Grandes encontros musicais, clássicos do reggae, rodas de samba e espetáculos com nomes consagrados do teatro brasileiro movimentam Salvador de sexta-feira, 27, a domingo, 29 de novembro. Guilherme Arantes celebra 50 anos de carreira na Concha Acústica, enquanto João Gomes, Mestrinho e Jota.Pê levam o premiado projeto Dominguinho à Arena Fonte Nova. O República do Reggae, a Resenha do Mumu e a Roda de Samba Reggae de Márcia Castro também estão entre os destaques.

O fim de semana reserva ainda o encontro de Lazzo Matumbi, Margareth Menezes e Chico César no encerramento do Festival de Música da Rádio Educadora FM, apresentações gratuitas do Olodum, a tradicional Caminhada Nacional do Samba e shows no Pelourinho. Nos palcos, Claudia Raia, Julia Lemmertz e Eduardo Moscovis protagonizam montagens teatrais. Festivais, cinema, dança, gastronomia, exposições e atividades infantis completam o roteiro. Confira.

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ATENÇÃO: Horários, valores e locais podem ser alterados pelos organizadores. Antes de sair, consulte os canais oficiais dos eventos.

SEXTA-FEIRA, 27

MÚSICA

Guilherme Arantes celebra 50 anos de carreira na Concha Acústica

Guilherme Arantes se apresenta nesta sexta-feira na Concha Acústica - Foto: Léo Aversa

Canções que atravessaram gerações e marcaram a história da música brasileira ganham vida na Concha Acústica do Teatro Castro Alves nesta sexta, 27. Guilherme Arantes apresenta a turnê “50 Anos-Luz”, espetáculo que celebra cinco décadas de carreira do cantor, compositor e instrumentista. No repertório, sucessos como “Amanhã”, “Planeta Água”, “Um Dia, Um Adeus” e “Cheia de Charme” conduzem o público por diferentes momentos de sua trajetória.

SERVIÇO

Data: 27 de novembro de 2026

Local: Concha Acústica do Teatro Castro Alves, Campo Grande

Ingressos: A partir de R$ 80 (meia) e R$ 160 (inteira), conforme disponibilidade dos lotes

Vendas: Sympla e bilheteria do TCA

Horário: 19h, com abertura dos portões às 17h

Flaira Ferro apresenta “Afeto Radical” com participação de Josyara

Flaira Ferro mistura MPB, pop e rock em show gratuito na Piedade - Foto: Matheus Melo

A cantora pernambucana Flaira Ferro chega à capital baiana com o show “Afeto Radical”, no Gabinete Português de Leitura, na Piedade. A apresentação gratuita terá participação especial da cantora e compositora baiana Josyara. O repertório reúne músicas do álbum que dá nome à turnê e canções de trabalhos anteriores, combinando MPB, pop, rock e referências da cultura popular brasileira. Antes do espetáculo, Flaira ministra uma oficina gratuita de criação artística.

SERVIÇO

Data: 27 de novembro de 2026

Local: Gabinete Português de Leitura, Praça da Piedade

Ingressos: Gratuito, com distribuição uma hora antes do show

Inscrições para a oficina: Sympla

Horário: Show às 20h; oficina das 15h às 17h

Classificação da oficina: A partir de 14 anos

Paulo Pitta lança álbum de estreia no Teatro Gamboa

Paulo Pitta une jazz e matrizes afro-brasileiras em repertório com saxofone, pifes e recursos eletrônicos - Foto: Dora Falcão

O saxofonista e compositor Paulo Pitta apresenta “MARESIA – a ondulação constante da maré”, em duas sessões no Teatro Gamboa. O espetáculo marca o lançamento de seu primeiro álbum e propõe um encontro entre o jazz contemporâneo e matrizes musicais afro-brasileiras. Em cena, o artista utiliza saxofone, pifes, instrumentos de ferro e recursos eletrônicos, em diálogo com projeções visuais criadas por Bel Abreu.

SERVIÇO

Data: 27 e 28 de novembro de 2026

Local: Teatro Gamboa, Rua Gamboa de Cima, 3, Largo dos Aflitos

Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia); transmissão on-line por R$ 15

Vendas: Sympla e bilheteria do teatro

Horário: Sexta, às 19h; sábado, às 17h

Classificação indicativa: Livre

Celo Dut lança o álbum “Rei das Ruas” na Casa Rosa

Legenda — Celo Dut Celo Dut sobe ao palco às 22h desta sexta-feira (27), em noite com os DJs Topera Sound e DMT - Foto: Edvaldo Raw

O rapper baiano Celo Dut ocupa o Pátio Viração da Casa Rosa nesta sexta, 27, para apresentar “Rei das Ruas”, seu primeiro álbum solo. Natural da Cidade Baixa e integrante do selo 999, o artista aborda questões como identidade, pertencimento e transformação em um trabalho que conta com participações de Baco Exu do Blues e Liniker. A programação terá abertura de Suiky, com “Valioso e Arriscado”, além da discotecagem dos DJs Topera Sound e DMT.

