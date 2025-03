Funceb oferece mil vagas para cursos de Dança

Aulas serão realizadas na Escola de Dança da Funceb e no CFA, no Pelourinho - Foto: Divulgação | Lucas Malkut

A Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb) abriu 1000 vagas em 34 modalidades dos Cursos Livres 2025 na Escola de Dança. As aulas acontecem de 17 de março a 13 de dezembro de 2025, às segundas e quartas-feiras, terças e quintas-feiras, no período noturno, nos seguintes horários: 18h30 às 19h30 e 19h40 às 20h40, com professores diferentes em cada modalidade.

As aulas serão realizadas na Escola de Dança da Funceb e no CFA, no Pelourinho. As inscrições são abertas a pessoas a partir de 15 anos, com ou sem experiência em dança. O investimento é de R$ 100 (mensal) ou R$ 40 (aulas avulsas), e o pagamento deve ser feito diretamente com a professora ou professor responsável, no dia e horário da aula.

Entre as modalidades ofertadas estão Afrobeats, Street Jazz, Dança Charme, Pole Dance Circus, Vogue Femme, entre outras.

Bolsas integrais

A Funceb também abre 102 vagas para bolsas integrais nos Cursos Livres 2025. A pré-inscrição acontece de 6 a 9 de março de 2025, por meio de um formulário on-line [clique AQUI]. Cada pessoa poderá concorrer a apenas uma bolsa entre todos os cursos ofertados.

A seleção será realizada por meio de sorteio on-line, com validação de uma comissão formada por duas servidoras do Centro de Formação em Artes e duas pessoas selecionadas pela Convocatória dos Cursos Livres 2025.

O resultado do sorteio estará disponível dia 10 de março, no site da Funceb. Não haverá lista de suplentes, e bolsistas que acumularem 50% de faltas no mês perderão automaticamente o direito à bolsa.