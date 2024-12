Google Play investe em estúdios de jogos com destaque para a Bahia

Cinco dos dez estúdios escolhidos são brasileiros, incluindo o Vish Game Studio, da Bahia - Foto: Divulgação

O Google anunciou no dia 5 de novembro, os dez estúdios de jogos independentes selecionados para a terceira edição do Indie Games Fund, programa que visa fortalecer a indústria de games na América Latina. Com um fundo de US$ 2 milhões, a iniciativa oferece suporte financeiro e mentoria com especialistas do Google Play para impulsionar os jogos na plataforma e ampliar o alcance dos desenvolvedores.

Cinco dos dez estúdios escolhidos são brasileiros, incluindo o Vish Game Studio, da Bahia. A presença constante de estúdios baianos no programa evidencia a relevância crescente do estado no cenário nacional e internacional de games. “A Bahia é um celeiro criativo que combina criatividade, representatividade cultural e inovação técnica, fatores fundamentais para o sucesso de estúdios como o Vish Game Studio”, afirma Daniel Trócoli, head de Parcerias para Games na Google Play América Latina.

Critérios rigorosos e impacto regional



Para ser elegível ao Indie Games Fund, os estúdios precisam atender a critérios como serem independentes, terem no máximo 50 funcionários e já possuirem jogos publicados no Google Play ou em outras plataformas. Os recursos oferecidos pelo programa devem ser utilizados para expandir ou desenvolver jogos na plataforma, com ênfase na integração ao Google Play Pass. Segundo Trócoli, “esses requisitos foram pensados para apoiar pequenos estúdios da América Latina, uma região rica em talento, mas que ainda enfrenta desafios como acesso a financiamento e visibilidade”.

Desde sua criação, em 2022, o fundo já beneficiou 30 estúdios. Nesta edição, o programa reforça a diversificação do cenário de games na América Latina, com participantes de países como México, Costa Rica e Peru. Para Trócoli, “a lista desta edição está bem diversa, tanto em termos de gênero dos jogos quanto na origem dos estúdios, mostrando que a região tem muito talento e capacidade de inovar”.

Bahia: talento e identidade cultural

A Bahia tem se consolidado como um polo emergente na produção de jogos, destacando-se pela capacidade de integrar elementos culturais locais em narrativas e designs inovadores. O Vish Game Studio, desenvolvedor do jogo Just King, é exemplo disso. “Esses aspectos foram essenciais para sua seleção. O estúdio demonstra como é possível unir qualidade técnica com uma identidade que reflete as raízes baianas, conquistando relevância tanto no mercado nacional quanto internacional”, explica Trócoli.

Essa presença frequente no Indie Games Fund também reforça a inclusão de vozes regionais na indústria global de games. Segundo o executivo, “a Bahia destaca-se como um exemplo claro de como o incentivo certo pode revelar talentos locais e fortalecer a inclusão”.

Estúdios brasileiros em destaque

Entre os cinco estúdios brasileiros selecionados nesta edição, estão nomes como:

- Minimol Games: desenvolvedor do jogo de xadrez Chessarama.

- Mad Mimic: autor do Dandy Ace.

- Little Leo Games: responsável pelo Astrea: Six-Sided Oracles.

- Plot Kids: criador do Play Together TV.

- Vish Game Studio: desenvolvedor do jogo Just King.

Futuro do Indie Games Fund

Embora o foco esteja na edição atual, o Google continua explorando novas formas de apoiar desenvolvedores independentes. Além do Indie Games Fund, há iniciativas como o Indie Games Accelerator, programa global que oferece treinamentos e mentorias. “Estamos sempre avaliando como podemos trazer mais oportunidades para os desenvolvedores independentes”, conclui Trócoli.