SERVIÇO

Data: 27 de novembro de 2026

Local: Casa Rosa, Praça Colombo, 106, Rio Vermelho

Ingressos: De R$ 15 a R$ 60, conforme lote e modalidade

Vendas: Sympla

Horário: Abertura da casa às 21h; show às 22h

Classificação indicativa: 18 anos

Sofia Pitta e DJ Venuz movimentam o FRAUDAY 28

Sofia Pitta canta nesta sexta (27), no Largo Quincas Berro D’Água - Foto: Romario Carva

O Largo Quincas Berro D’Água recebe o FRAUDAY 28 – A Bahia Ferve, evento promovido pelo Programa de Educação Tutorial em Comunicação da Universidade Federal da Bahia (Ufba). A programação reúne apresentações da cantora Sofia Pitta e da DJ Venuz, além da décima edição da Mostra Fraude, dedicada às artes visuais, e da Feira Fraude, com produtos de moda, design e publicações independentes.

SERVIÇO

Data: 27 de novembro de 2026

Local: Largo Quincas Berro D’Água, Pelourinho

Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)

Vendas: Sympla

Horário: Das 19h às 23h

Raça Pura, Patrulha do Samba e Alex Maxx comandam o SamPelô

O pagode baiano dá o tom da festa - Foto: Divulgação

O samba e o pagode baiano movimentam o Centro Histórico com mais uma edição do SamPelô. O encontro reúne Raça Pura, Patrulha do Samba, Alex Maxx, Lu Costa e Filipinho na Praça das Artes Mestre Neguinho do Samba. Com acesso gratuito, a iniciativa integra a programação dos largos do Pelourinho divulgada pela Secretaria de Cultura do Estado da Bahia.

SERVIÇO

Data: 27 de novembro de 2026

Local: Praça das Artes Mestre Neguinho do Samba, Pelourinho

Ingressos: Gratuito

Horário: 18h

Axé dos Afoxés celebra a tradição afro-baiana no Pelourinho

Afoxé Kambalagwanze está entre as atrações do encontro - Foto: Ascom SecultBA

A Banda Alaiyê, o Afoxé Kambalagwanze, o Afoxé Xirê Loni e Tulani Massai estão entre as atrações do Axé dos Afoxés, nesta sexta, 27, no Largo Tereza Batista. Com entrada gratuita, o encontro valoriza as expressões musicais de matriz africana e a tradição dos afoxés, manifestações fundamentais na formação da identidade cultural baiana.

SERVIÇO

Data: 27 de novembro de 2026

Local: Largo Tereza Batista, Pelourinho

Ingressos: Gratuito

Horário: 19h

Pedro Pondé leva o Forró de Peu à Cervejaria Artmalte

Pedro Pondé convida o público a dançar um arrasta pé - Foto: Walter Guedes

O cantor e compositor Pedro Pondé apresenta o projeto Forró de Peu nesta sexta, 27, na Cervejaria Artmalte. O encontro é uma opção para quem deseja aproveitar a noite ao som de um dos ritmos mais tradicionais da música nordestina.

SERVIÇO

Data: 27 de novembro de 2026

Local: Cervejaria Artmalte

Horário: 20h

Manigga e Pivoman se apresentam no Quebradaum

Batidas afrodiaspóricas embalam a pista do Quebradaum. - Foto: Rafael Soares

O Café-Teatro Nilda Spencer recebe nesta sexta, 27, o projeto Quebradaum, com apresentações de Manigga e Pivoman. O encontro abre espaço para a produção musical independente na programação do fim de semana.

SERVIÇO

Data: 27 de novembro de 2026

Local: Café-Teatro Nilda Spencer

Horário: 20h

TEATRO

Claudia Raia protagoniza musical sobre Tarsila do Amaral no TCA

Claudia Raia divide a cena com Jarbas Homem de Mello - Foto: Paschoal Rodriguez

Uma das artistas mais importantes do modernismo brasileiro tem sua trajetória revisitada no musical “Tarsila, a Brasileira”, protagonizado por Claudia Raia. Em temporada até domingo, 29, na Sala Principal do Teatro Castro Alves, a montagem acompanha a vida da pintora, sua aproximação com o movimento modernista de 1922 e os desdobramentos de sua produção artística e de sua vida pessoal. Jarbas Homem de Mello interpreta Oswald de Andrade. A direção é de José Possi Neto.

