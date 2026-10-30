Halloween em Salvador: confira festas, shows e atrações infantis

De festas temáticas a shows de rock, samba, música eletrônica, performances drag e experiências de suspense, o Halloween movimenta Salvador entre sexta-feira, 30 de outubro, e domingo, 1º de novembro. Entre os destaques estão o retorno do The Dead Billies aos palcos após 25 anos, o show de Kaya Conky, o concurso Miss Macabra e a Tequiloween, no Cien Fuegos Mexicano, que aposta no funk e nos sucessos dos anos 2000. Espalhada por diferentes bairros da capital baiana, a programação inclui ainda concursos de fantasias, festas com DJs e atrações gratuitas e solidárias. Para as crianças, shoppings e espaços de entretenimento prepararam caça aos doces, brincadeiras e atividades especiais. Confira o roteiro completo, com locais, horários e informações sobre ingressos.

Atenção: horários, valores e locais podem ser alterados pelos organizadores. Antes de sair, consulte os canais oficiais dos eventos.



Tudo sobre Cultura em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

SEXTA-FEIRA, 30 DE OUTUBRO

MadameWeen reúne tatuagem, música e fantasias no Itaigara

O Pituba Parque Center recebe a primeira edição do MadameWeen, evento que transforma o estúdio Madame Ink em um espaço dedicado ao Halloween durante dois dias. A programação reúne flash tattoos, música, comidas temáticas e competição de fantasias com premiação em tatuagem. Participam as tatuadoras Bibihtattoo, Micaela Tattoo, Pamy Tatua e Marianna B. Art, com trabalhos a preços especiais e possibilidade de combos para quem deseja fazer mais de uma tatuagem.

SERVIÇO

Data: 30 e 31 de outubro de 2026

Horário: Das 10h às 18h30

Local: Pituba Parque Center, Avenida Antônio Carlos Magalhães, 1034, sala 241A, Itaigara

Ingressos: Tatuagens a partir de R$ 150

Informações: Sympla

Underchic celebra o Dia de Los Muertos no Ecosquare

A festa Underchic promove a edição “Dia de Los Muertos”, inspirada na tradicional celebração mexicana dedicada à memória dos mortos. O evento combina música, dança e referências visuais da cultura mexicana em uma programação noturna que atravessa a madrugada de sábado. A proposta é reunir o público em uma celebração temática que aproxima a estética do Dia de Los Muertos das festas de Halloween realizadas em Salvador.

SERVIÇO

Data: 30 de outubro de 2026

Horário: Das 20h às 3h

Local: Ecosquare, Salvador

Ingressos: R$ 45, mais taxa, no lote anunciado

Vendas: Ticketmaker

Classificação: 18 anos

Halloween da Pirâmide terá três pistas e concurso de fantasias

A Pirâmide Salvador promove uma edição especial de Halloween com três pistas dedicadas ao pop, funk e brasilidades. A programação anuncia mais de 15 DJs, performances temáticas, decoração especial e concurso de fantasias com premiação. Distribuída por diferentes ambientes musicais, a festa reúne estilos que vão dos sucessos das pistas às sonoridades brasileiras, com uma proposta voltada ao público que deseja aproveitar a noite de sexta-feira em clima de Dia das Bruxas.

SERVIÇO

Data: 30 de outubro de 2026

Horário: 21h

Local: Pirâmide Salvador, Rua Conselheiro Pedro Luiz, 113, Rio Vermelho

Ingressos: Valores conforme lote

Vendas: Ingresse

Classificação: 18 anos

Blackout Afro Halloween reúne ritmos da diáspora africana

A Casa da Felicidade recebe uma edição especial da Blackout, que combina o clima de Halloween com um repertório dedicado à música negra. A programação reúne Vee Vee, DJ Dami, Afrolatina, DJ Venuz e C. Black, percorrendo afrobeats, amapiano, hip-hop, R&B e dancehall. A festa também terá aula de charme com Ana Paula Cruz, ampliando a proposta de um encontro que valoriza a dança e as sonoridades afro-diaspóricas.

SERVIÇO

Data: 30 de outubro de 2026

Horário: Das 21h às 3h

Local: Casa da Felicidade, Rua da Paciência, Rio Vermelho

Ingressos: Valores conforme lote

Vendas: Sympla

Classificação: 18 anos

Halloween do Bar da Pri reúne dez DJs e entrada solidária

O Bar da Pri, no Santo Antônio Além do Carmo, realiza a segunda edição de sua festa de Halloween com dez DJs distribuídos por duas pistas, apresentação da drag Cherry e concurso de fantasias com premiação. A proposta combina diferentes repertórios musicais e uma programação voltada à criatividade dos participantes. A entrada será solidária, mediante doação de um quilo de alimento não perecível, destinado ao IBCM, instituição que atende crianças vivendo com HIV.

