educação, cultura, arte e encantamento. Essa é a receita da quarta edição da Festa Literária de Aratuípe (FLITA), que será anunciada no mês de outubro. No dia 30, a partir das 9h, o evento de lançamento antecipará a programação do encontro entre escritores baianos, artistas de multilinguagens com estudantes e educadores da região do Baixo Sul da Bahia.

Durante o evento de lançamento da FLITA, duas atrações locais, Lauro Niela e G Black, farão apresentação para o público presente, que vai conferir em primeira mão as atrações da festa deste ano. Serão cinco dias de programação, entre 27 de novembro e 1° de dezembro, para que a comunidade aratuipense possa vivenciar o tema do evento Literatura e Encantamento.

Com atrações diversas, pensadas para públicos de todas as idades, a Festa Literária de Aratuípe promete atrair acadêmicos, profissionais da literatura, amantes da leitura e, especialmente, estudantes e educadores da região que são mobilizados ao longo de todo ano letivo para este momento de celebração.

Serviço:

O quê? 4ª Edição da FLITA – Festa Literária de Aratuípe

Onde? Município de Aratuípe (distante 86 KM de Salvador)

Quando? De 27 de novembro a 01 de dezembro de 2024

Quanto? Evento Gratuito