SERVIÇO

Data: De 27 a 29 de novembro de 2026

Local: Sala Principal do Teatro Castro Alves, Campo Grande

Ingressos: De R$ 25 (meia, plateia popular) a R$ 350 (inteira, plateia VIP)

Vendas: Sympla

Horário: Sexta, às 20h; sábado, às 15h e 20h; domingo, às 18h

Classificação indicativa: 10 anos

Julia Lemmertz e Orã Figueiredo encenam “Alta Sociedade”

Privilégios e corrupção entram em cena na comédia - Foto: Divulgação

Julia Lemmertz e Orã Figueiredo apresentam a comédia “Alta Sociedade”, em temporada no Teatro Sesc Casa do Comércio. Escrita por Mauro Rasi e dirigida por Emilio de Mello, a peça aborda as relações entre dinheiro, prestígio, influência política e corrupção. Com humor e crítica social, a narrativa expõe privilégios e contradições de uma parcela da elite brasileira.

SERVIÇO

Data: De 27 a 29 de novembro de 2026

Local: Teatro Sesc Casa do Comércio, Avenida Tancredo Neves, 1.109, Caminho das Árvores

Ingressos: De R$ 60 a R$ 150, conforme setor e sessão

Vendas: Sympla e bilheteria do teatro

Horário: Sexta e sábado, às 20h; consultar horário da sessão de domingo na bilheteria

Classificação indicativa: 16 anos

“Rainha Vashti” leva teatro de sombras ao Sesc Pelourinho

O grupo A RODA aborda o silenciamento das mulheres - Foto: Rafael Martins

O grupo A RODA apresenta “Rainha Vashti” nesta sexta, 27, e no sábado, 28, no Teatro Sesc-Senac Pelourinho. Voltada ao público adulto, a montagem utiliza a linguagem do teatro de sombras para revisitar a história da personagem feminina que desafia uma ordem do rei e acaba banida da corte. Inspirado na obra da escritora baiana Myriam Fraga, o espetáculo aborda o silenciamento das mulheres e as relações de poder.

SERVIÇO

Data: 27 e 28 de novembro de 2026

Local: Teatro Sesc-Senac Pelourinho

Ingressos: A partir de R$ 20

Vendas: Sympla e bilheteria do teatro

Horário: 19h30

“Dorotéia Vai à Guerra” estreia no Espaço Cultural Eduardo Cabus

Dino Brasil e Gabriela Costa encenam conflitos entre mãe e filha - Foto: Bruno Concha

A relação entre uma mãe controladora e uma filha em busca de independência é o ponto de partida de “Dorotéia Vai à Guerra”, que estreia nesta sexta, 27, no Espaço Cultural Eduardo Cabus. Com Dino Brasil e Gabriela Costa no elenco, a montagem reúne humor ácido e drama familiar para abordar dependência emocional, conflitos entre gerações e os limites do afeto. A direção é de Eduardo Cabus.

SERVIÇO

Data: 27 e 28 de novembro de 2026

Local: Teatro da Casa de Cultura Eduardo Cabus, Campo Grande

Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia)

Vendas: Sympla

Horário: 19h30

Encontro de Teatro Lambe-Lambe leva espetáculos em miniatura à Praça da Sé

Bonecos, luz e som dão vida a histórias curtas - Foto: Antônio Studart

Criada na Bahia em 1989 por Denise Di Santos e Ismine Lima, a linguagem do teatro lambe-lambe ganha uma programação especial neste fim de semana, com 15 espetáculos em miniatura, teatro de bonecos e música, tudo gratuito. A abertura acontece nesta sexta-feira, na CAIXA Cultural Salvador, com uma aula magistral de Denise Di Santos sobre a trajetória e os processos criativos dessa expressão artística, que transforma pequenas caixas cênicas em palcos para histórias narradas com bonecos, objetos, iluminação e recursos sonoros. No sábado e no domingo, o encontro ocupa a Praça da Sé, com apresentações em miniatura, além de um pocket show no sábado e teatro de bonecos no domingo. Idealizado pelo grupo As Caixeiras Cia. de Bonecas, de Brasília, o projeto tem patrocínio da CAIXA e do Governo Federal.



SERVIÇO

Data: De 27 a 29 de novembro de 2026

Local: CAIXA Cultural Salvador – Unidade Pelourinho, Rua do Saldanha, 14 (sexta); Praça da Sé (sábado e domingo)

Ingressos: Gratuito

Horário: Sexta, às 19h; sábado e domingo, das 15h às 19h

Classificação indicativa: Livre

Acessibilidade: Acesso para pessoas com deficiência

CINEMA

Mostra internacional leva produções sauditas ao Cine Glauber Rocha

O Cine Glauber Rocha recebe, nesta sexta, 27, e no sábado, 28, o Saudi Film Nights, mostra internacional dedicada à cinematografia da Arábia Saudita. A iniciativa busca ampliar o intercâmbio cultural entre os dois países por meio da exibição de filmes e da aproximação entre diferentes experiências de produção audiovisual. O acesso exige reserva e retirada do ingresso no local, sujeita à capacidade da sala.