SERVIÇO

Data: 30 de outubro de 2026

Horário: Das 22h às 4h

Local: Bar da Pri, Santo Antônio Além do Carmo

Ingressos: Entrada solidária mediante doação de 1 kg de alimento não perecível

Kaya Conky apresenta “Maria Boa” no Embrazza de Halloween

O Horto Lounge recebe uma edição especial de Halloween do Embrazza, com Kaya Conky como atração principal. A artista apresenta o show da turnê “Maria Boa”, em uma programação que reúne ainda Paulilo, Hot 100 DJs, Vrson, Jamil e Frede Beck. O encontro combina apresentações musicais e discotecagem, levando diferentes sonoridades à pista de dança em uma noite que integra a programação temática do Horto Florestal.

SERVIÇO

Data: 30 de outubro de 2026

Horário: 22h

Local: Horto Lounge, Horto Florestal

Ingressos: A partir de R$ 35, mais taxa, conforme lote

Vendas: Ingra Tickets

Superfuzzy reúne tributos ao rock no Halloween do Manifesto

O Manifesto, na Roma, recebe a banda Superfuzzy em uma noite de Halloween dedicada ao rock. O repertório reúne tributos a System of a Down, Faith No More e Korn, três grupos associados a diferentes vertentes do rock alternativo e do metal. A apresentação integra a programação temática da casa, oferecendo uma alternativa às festas de música eletrônica e funk para quem prefere aproveitar o Dia das Bruxas ao som de guitarras e clássicos do gênero.

SERVIÇO

Data: 30 de outubro de 2026

Horário: A confirmar

Local: Manifesto, Roma

Ingressos: Valores a confirmar

Informações: Manifesto

SÁBADO, 31 DE OUTUBRO

Festas à fantasia, música e muita animação marcam a programação de Halloween em Salvador neste sábado, 31. - Foto: | Editoria de Arte A TARDE

Tequiloween leva funk e hits dos anos 2000 ao Rio Vermelho

O clima de Halloween toma conta do Cien Fuegos Mexicano, no Rio Vermelho, com a Tequiloween. Idealizada por Giulia Brugni e Bernardo Garcia após pedidos de seguidoras por uma festa temática em Salvador, a edição combina a atmosfera de um restaurante mexicano com uma pista de dança embalada por funk, sucessos dos anos 2000 e músicas que marcaram época. A proposta é reunir o público em uma noite de fantasias, nostalgia e diversão. O uso de fantasia é obrigatório.

SERVIÇO

Data: 31 de outubro de 2026

Horário: 21h

Local: Cien Fuegos Mexicano, Rua Alexandre de Gusmão, 60, Rio Vermelho

Ingressos: R$ 80

Vendas: Instagram @giuliabrugni_

Classificação: 18 anos

The Dead Billies retornam aos palcos após 25 anos

Um dos nomes do psychobilly brasileiro, a banda baiana The Dead Billies volta aos palcos após 25 anos com o espetáculo “Night of the Living Dead Billies”, no Largo da Tieta, no Pelourinho. Formado em Salvador na década de 1990, o grupo retorna com Rex na bateria, Joe Gomes no baixo, Morotó Slim na guitarra e Dastaev nos vocais. A apresentação recupera a mistura de rockabilly, punk e referências do cinema de terror que marcou a trajetória da banda, em um reencontro com o público na noite de Halloween.

SERVIÇO

Data: 31 de outubro de 2026

Horário: A partir das 19h, conforme bilheteria

Local: Largo da Tieta, Pelourinho

Ingressos: Valores anunciados entre R$ 140 e R$ 160 (inteira), com meia-entrada a R$ 80, conforme disponibilidade

Vendas: Sympla

“Mistério no Teatro Molière” transforma público em investigador

O grupo TECA Teatro apresenta uma edição especial de Halloween de “Mistério no Teatro Molière”, espetáculo interativo que mistura comédia, melodrama e investigação. A trama começa com a encenação de “Os Manfredies”, mas muda de rumo quando um ator é encontrado ensanguentado em outra parte do teatro. Com as portas fechadas e um mistério a solucionar, os espectadores são convidados a interrogar personagens, buscar pistas e ajudar a descobrir quem matou Guilhermo Ramirez. A participação é voluntária.

