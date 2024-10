Grupo de capoeira leva cultura e esporte para crianças na Bahia

Programa 'Capoeiragem Mirim' - Foto: Divulgação

No mês das crianças, além de brincadeiras e presentes, é importante refletir sobre as atividades que contribuem para o desenvolvimento físico, emocional e social dos pequenos. A capoeira - patrimônio cultural imaterial da humanidade - além de ser uma manifestação cultural afro-brasileira, se destaca como uma ferramenta essencial nesse processo.



Segundo Mestre Balão, fundador do programa 'Capoeiragem Mirim' há 30 anos, a atividade é um "terreno fértil para o desenvolvimento infantil" e carrega em si um "processo lúdico fenomenal". Ao Portal A TARDE, o professor destacou que a prática vai muito além do esporte.

A capoeira trabalha a parte física, emocional, a interação, a musicalidade e a cognição. Através dela, ensinamos também matemática, geografia e história. É o que chamamos de transversalidade Mestre Balão

Mestre Balão, fundador do programa 'Capoeiragem Mirim' | Foto: Divulgação

Gicélia Freitas, mãe da aluna 'Brilho' - apelido dado à pequena Evellyn na capoeira - também testemunha as mudanças positivas que a prática trouxe para sua filha de 10 anos.

Após participar das aulas de capoeira, minha filha ficou mais disciplinada, diminuiu o estresse, melhorou seu condicionamento físico e sua interação com os colegas e com a família Gicélia Freitas

Ela enfatiza que os benefícios da capoeira são completos: "A capoeira é saúde, é vida, é tudo de bom".

A aluna Brilho praticando capoeira | Foto: Divulgação

Além das vantagens físicas, a capoeira promove o desenvolvimento de habilidades emocionais e sociais. O Contramestre Coruja, que também começou a praticar no programa 'Capoeiragem Mirim', destaca o impacto positivo no equilíbrio, na atenção e na disciplina.

Os benefícios são muitos. A criança aprende sobre musicalidade e desenvolve um maior senso de disciplina, algo que carrega para toda a vida Contramestre Coruja

A aluna Brilho, o Contramestre Coruja e demais alunos do programa | Foto: Divulgação

Para crianças e adolescentes, essa arte marcial afro-brasileira não só ajuda a melhorar o condicionamento físico, mas também promove a autoestima, a conexão com a cultura e o respeito aos outros, potencializando o crescimento integral dos pequenos, unindo corpo, mente e alma.



Batizado de Capoeira Infantil

Como parte das celebrações do mês das crianças, no dia 19 de outubro, às 14h30, na Arena Parque Santiago, acontecerá o Batizado de Capoeira Infantil e a troca de graduação, no qual as crianças passarão para o próximo nível, com a troca de cordas. O Mestre Balão explicou que cada corda significa um nível, sendo representadas pelas cores da bandeira do Brasil: verde, amarelo, azul, e, por fim, branco.

De acordo com o Mestre Balão, o evento marca o reconhecimento do progresso de cada aluno, celebrando a evolução na prática.

A capoeira vai na contramão desse mundo contemporâneo, porque o mundo contemporâneo, ele é frio, ele é calculista pra caramba, e a capoeira trabalha com simbologias Mestre Balão