SERVIÇO

Data: 27 e 28 de novembro de 2026

Local: Cine Glauber Rocha, Praça Castro Alves, Centro

Ingressos: Gratuito, sujeito à lotação

Reservas: Sympla

Horário: Sexta, a partir das 19h

CineSom homenageia Cássia Eller no Cinema do Museu

A trajetória de Cássia Eller, uma das grandes vozes da música brasileira, inspira a programação do projeto CineSom nesta sexta, 27. A homenagem acontece no Cinema do Museu e integra o roteiro de atrações que aproximam música e audiovisual.

SERVIÇO

Data: 27 de novembro de 2026

Local: Cinema do Museu, Corredor da Vitória

Horário: 18h45

FESTIVAIS

Festival Salvador Capital Afro reúne atividades gratuitas

Arte e afroempreendedorismo movimentam diferentes pontos da cidade. - Foto: : Bruno Concha/ Secom

A valorização da ancestralidade, da identidade negra e da produção criativa afro-brasileira está no centro da programação do Festival Salvador Capital Afro 2026. Com atividades gratuitas em diferentes espaços da cidade, a iniciativa integra as celebrações do Novembro Negro e valoriza o patrimônio cultural da capital baiana.

SERVIÇO

Data: Programação nos dias 27 e 28 de novembro de 2026

Local: Diversos espaços da cidade

Ingressos: Atividades gratuitas

Programação: Canais oficiais do Salvador Capital Afro

GASTRONOMIA

Bahia Vinho Show reúne degustações e experiências gastronômicas

Vinícolas e importadoras apresentam rótulos no Hotel Vila Galé - Foto: Divulgação

O Hotel Vila Galé Salvador recebe a 15ª edição do Bahia Vinho Show, nesta sexta, 27, e no sábado, 28. O encontro reúne vinícolas, importadoras e distribuidoras, com degustações de diferentes rótulos e atividades voltadas ao universo do vinho. A programação inclui experiências gastronômicas, mesa de pães e queijos, música e apresentações sobre o setor. Os participantes recebem uma taça para as degustações previstas no evento.

SERVIÇO

Data: 27 e 28 de novembro de 2026

Local: Hotel Vila Galé Salvador, Rua Morro do Escravo Miguel, 320, Ondina

Vendas: Sympla

Horário: Das 18h às 22h

INFANTIL

Projeto Ler e Brincar reúne música, literatura e diversão na Biblioteca Central

Contação de histórias e shows animam os pequenos nos Barris - Foto: Divulgação

A Biblioteca Central do Estado da Bahia recebe, nesta sexta, 27, e no sábado, 28, o projeto Ler e Brincar, com programação gratuita dedicada ao público infantil. Promovida pela Fundação Pedro Calmon (FPC), a iniciativa reúne contação de histórias, apresentações musicais, intervenções artísticas e uma feira de livros com 20 expositores. Na sexta, as atrações incluem Allefi Pataxó, Kalypsa Brito e a cantora Maíra Lins. No sábado, a programação conta com o Coral Açu, de Santo Amaro, Teacher Lucas, Bonde da Calu, contação de histórias com Janete Marques, roda de capoeira com Mestra Lontra, show do grupo Canela Fina e interação com o Robozão. O encontro também presta homenagens ao Canela Fina e à Vovó Cici, referência na tradição oral afro-brasileira, além de incentivar o acesso à literatura por meio do Projeto Leve Leia.

SERVIÇO

Data: 27 e 28 de novembro de 2026

Local: Biblioteca Central do Estado da Bahia, Barris

Ingressos: Gratuito

Horário: Sexta, a partir das 9h; sábado, a partir das 8h30

Programação completa: Fundação Pedro Calmon

SÁBADO, 28

MÚSICA

João Gomes, Mestrinho e Jota.Pê apresentam “Dominguinho” na Arena Fonte Nova

O trio chega com repertório ampliado e novos arranjos - Foto: Divulgação

Um dos encontros mais celebrados da música brasileira recente chega à Arena Fonte Nova neste sábado, 28. João Gomes, Mestrinho e Jota.Pê apresentam a segunda fase da turnê “Dominguinho”, projeto que aproxima o forró da MPB e homenageia o legado de Dominguinhos. Vencedor do Grammy Latino de 2025 na categoria Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa, o trabalho reúne composições autorais e releituras que ganharam novos arranjos. A apresentação integra uma nova etapa da turnê, com repertório ampliado.