SERVIÇO

Data: 31 de outubro de 2026

Horário: 20h, conforme cadastro da bilheteria

Local: Teatro Molière, Aliança Francesa, Avenida Sete de Setembro, 401, Barra

Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia)

Vendas: Sympla e bilheteria

Classificação: 12 anos, conforme cadastro de venda

Terráquea mistura soul, blues e rock em show de Halloween

A Banda Terráquea apresenta “Halloween Red River”, no Teatro SESI Rio Vermelho, com um repertório que transita entre soul, blues, rock e ritmos afro-baianos. Com guitarras, percussão, improvisação e elementos cênicos, o espetáculo reúne composições autorais e releituras em uma apresentação inspirada na temática do Dia das Bruxas. O evento também terá caráter solidário, com possibilidade de contribuições voluntárias destinadas à Creche Béu Machado e à Associação Rádio Terra.

SERVIÇO

Data: 31 de outubro de 2026

Horário: 20h

Local: Teatro SESI Rio Vermelho

Ingressos: Entrada franca, com contribuição voluntária

HallowGreen reúne Máquinas na Pista, Doctor Soul e DJ Ian Vitor

A quarta edição do HallowGreen acontece na The Green House, no Rio Vermelho, reunindo Máquinas na Pista, Doctor Soul e DJ Ian Vitor. A festa combina apresentações musicais e discotecagem em uma programação dedicada ao rock e às comemorações do Halloween. Com atrações ligadas à cena noturna da cidade, o evento oferece uma alternativa para quem deseja aproveitar o sábado com música ao vivo e uma atmosfera inspirada no Dia das Bruxas.

SERVIÇO

Data: 31 de outubro de 2026

Horário: 20h

Local: The Green House, Rua Conselheiro Pedro Luiz, 369, Rio Vermelho

Ingressos: De R$ 80 a R$ 90, conforme lote anunciado

Vendas: Partik

Caldeirão do Samba entra no clima de Halloween no Jubiabar

O Jubiabar recebe uma edição temática do Caldeirão do Samba, combinando uma das manifestações musicais mais presentes na vida cultural de Salvador com as comemorações do Dia das Bruxas. A programação começa no início da noite de sábado e integra as opções de Halloween para quem prefere uma roda de samba às pistas de música eletrônica. O encontro aparece na agenda cultural do espaço, mas as atrações específicas e as condições de entrada precisam ser confirmadas.

SERVIÇO

Data: 31 de outubro de 2026

Horário: 18h30

Local: Jubiabar, Rio Vermelho

Pub Casa Nº 1 mistura dancehall, reggaeton e fantasias

O Pub Casa Nº 1, no Barbalho, promove uma noite de Halloween com apresentações dos DJs reilacoste e miel42o. A programação reúne dancehall, reggaeton e cumbiaton, ritmos que conduzem a festa em uma pista dedicada à música e à dança. O público também poderá participar de um concurso de fantasias, com premiação em voucher para a melhor produção, reforçando a proposta de integrar a criatividade dos frequentadores à programação musical.

SERVIÇO

Data: 31 de outubro de 2026

Horário: 20h

Local: Pub Casa Nº 1, Barbalho

Ingressos: Valores a confirmar

Dia das Bruxas celebra sete anos do Manifesto no Solar Boa Vista

O Cine-Teatro Solar Boa Vista recebe “Dia das Bruxas – Manifesto 7 Anos”, evento que associa a comemoração de aniversário do projeto à temática do Halloween. A programação integra a agenda cultural de sábado em Salvador e leva a celebração para um equipamento cultural do Engenho Velho de Brotas. A relação completa de atrações, o horário e as condições de acesso não estão detalhados no calendário consultado, exigindo confirmação antes da publicação definitiva do serviço.

SERVIÇO

Data: 31 de outubro de 2026

Horário: 23h

Local: Cine-Teatro Solar Boa Vista, Engenho Velho de Brotas

Ingressos: Valores a confirmar

Taverna Estúdio Bar promove Halloween com rock e tributo a Michael Jackson

A Taverna Estúdio Bar, em Brotas, realiza sua primeira festa de Halloween com Gustavo Cortizzo em tributo a Michael Jackson, apresentação da Banda Os Enferrujados e discotecagem do DJ dos Reis. O evento reúne diferentes referências musicais, passando pelo pop e pelo rock and roll, além de concurso de fantasias, sorteios e promoções. A programação foi anunciada pela casa como uma celebração temática para o público que deseja participar fantasiado.

