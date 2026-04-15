Gratuito! Exposição internacional chega a Salvador com obras inéditas

Projeto já passou por cidades como Barcelona, México e Bogotá - Foto: Divulgação

Salvador recebe, a partir desta quarta-feira, 16, a exposição inédita no Brasil Meia-noite na Encruzilhada, aberta ao público no espaço Pé de Cobra, no Centro Histórico, no coração do Pelourinho. Com entrada gratuita, a visitação acontece de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h, com apoio institucional do Instituto Cervantes Salvador.

Apresentado inicialmente no festival Rencontres de Arles, em 2018, o projeto já passou por cidades como Barcelona, México e Bogotá. A chegada à capital baiana marca um novo capítulo na trajetória da mostra.

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“Após passar por diferentes países, chegar a Salvador, com tudo o que esta cidade representa, torna-se particularmente significativo”, afirma Bruno Morais.



Imagens que atravessam territórios e espiritualidade

Com fotografias produzidas ao longo de três anos, a exposição percorre territórios como Benim, Cuba, Brasil e Haiti, reunindo registros de rituais dedicados à Exu, entidade central nas religiões de matriz africana, associada ao movimento, à comunicação e às encruzilhadas.

As imagens são assinadas pela fotógrafa espanhola Cristina De Middel, referência na fotografia contemporânea, e por Bruno Morais, conhecido por seu olhar documental e poético.

“Entre registros de rituais e construções visuais que dialogam com o mito, a exposição se inscreve no intervalo entre o visível e o oculto, propondo ao público uma experiência que atravessa narrativa, espiritualidade e imaginação”, destaca Cristina De Middel.

Novo espaço cultural no Pelourinho

A mostra também marca a abertura do espaço Pé de Cobra, que passa a integrar o circuito cultural da cidade com a proposta de estimular experimentação e reflexão sobre imagem.

Instalado em um imóvel histórico, o local funcionou entre as décadas de 1960 e 1990 como estrutura de fiscalização do comércio ambulante, conhecido como “Rapa”. Após cinco anos de obras, o prédio foi transformado em um centro voltado à produção visual, com sala expositiva, biblioteca e laboratório fotográfico.

Proposta curatorial e diálogo com o público

A exposição integra o conceito “A Esquina”, eixo curatorial que orienta as atividades do espaço ao longo de 2026, reunindo exposições, encontros e ações culturais.

“Desejamos um lugar onde a arte não seja colocada em um pedestal, mas que as pessoas se sintam à vontade para entrar e participar”, afirma Julieta Lopresto, que está à frente da iniciativa ao lado de Cristina De Middel e Bruno Morais.