SERVIÇO

Data: 28 de novembro de 2026

Local: Arena Fonte Nova, Nazaré

Ingressos: Valores conforme setor e lote

Vendas: Ingresse

Horário: 19h

Alpha Blondy, Edson Gomes e Groundation lideram República do Reggae

Oito atrações se apresentam no WET, das 18h às 5h - Foto: Divulgação

Referência no calendário musical baiano, o República do Reggae reúne grandes nomes nacionais e internacionais do gênero neste sábado, 28, no WET Eventos. A programação conta com Alpha Blondy, Edson Gomes, Ponto de Equilíbrio, Adão Negro, Johnny Clarke, Jah9, Jeremias Gomes, Groundation e Duane Stephenson. Entre os destaques estão o tributo a Bob Marley, apresentado pelo Groundation, e a homenagem de Duane Stephenson a Gregory Isaacs. O festival atravessa a madrugada de domingo, reunindo diferentes gerações e vertentes do reggae.

SERVIÇO

Data: 28 de novembro de 2026

Local: WET Eventos, Avenida Luís Viana Filho, Paralela

Ingressos: Arena Roots a partir de R$ 140 (meia), R$ 150 (solidário) e R$ 280 (inteira); demais setores com valores variados, sujeitos à disponibilidade

Vendas: TicketMaker

Horário: Das 18h às 5h de domingo

Classificação indicativa: 18 anos

JAM no MAM homenageia o centenário de Moacir Santos

Geleia Solar abre a noite com releituras do homenageado - Foto: Ligia Rizério / Divulgação

A JAM no MAM dedica a edição deste sábado, 28, ao centenário de nascimento do compositor, arranjador e multi-instrumentista Moacir Santos, um dos grandes nomes da música instrumental brasileira. A banda Geleia Solar prepara releituras de obras do músico pernambucano, cuja produção estabelece diálogos entre jazz, música popular e ritmos afro-brasileiros. Após a apresentação inicial, o palco recebe os músicos participantes da tradicional jam session, no Solar do Unhão.

SERVIÇO

Data: 28 de novembro de 2026

Local: Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM), Solar do Unhão

Ingressos: De R$ 5 a R$ 40, conforme lote e modalidade

Vendas: Sympla

Horário: Das 18h às 21h

Classificação indicativa: Livre

Márcia Castro celebra a música baiana na Roda de Samba Reggae

Márcia Castro canta faixas do novo EP “UDD71” - Foto: Karina Zambrana / Divulgação

Márcia Castro antecipa o clima do verão neste sábado, 28, com a edição especial “Festa da Democracia” da Roda de Samba Reggae, na Casa Rosa, no Rio Vermelho. O projeto, que há dois anos integra a programação da alta temporada, celebra o legado do gênero com releituras de clássicos da música baiana, como “Crença e Fé” e “Selva Branca”. O repertório também contempla canções do novo EP “UDD71”, com lançamento nesta sexta, 27. O trabalho reúne sete faixas e participações de Liniker, Mãeana e Márcia Short. Com mais de três décadas de carreira, a cantora já dividiu o palco com nomes como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Ney Matogrosso e Daniela Mercury. O sucesso da roda rendeu ao projeto um álbum e um registro audiovisual.

SERVIÇO

Data: 28 de novembro de 2026

Local: Casa Rosa, Praça Colombo, 106, Rio Vermelho

Vendas: Sympla

Horário: 21h

Aila Menezes homenageia Alcione no Pelourinho

Aila Menezes canta às 19h deste sábado (28). - Foto: Divulgação

A força da interpretação e o repertório de uma das maiores vozes do samba brasileiro inspiram o espetáculo que Aila Menezes apresenta neste sábado, 28, no Largo Quincas Berro D’Água. A cantora baiana presta homenagem a Alcione em um encontro dedicado à obra da Marrom, às vésperas das celebrações pelo Dia Nacional do Samba.

SERVIÇO

Data: 28 de novembro de 2026

Local: Largo Quincas Berro D’Água, Pelourinho

Ingressos: Pague quanto puder, a partir de R$ 10

Horário: 19h

Pagogin reúne Gabi Nilo, Guga Meyra e convidados

Foto: Divulgação

O Pátio Ordem Terceira, no Pelourinho, recebe mais uma edição do Pagogin neste sábado, 28. Gabi Nilo e Guga Meyra estão entre as atrações do encontro dedicado ao pagode e à música brasileira.

SERVIÇO

Data: 28 de novembro de 2026

Local: Pátio Ordem Terceira (POT), Pelourinho

Horário: 17h

ÂMBAR Session reúne DJs na Casa da Nigéria

R&B e afrobeat embalam a terceira edição da festa. - Foto: Divulgação

A Casa da Nigéria recebe neste sábado, 28, a ÂMBAR Session, com apresentações dos DJs Venuz, Dexter e Tia Carol. O encontro integra a programação noturna do Centro Histórico.

