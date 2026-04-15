LITERATURA
Livro póstumo de Divaldo Franco estreia na Bienal Bahia 2026
Obra inédita e títulos espíritas marcam presença em estande exclusivo
A Bienal do Livro Bahia 2026 será palco para a apresentação de uma obra inédita de Divaldo Franco. O livro 'Vida Gloriosa', primeira publicação póstuma do médium, estará disponível ao público durante o evento, que acontece de 15 a 21 de abril, no Centro de Convenções Salvador.
A novidade integra a participação da LEAL Editora, responsável por levar ao evento o único estande exclusivo de Literatura Espírita da Bienal. No espaço (C01 - Pavilhão ASA A), os visitantes terão acesso a títulos relevantes da doutrina, incluindo obras clássicas e produções contemporâneas.
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Escrito ainda em vida por Divaldo Franco, em parceria com a mentora espiritual Joanna de Ângelis, o livro reúne mensagens inéditas com foco em ensinamentos psicológicos e reflexões sobre o propósito de uma vida plena, destacando caminhos para o desenvolvimento pessoal e espiritual.
Além do lançamento, o estande também contará com obras psicografadas por Chico Xavier e títulos fundamentais da Codificação Espírita, assinados por Allan Kardec, ampliando o acesso do público à literatura da doutrina.
A LEAL Editora, vinculada à Mansão do Caminho, destina toda a renda obtida com a venda dos livros para projetos sociais que atendem mais de 5 mil pessoas diariamente. As obras também são comercializadas na livraria física da instituição, localizada em Pau da Lima, e por meio do site oficial.
A Bienal do Livro Bahia 2026 acontece das 9h às 21h, com ingressos a R$33,00 (inteira) e R$16,50 (meia-entrada), reunindo uma programação diversa que vai de lançamentos literários a debates e experiências culturais.
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