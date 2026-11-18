Empresas, instituições de ensino e pesquisa, coletivos e desenvolvedores independentes da Bahia podem inscrever projetos de realidade virtual, realidade mista e realidade aumentada para participar do Gamepólitan Portal XR, espaço dedicado às tecnologias imersivas na Arena Gamepólitan, durante a Bahia Tech Experience (BTX 2026).

As inscrições são gratuitas e seguem até 22 de novembro, por meio de formulário on-line. Ao todo, poderão ser selecionadas até 18 experiências para apresentação ao público entre os dias 5 e 7 de dezembro, no Centro de Convenções Salvador.

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A chamada contempla jogos imersivos e aplicações de realidade virtual, mista ou aumentada desenvolvidos por empresas, instituições, associações, coletivos, equipes e criadores independentes da Bahia. Os projetos podem ser voltados a áreas como educação, treinamento, saúde, indústria, arquitetura, turismo, cultura e entretenimento.

Projetos de tecnologias imersivas

O Portal XR integra a programação da Arena Gamepólitan, que conecta games, tecnologia, formação e negócios. A iniciativa busca apresentar ao público aplicações práticas das tecnologias imersivas e aproximar seus desenvolvedores de empresas, instituições e potenciais parceiros.

Cada proponente pode apresentar mais de uma experiência, desde que faça uma inscrição para cada projeto. Todas as propostas concorrerão em iguais condições, e o envio do formulário não garante a seleção.

Uma orientação importante é que jogos em realidade virtual, mista ou aumentada devem ser inscritos exclusivamente no Portal XR, e não na Mostra Gamepólitan nem na Galeria Gamer.

As experiências selecionadas serão anunciadas em 30 de novembro e poderão ser experimentadas pelos visitantes durante os três dias da BTX. A presença da equipe responsável durante a exposição é importante para apresentar os projetos, orientar o uso das tecnologias e aproveitar as oportunidades de conexão e negócios proporcionadas pelo evento.



Foto: Divulgação

Como se inscrever

Antes de preencher o formulário, os interessados devem consultar o guia de inscrição e reunir os materiais solicitados, como textos de apresentação, imagens, vídeo de demonstração e informações técnicas.

Também será necessário informar dados sobre equipamentos, espaço necessário, duração das sessões, conforto e segurança dos visitantes. O material de apoio detalha os requisitos e os formatos dos arquivos.

A Bahia Tech Experience 2026 é realizada pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado da Bahia (Secti) e pelo Sebrae Bahia, de 5 a 7 de dezembro, no Centro de Convenções Salvador.

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