SERVIÇO

Data: 31 de outubro de 2026

Horário: 20h30

Local: Taverna Estúdio Bar, Brotas

Ingressos: Valores a confirmar

Halloween do Japa reúne seis atrações no Rio Vermelho

O Point do Japa Bar promove sua festa de Halloween com apresentações de Gilvan, DJ Laan, Karlinhos, Amanda Bueno, Frede Beck e Johnny DJ. A programação combina música, fantasias e discotecagem em uma noite dedicada ao público que acompanha a cena de bares e festas do Rio Vermelho. O encontro começa às 21h e segue até a madrugada de domingo, reunindo diferentes atrações musicais em uma edição temática de Dia das Bruxas.

SERVIÇO

Data: 31 de outubro de 2026

Horário: Das 21h às 4h

Local: Point do Japa Bar, Rua da Paciência, 116, Rio Vermelho

Ingressos: R$ 15, mais taxa, no primeiro lote

Vendas: Ingra Tickets

Halloween do Beco das Artes combina rock, reggae e fantasia

O Beco das Artes, em Stella Maris, promove uma noite de Halloween com Niti Seletor, Anderson Monteiro e banda, participação de Luan Pacheco e apresentação de Dr. Goes. A programação percorre rock, reggae e referências do cinema de terror, em uma festa que combina música ao vivo e personagens temáticos. Segundo a organização, o uso de fantasia é obrigatório para participar da programação, reforçando a proposta de transformar o espaço em um ambiente inspirado no Dia das Bruxas.

SERVIÇO

Data: 31 de outubro de 2026

Horário: Das 21h às 2h30

Local: Beco das Artes, Rua Capitão Melo, 663, Stella Maris

Ingressos: Valores conforme lote

Vendas: Sympla

Halloween do Lounge reúne música e fantasia

O Lounge do Japa promove uma festa temática de Halloween, convidando o público a participar fantasiado de uma noite dedicada à música e à diversão. Com venda antecipada de ingressos, o evento integra o circuito de comemorações do Dia das Bruxas em Salvador. A programação começa às 21h, mas a relação de atrações musicais ainda não foi detalhada no anúncio consultado.

SERVIÇO

Data: 31 de outubro de 2026

Horário: 21h

Local: Lounge do Japa, Salvador

Ingressos: R$ 30, mais taxa, no lote anunciado

Vendas: Ingra Tickets

Hallowindie leva música alternativa ao 30 Segundos Bar

O 30 Segundos Bar recebe a segunda edição do Hallowindie, festa que integra a programação de Halloween de Salvador com uma proposta voltada à cena musical alternativa. O evento ocupa a noite de sábado e amplia as opções para o público interessado em festas temáticas fora dos circuitos tradicionais de pop e funk. A apresentação está anunciada na agenda BahiaRock, mas os artistas participantes e os valores dos ingressos ainda precisam ser confirmados.

SERVIÇO

Data: 31 de outubro de 2026

Horário: 21h

Local: 30 Segundos Bar, Salvador

Ingressos: Valores a confirmar

Halloween da Diversidade reúne samba e fantasias no Pelourinho

A Casa da Diversidade, no Pelourinho, promove uma edição especial de Halloween com apresentação do Samba de Lua. A festa combina a tradição do samba com uma programação temática dedicada às fantasias e à diversidade, levando a celebração para o Centro Histórico. O encontro se apresenta como alternativa para o público interessado em música brasileira e em espaços de convivência que valorizam diferentes expressões culturais.

SERVIÇO

Data: 31 de outubro de 2026

Horário: 21h

Local: Casa da Diversidade, Pelourinho

RDD na Área promove Baile Maldito no Chupito Music Bar

O Chupito Music Bar recebe o “RDD na Área – Baile Maldito”, festa que integra as comemorações de Halloween no Rio Vermelho. O evento está anunciado para a noite de sábado e combina a proposta de baile com uma identidade temática inspirada no Dia das Bruxas. A programação aparece no calendário da Agenda Salvador, mas os nomes das atrações e as informações de bilheteria não foram detalhados na consulta.