SERVIÇO

Data: 28 de novembro de 2026

Local: Casa da Nigéria, Pelourinho

Horário: 22h30

Circuito Intermunicipal de Rima movimenta o Largo Tereza Batista

Shows, dança e feira integram a programação - Foto: Divulgação

A cultura hip-hop ganha espaço no Centro Histórico neste sábado, 28, com o Circuito Intermunicipal de Rima. A programação reúne batalha de rima, música e dança, valorizando a criatividade e as expressões artísticas da cultura urbana.

SERVIÇO

Data: 28 de novembro de 2026

Local: Largo Tereza Batista, Pelourinho

Ingressos: Gratuito

Horário: 15h

TEATRO

Eduardo Moscovis apresenta monólogo premiado no Teatro Faresi

O solo questiona os limites entre civilidade e violência - Foto: Divulgação

Eduardo Moscovis retorna aos palcos de Salvador com “O Motociclista no Globo da Morte”, em apresentações neste sábado, 28, e domingo, 29, no Teatro Faresi. A montagem, que rendeu ao artista o Prêmio Shell de Melhor Ator, tem texto de Leonardo Netto e direção de Rodrigo Portella. Em cena, Moscovis conduz uma narrativa centrada em um homem aparentemente comum, confrontado com situações que colocam em perspectiva os limites entre violência, civilidade e comportamento humano.

SERVIÇO

Data: 28 e 29 de novembro de 2026

Local: Teatro Faresi (antigo Teatro ISBA), Ondina

Ingressos: Plateia e VIP a R$ 180 (inteira) e R$ 90 (meia); ingressos populares a R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia)

Vendas: Sympla e bilheteria do teatro

Horário: 20h

Classificação indicativa: 14 anos

DANÇA

“QR Corpo” investiga relações entre tecnologia e presença humana

A Anti Status Quo combina dança, imagens e recursos digitais - Foto: Taina Melo

A Anti Status Quo Companhia de Dança apresenta “QR Corpo” neste sábado, 28, e domingo, 29, no Teatro Vila Velha. O espetáculo-instalação integra a programação de lançamento da VIVADANÇA Plataforma Internacional e combina dança contemporânea, imagens e recursos tecnológicos para investigar as relações entre o corpo e o ambiente digital. A montagem propõe uma reflexão sobre a presença humana em uma sociedade atravessada por telas, códigos e diferentes formas de comunicação. As sessões contam com recursos de acessibilidade para pessoas surdas. No domingo, haverá também audiodescrição e bate-papo com intérprete de Libras.

SERVIÇO

Data: 28 e 29 de novembro de 2026

Local: Teatro Vila Velha, Passeio Público, Campo Grande

Ingressos: Gratuito

Retirada: Sympla

Horário: 18h

Classificação indicativa: 16 anos

LITERATURA

Sarau de Se7e reúne poesia, música e afroempreendedorismo nos Barris

O projeto de Ednaldo Muniz chega à 11ª edição - Foto: Maíse Xavier / Divulgação

A Biblioteca Central do Estado da Bahia recebe neste sábado, 28, a 11ª edição do Sarau de Se7e. Idealizado pelo ator, poeta e escritor Ednaldo Muniz, o encontro reúne apresentações musicais, poesia, literatura e iniciativas de afroempreendedorismo. Integrante da programação do Novembro Negro, o projeto abre espaço para artistas, escritores e empreendedores compartilharem suas produções e fortalecerem a circulação da cultura negra.

SERVIÇO

Data: 28 de novembro de 2026

Local: Quadrilátero da Biblioteca Central do Estado da Bahia, Rua General Labatut, Barris

Ingressos: Entrada gratuita mediante doação de 1 kg de alimento não perecível

Horário: Das 16h às 20h

DOMINGO, 29

MÚSICA

Lazzo Matumbi recebe Margareth Menezes e Chico César na Concha Acústica

Lazzo Matumbi é o homenageado do Festival da Educadora - Foto: Tetê Marques / Irdeb

A música baiana e a força da ancestralidade marcam o encerramento do 24º Festival de Música da Rádio Educadora FM neste domingo, 29, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. Homenageado desta edição, Lazzo Matumbi protagoniza um espetáculo com participações especiais de Margareth Menezes e Chico César. O encontro celebra a trajetória do cantor e compositor, cuja obra está profundamente ligada à valorização da identidade negra. A apresentação integra a cerimônia de premiação do festival, que reconhece composições nas categorias profissional e estudantil e contempla artistas selecionados nesta edição.

