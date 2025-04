Governo abre inscrições para oficinas gratuitas

Oficinas são oferecidas pela Secretaria Estadual de Cultura (SecultBA) - Foto: Divulgação

Estão abertas até o dia 2 de abril as inscrições para as oficinas Elaboração de Projetos Culturais para Edital da Neoenergia 2025-2026. As aulas, voltadas para quem deseja se inscrever no edital “Transformando Energia em Cultura”, serão on-line, dos dias 14 a 24 de abril, das 17h às 20h.

As oficinas são oferecidas pela Secretaria Estadual de Cultura (SecultBA), por meio do Escritório Bahia Criativa, unidade da Superintendência de Promoção Cultural (Suprocult). As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no site da Bahia Criativa.

O público-alvo são pessoas jurídicas sediadas e com atuação cultural no estado da Bahia, regularmente constituídas como microempreendedor individual (MEI), organização sem fins lucrativos ou produtora cultural com interesse em credenciar projetos socioculturais que contribuam com pelo menos um dos seguintes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS): Educação de Qualidade, Trabalho Decente e Crescimento Econômico, Cidades e Comunidades Sustentáveis e Parcerias e Meios de Implementação.

A seleção para as oficinas se dará por ordem de inscrição e avaliação de aderência do perfil do agente cultural conforme requerido no edital. A relação dos selecionados será divulgada no dia 8 de abril, no site da Secult.

Serão ofertados duas turmas, com carga horária de 12h, para 40 agentes culturais e criativos. Cada oficina terá três horas de duração. Os encontros serão em formato virtual pela plataforma Google Meet.

Edital “Transformando Energia em Cultura”

O edital para os anos de 2025 e 2026 é proposto pelo Instituto Neoenergia, em parceria com as empresas patrocinadoras que integram o grupo Neoenergia, e com apoio técnico da Baluarte. O programa pretende credenciar projetos socioculturais realizados nos estados da Bahia, Rio Grande do Norte, Pernambuco, São Paulo e no Distrito Federal.

Os projetos, de acordo com o edital, devem promover inclusão, equidade, diversidade, valorização da cultura local, criatividade, geração de trabalho e renda, crescimento da economia da cultura como força motriz para o desenvolvimento sustentável, além de proteção e regeneração do meio ambiente e/ou contribuam para a ocupação e revitalização de espaços públicos por meio da arte e da cultura.

Os proponentes podem desenvolver as atividades em linguagens e expressões artísticas e culturais nas suas mais variadas formas (material e imaterial) e que beneficiem grupos e territórios vulnerabilizados.

Confira a íntegra do edital no site da Neoenergia:

• CALENDÁRIO

Inscrições: 27 de março a 02 de abril de 2025, em formulário on-line disponível em https://acesse.one/oficinabahiacriativa

Resultado das inscrições: 08 de abril, no site da Secult

Entrega de certificados: 05 a 08 de maio

• OFICINAS

- Turma 1

14/04 (segunda-feira): Elaboração de Projetos Culturais

Horário: 17h às 20h

15/04 (terça-feira): Oficina para preenchimento do formulário do Edital “Transformando Energia em Cultura”

Horário: 17h às 20h

16/04 (quarta-feira): Oficina para preenchimento de formulário do Programa Fazcultura

Horário: 17h às 20h

- Turma 2

22/04 (terça-feira): Elaboração de Projetos Culturais

Horário: 17h às 20h

23/04 (quarta-feira): Oficina para preenchimento do formulário do Edital “Transformando Energia em Cultura”

Horário: 17h às 20h

24/04 (quinta-feira): Oficina para preenchimento de formulário do Programa Fazcultura

Horário: 17h às 19h

As aulas serão ministradas pela coordenadora do Escritório Bahia Criativa, Mércia Queiroz, pela representante da Neoenergia, Flávia Rocha, e pela Diretora de Fomento à Cultura, Taís Viscardi.