SERVIÇO

Data: 31 de outubro de 2026

Horário: 21h

Local: Chupito Music Bar, Salvador

Realezaween ocupa o Horto Lounge na noite de Halloween

O Horto Lounge recebe a Realezaween, festa temática que integra o circuito de comemorações de Halloween em Salvador. Com programação noturna que atravessa o sábado e segue até a madrugada de domingo, o evento reúne música, fantasias e um ambiente preparado para a data. A edição tem venda antecipada de ingressos e acesso destinado ao público adulto, embora a relação de DJs e atrações não tenha sido detalhada no cadastro consultado.

SERVIÇO

Data: 31 de outubro de 2026

Horário: Das 21h às 3h, conforme material divulgado

Local: Horto Lounge, Horto Florestal

Ingressos: Valores conforme lote

Vendas: Ticketmaker

Classificação: 18 anos

Halloween da Ginga reúne Álvaro Réu, Baile da Braba e Cibbade

A Ginga Casa Brasileira recebe uma festa de Halloween com Álvaro Réu, Baile da Braba e Cibbade. A programação combina house, funk e outras referências das pistas de dança em uma noite temática que convida o público a comparecer fantasiado. O encontro integra o circuito de festas do Rio Vermelho, reunindo atrações musicais em uma edição especial que aposta na discotecagem e na interação com os participantes.

SERVIÇO

Data: 31 de outubro de 2026

Horário: 22h

Local: Ginga Casa Brasileira, Largo de Santana, Rio Vermelho

Ingressos: R$ 20, mais taxa

Vendas: Ingra Tickets



Halloween em Neverland homenageia Michael Jackson

A Casa da Felicidade recebe “Halloween em Neverland – Part I”, festa inspirada no universo musical e visual de Michael Jackson. Produzido por Mael Jr. Produções, o evento utiliza referências à carreira do cantor e à estética do Halloween para reunir música, fantasias e uma programação que atravessa a madrugada. A proposta aproxima o repertório de um dos artistas mais conhecidos da história do pop das tradições das festas temáticas do Dia das Bruxas.

SERVIÇO

Data: 31 de outubro de 2026

Horário: Das 22h às 4h

Local: Casa da Felicidade, Rua da Paciência, Rio Vermelho

Ingressos: Valores conforme lote

Vendas: Sympla

Miss Macabra leva performances drag à Barroquinha

O concurso Miss Macabra retorna à programação de Halloween com apresentações drag inspiradas no universo do terror. Criado por Desirée Beck em 2017, o projeto valoriza a criação de personagens, a elaboração dos figurinos e a performance de palco, reunindo artistas que exploram diferentes estéticas do imaginário monstruoso. Com apresentação de Arthemis e Tyna Vermont, a edição inclui números artísticos e uma disputa que transforma o palco em espaço de experimentação visual, criatividade e expressão cênica.

SERVIÇO

Data: 31 de outubro de 2026

Horário: 20h

Local: Café-Teatro Nilda Spencer, Ocupação Côro Comeu, Barroquinha

Ingressos: Valores conforme disponibilidade

Vendas: Sympla

Halloween Metal Fest leva rock pesado a Cajazeiras

O Brothers of Metal Beer Live, em Cajazeiras 10, recebe o Halloween Metal Fest, programação dedicada aos fãs de rock pesado e às comemorações do Dia das Bruxas. O encontro amplia o circuito de eventos temáticos para além dos bairros tradicionalmente associados à vida noturna de Salvador, oferecendo ao público da região uma alternativa musical para o sábado. A atração consta na agenda BahiaRock, mas a relação de bandas e os preços dos ingressos ainda não foram detalhados.

SERVIÇO

Data: 31 de outubro de 2026

Horário: 18h

Local: Brothers of Metal Beer Live, Cajazeiras 10, em frente ao Mercado Municipal

Freak Halloween reúne DJs e performances no Labirinto

A Noite Freak apresenta “A Noite dos Feiticeiros e Feiticeiras”, edição especial de Halloween na boate Labirinto, no Rio Vermelho. Voltada ao público adulto e à cultura fetichista e BDSM, a programação reúne DJs, pista de dança, performances e atividades educativas relacionadas a práticas consensuais. A festa atravessa a madrugada de domingo e anuncia uma programação adicional de after, ampliando as atividades para além do período principal do evento.

