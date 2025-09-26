Governo assina contrato para transformar Palácio da Aclamação em novo centro

CCBB já promove uma diversificada programação cultural na cidade - Foto: Divulgação | Lucas Rosário

Um encontro realizado nesta sexta-feira, 26, na Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SecultBA), marcou a conclusão do processo de concessão do Palácio da Aclamação do Governo do Estado da Bahia para o Banco do Brasil, pelo prazo de 30 anos, com possibilidade de renovação por igual período. O evento contou com a presença de autoridades estaduais e da liderança do BB.



Com a conclusão de mais esta etapa, o Banco do Brasil dará prosseguimento às obras de restauração do espaço, e divulgará em poucos dias o edital de qualificação para licitação da obra de restauro do Palácio da Aclamação.

Para Bruno Monteiro, secretário de cultura do estado da Bahia, essa etapa “consolida a parceria entre os governos da Bahia, federal e o Banco do Brasil, que resultará num novo e moderno equipamento cultural para o estado”. Bruno lembrou que este processo se iniciou em 2023.

“Desde o início da nossa gestão que tratamos esse tema com prioridade. A concessão efetivada hoje sucede uma série de diálogos e entendimentos e torna cada vez mais concreta e próxima a abertura das portas desse novo centro cultural para as artes, a cultura e a população baiana”, afirmou.

Segundo Júlio Paranaguá, gerente geral do CCBB, “é importante celebrar a conclusão de mais uma etapa do processo de instalação do CCBB, visando entregar para a população um aparelho cultural com mais de 10 mil metros quadrados”. Júlio afirma ainda que “a programação promovida pelo CCBB valoriza a cultura local e o diálogo com a cultura nacional e internacional”.

Mesmo antes da instalação física no Palácio da Aclamação, o CCBB já promove uma diversificada programação cultural na cidade. Mais de 300 mil pessoas já conferiram os projetos realizados na capital baiana.

Ao longo dos próximos dias, quatro ações culturais estão sendo realizados em Salvador:

Exposição: Ancestral Afro-Américas

A mostra reúne 130 obras de renomados artistas negros do Brasil e dos Estados Unidos, celebrando as heranças e os vínculos compartilhados entre os povos afrodescendentes de ambos os países no campo das artes visuais, promovendo uma reflexão crítica sobre a diáspora africana. De 26/09 a 01/02/2026, no Museu Nacional da Cultura Afrobrasileira – Muncab.

Teatro: Matilde

Comédia satírica dedicada à Paulo Gustavo, com Malu Vale e Ivan Mendes, que apresenta a história de uma mulher de 60 anos (Malu Valle), aposentada,que vê sua rotina pacata em Copacabana ser transformada ao alugar um quarto paraJonas (Ivan Mendes), um ator de 36 anos em busca de sua grande oportunidade. Espetáculo em cartaz no Cineteatro 2 de Julho, de sexta a segunda até 29/09.

Música: Gal 80

Em 26/09, dia que Gal Costa completaria 80 anos, a Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA) fará um concerto especial dedicado à cantora baiana, com a participação de 11 artistas. O evento, que teve seus ingressos esgotados em poucos minutos, acontece na Concha Acústica do Teatro Castro Alves e será transmitido pela TVE e canal da OSBA no YouTube.

Teatro: UM JULGAMENTO, depois do Inimigo do Povo

E na próxima semana, de 03 a 12/10, o CCBB realizará a estreia mundial do espetáculo UM JULGAMENTO, depois do Inimigo do Povo, texto original a partir do Inimigo do Povo de Henrik Ibsen, que tem direção da premiada diretora Crhistiane Jatahy, marca o retorno de Wagner Moura aos palcos, após 16 anos, e conta ainda com os atores Danilo Grangheia e Julia Bernat.