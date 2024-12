Globo "censura" reprise de Tieta e faz mudanças na novela

Tieta sofre cortes na Globo - Foto: Reprodução | Globo

A Globo tem surpreendido os seus telespectadores com algumas atitudes envolvendo a reprise de Tieta, atualmente no ar no Vale a Pena Ver de Novo. A mais nova polêmica gira em torno de uma "censura" à abertura da trama.

A informação foi divulgada pelo Natelinha, que disse que a vinheta com Isadora Ribeiro não havia sido exibida até o capítulo 7 da reapresentação. A Globo não se manifestou sobre a ausência da abertura.

Na primeira semana em que foi ao ar, a trama dividiu a faixa com os últimos capítulos de Alma Gêmea. Isso, inclusive, justificou a ausência da abertura.

Além disso, a reprise tem recebido cortes em seus capítulos. O picote vem sendo feito com o intuito de apressar a primeira fase da novela, de maneira que a personagem-título, vivida por Betty Faria, apareça mais rapidamente.