SERVIÇO

Data: 29 de novembro de 2026

Local: Concha Acústica do Teatro Castro Alves, Campo Grande

Ingressos: R$ 50 (inteira), R$ 25 (meia) e R$ 30 (social)

Vendas: Sympla e bilheteria do TCA

Horário: 18h30, com abertura dos portões às 16h30

Classificação indicativa: Livre

Mumuzinho recebe É o Tchan e Filipe Escandurras na Resenha do Mumu

Mumuzinho celebra dez anos do projeto - Foto: Divulgação

Mumuzinho desembarca em Salvador neste domingo, 29, com a turnê comemorativa dos dez anos da “Resenha do Mumu”. O espetáculo acontece na Arena Caminho das Árvores e reúne sucessos da trajetória do cantor em um formato inspirado na descontração das rodas de samba entre amigos. A edição baiana terá participações de É o Tchan e Filipe Escandurras, além do show de abertura de Noelson do Cavaco. Canções como “Fulminante” e “Curto Circuito” estão entre os destaques do repertório do artista.

SERVIÇO

Data: 29 de novembro de 2026

Local: Arena Caminho das Árvores, Avenida Tancredo Neves

Ingressos: A partir de R$ 79,10 (meia), conforme disponibilidade

Vendas: BaladApp

Horário: 16h

Olodum encerra Novembro Negro com apresentação gratuita no Pelourinho

Olodum comanda o Tambor Cultural neste domingo (29) - Foto: Divulgação

A força dos tambores do Olodum volta a ocupar o Centro Histórico neste domingo, 29, com mais uma edição do Circuito Olodum – Tambor Cultural. A apresentação gratuita, no Largo do Pelourinho, marca o encerramento das atividades do Novembro Negro do grupo. O encontro celebra a música, a identidade negra e as raízes afro-brasileiras, reafirmando o papel do Olodum na valorização da ancestralidade e na difusão do samba-reggae. A iniciativa tem patrocínio da Brahma e do Governo da Bahia, por meio do Fazcultura, da Secretaria de Cultura e da Secretaria da Fazenda.

SERVIÇO

Data: 29 de novembro de 2026

Local: Largo do Pelourinho, Centro Histórico

Ingressos: Gratuito, sujeito à lotação

Horário: 14h

Raulzada celebra o legado de Raul Seixas no Pelourinho

Rafa Luz & O Trio das 7 comandam a homenagem - Foto: Divulgação

A obra do Maluco Beleza volta a ecoar no Pelourinho neste domingo, 29, com mais uma edição da Raulzada. Rafa Luz & O Trio das 7 se apresentam no Largo Pedro Archanjo, em um encontro dedicado à celebração da música e da memória de Raul Seixas, um dos grandes representantes do rock brasileiro.

SERVIÇO

Data: 29 de novembro de 2026

Local: Largo Pedro Archanjo, Pelourinho

Hiran e artistas da cena independente se apresentam no Facomsom

Hiran participa da retomada do FacomSom após três anos. - Foto: Reprodução

O Facomsom 2026 ocupa a ECO RV neste domingo, 29, com uma programação dedicada à diversidade da produção musical contemporânea. O rapper baiano Hiran está entre as atrações do encontro, que abre espaço para a circulação de trabalhos da cena independente.

SERVIÇO

Data: 29 de novembro de 2026

Local: ECO RV, Rio Vermelho

Horário: 16h

Os Itapuazeiros recebem convidados no Pelourinho

Adson e Genoveva Gavião participam do show gratuito. - Foto: Divulgação

A banda Os Itapuazeiros se apresenta neste domingo, 29, no Largo Quincas Berro D’Água, com participações de Adson e Genoveva Gavião. O show gratuito integra a programação dos largos do Pelourinho divulgada pela Secretaria de Cultura da Bahia.

SERVIÇO

Data: 29 de novembro de 2026

Local: Largo Quincas Berro D’Água, Pelourinho

Ingressos: Gratuito

Horário: 15h

CULTURA POPULAR

Caminhada Nacional do Samba reúne blocos no circuito do Campo Grande

Nove blocos desfilam com trios elétricos neste domingo (29) - Foto: Queila Val

O samba toma as ruas do Centro neste domingo, 29, com a 19ª edição da Caminhada Nacional do Samba. Promovido pela União das Entidades de Samba da Bahia (Unesamba), o evento reúne entidades carnavalescas e grupos ligados à tradição do gênero, antecipando as comemorações pelo Dia Nacional do Samba, celebrado em 2 de dezembro. Entre as entidades participantes estão Alvorada, Alerta Geral, Vem Sambar, Amor & Paixão, Pagode Total, Proibido Proibir, Reduto do Samba, Samba Popular e Q Felicidade. A iniciativa valoriza a história do samba e sua presença na formação da identidade cultural baiana.

SERVIÇO

Data: 29 de novembro de 2026

Local: Circuito Campo Grande (Osmar)

Ingressos: Gratuito

Horário: A partir das 13h

EM CARTAZ

EXPOSIÇÕES

Centenário de Genaro de Carvalho ganha exposição no Hotel da Bahia

Croquis inéditos, pinturas e tapeçarias revelam diferentes criações do artista - Foto: Divulgação

O Hotel da Bahia by Wish celebra os 100 anos de nascimento de Genaro de Carvalho (1926–1971), um dos grandes nomes das artes visuais brasileiras, com uma exposição que reúne cerca de 30 peças. Com curadoria do historiador Rafael Dantas, a mostra apresenta croquis inéditos, pinturas, cartões, fotografias históricas, tapetes e mobiliário de época. A exposição resgata a relação do artista com a história do hotel, que abriga o monumental painel “Festas Regionais”. Antiguidades da coleção Caloula Filho e obras de artistas modernistas complementam o percurso, que recria aspectos da Bahia de outras épocas.

SERVIÇO

Data: De 26 a 30 de novembro de 2026

Local: Hotel da Bahia by Wish, Campo Grande

Horário: Das 19h às 22h

“Nação Ilê” celebra mais de cinco décadas do Ilê Aiyê no CCBB

Obras de 30 artistas aproximam arte e ancestralidade - Foto: Bauer Sá; imagem divulgada pelo CCBB

A história, a estética e o legado do primeiro bloco afro do Brasil estão no centro da exposição “Nação Ilê”, em cartaz na sede do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), instalada no Palácio da Aclamação. A mostra homenageia os mais de 50 anos de trajetória do Ilê Aiyê, fundado em 1974 no Curuzu, e reúne obras de 30 artistas brasileiros e internacionais. O percurso estabelece conexões entre arte, ancestralidade, identidade negra e a contribuição do bloco para a valorização da cultura afro-brasileira.

SERVIÇO

Data: Até 29 de março de 2027

Local: CCBB Salvador – Palácio da Aclamação, Avenida Sete de Setembro, 1.330, Campo Grande

Ingressos: Gratuito

Retirada: Site oficial do CCBB

Horário: Das 10h às 20h, com última entrada às 19h30

Classificação indicativa: Livre

36ª Bienal de São Paulo encerra temporada no MUNCAB

VA mostra reúne obras de 14 artistas brasileiros e estrangeiros - Foto: Tatiane Freitas

O público tem até este domingo, 29, para conferir a itinerância da 36ª Bienal de São Paulo no Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira (MUNCAB). Intitulada “Nem todo viandante anda estradas – Da humanidade como prática”, a exposição reúne obras de 14 artistas brasileiros e internacionais. Entre os participantes estão Alberto Pitta, Antonio Társis, Nádia Taquary, Márcia Falcão e Myrlande Constant. A visitação no último dia da mostra será gratuita.

SERVIÇO

Data: Até 29 de novembro de 2026

Local: Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira (MUNCAB), Rua das Vassouras, 25, Centro Histórico

Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia); domingo gratuito

Horário: Das 10h às 17h, com último acesso às 16h30

“3 Obás de Xangô” celebra Jorge Amado, Carybé e Dorival Caymmi

A mostra é inspirada no documentário de Sérgio Machado - Foto: Ricardo Prado

Três artistas fundamentais para a construção do imaginário cultural baiano têm suas trajetórias revisitadas na exposição “3 Obás de Xangô”, em cartaz na unidade Pelourinho da CAIXA Cultural Salvador. Inspirada no documentário homônimo dirigido por Sérgio Machado, a mostra resgata a amizade entre Jorge Amado, Carybé e Dorival Caymmi, que receberam o título de Obás de Xangô no terreiro Ilê Axé Opô Afonjá. O percurso estabelece diálogos entre arte, religiosidade afro-brasileira, memória e identidade cultural.

SERVIÇO

Data: Até 6 de dezembro de 2026

Local: CAIXA Cultural Salvador – Unidade Pelourinho, Rua do Saldanha, 14

Ingressos: Gratuito

Horário: Das 9h às 18h

“Atlântico Sertão” reúne obras de mais de 80 artistas no MAB

Memória, ancestralidade e resistência atravessam as obras - Foto: Cris Lucena

O Museu de Arte da Bahia (MAB) recebe a exposição “Atlântico Sertão”, realizada pelo Centro Cultural Banco do Brasil. A mostra reúne trabalhos de mais de 80 artistas, principalmente das regiões Norte e Nordeste, propondo novas interpretações sobre o sertão e o oceano Atlântico. Pinturas, esculturas, fotografias, vídeos e instalações compõem um percurso que aborda questões como memória, ancestralidade, deslocamentos, resistência e direitos humanos.

SERVIÇO

Data: Até 29 de janeiro de 2027

Local: Museu de Arte da Bahia, Avenida Sete de Setembro, 2.340, Corredor da Vitória

Ingressos: Gratuito

Informações: Site oficial do CCBB

Horário: Das 10h às 18h, com entrada até 17h30

Classificação indicativa: Livre