SERVIÇO

Data: 31 de outubro de 2026

Horário: Das 22h às 5h, com after anunciado até as 10h

Local: Labirinto, Rua Conselheiro Pedro Luiz, 190, Rio Vermelho

Ingressos: Valores conforme lote

Vendas: Sympla

Classificação: Evento destinado ao público adulto; regras de acesso a confirmar

Halloween Blessed leva música eletrônica à SAN

A boate SAN recebe o Halloween Blessed, festa dedicada à música eletrônica que integra a programação de Dia das Bruxas no Rio Vermelho. O evento reúne o público em uma edição temática voltada às pistas de dança, com início previsto para as 22h. Com venda antecipada de ingressos pela Ingresse, a festa aparece entre as opções noturnas de Halloween da capital baiana, embora a relação completa de DJs ainda não tenha sido detalhada.

SERVIÇO

Data: 31 de outubro de 2026

Horário: 22h

Local: SAN, Rio Vermelho

Ingressos: Valores conforme disponibilidade

Vendas: Ingresse

Mega Bailão de Halloween terá duas pistas na Amsterdam

A Amsterdam promove o Mega Bailão de Halloween, no Rio Vermelho, com duas pistas simultâneas e programação dedicada à música e às fantasias. A festa anuncia DJs, decoração temática e seis horas de open bar, reunindo diferentes ambientes musicais em uma noite que se estende até a madrugada de domingo. O evento integra as comemorações do Dia das Bruxas no bairro e convida o público a participar fantasiado.

SERVIÇO

Data: 31 de outubro de 2026

Horário: 22h

Local: Amsterdam, Rua João Gomes, 249, Rio Vermelho

Ingressos: Valores conforme setor e lote

Vendas: Ingresse

Dia das Bruxas terá oito horas de festa no Alto do Andu

O Alto do Andu recebe uma festa de Halloween com oito horas de programação e diferentes modalidades de acesso. O evento disponibiliza ingressos para arena, camarote com quatro horas de open bar e backstage, cada setor com condições específicas de entrada. A festa integra as comemorações temáticas de sábado e segue até a manhã de domingo, reunindo música e ambientes voltados a diferentes experiências do público.

SERVIÇO

Data: 31 de outubro de 2026

Horário: Das 22h às 6h

Local: Alto do Andu, Salvador

Ingressos: Arena a partir de R$ 80; camarote a R$ 190; backstage a R$ 260, mais taxas, conforme lote

Vendas: Ticketmaker

Classificação: Arena e backstage, 16 anos; camarote open bar, 18 anos

DOMINGO, 1º DE NOVEMBRO

Domingo de Halloween reúne festas e atrações temáticas em Salvador. - Foto: | Editoria de Arte A TARDE

Halloween SSA reúne open bar e concurso de fantasias no Pelourinho

A festa “Halloween SSA – Noite dos Sacrilégios” chega à quarta edição com uma programação que reúne DJs, concurso de fantasias e atividades temáticas. Realizado pela Hollow Produções, o evento terá discotecagem de Hage e Venuzin, open bar, drinks especiais, mesa de doces e petiscos, convidados do universo cosplay e sorteio de tatuagem. A festa ocupa o Pátio da Ordem Terceira, no Centro Histórico, e atravessa a madrugada do feriado de Finados.

SERVIÇO

Data: 1º de novembro de 2026

Horário: Das 20h às 2h

Local: Pátio da Ordem Terceira, Rua da Ordem Terceira, 2, Centro Histórico

Ingressos: Valores conforme disponibilidade

Vendas: Sympla

Beijo do Vampiro leva festa à fantasia à Amsterdam

A Amsterdam recebe a festa “Beijo do Vampiro”, que combina música, fantasias e programação temática na véspera do feriado de Finados. O evento anuncia concurso de fantasias, maquiagem e seis horas de open bar, em uma noite voltada ao público adulto. A festa integra o circuito de Halloween do Rio Vermelho, reunindo diferentes elementos tradicionais da celebração em uma programação que começa às 22h e segue pela madrugada.

SERVIÇO

Data: 1º de novembro de 2026

Horário: 22h

Local: Amsterdam, Rua João Gomes, 249, Rio Vermelho

Ingressos: Valores conforme disponibilidade

Vendas: Ingresse

Classificação: 18 anos

PROGRAMAÇÃO INFANTIL E FAMILIAR

Programação infantil de Halloween reúne brincadeiras, fantasias e caça aos doces em Salvador. Imagem gerada por inteligência artificial. - Foto: | Editoria de Arte A TARDE

Monsters Station promove manhã de Halloween no Salvador Shopping

O Game Station do Salvador Shopping recebe o Monsters Station, uma manhã especial de Halloween voltada ao público infantil. A programação reúne decoração temática e atividades do parque, com duas horas de acesso aos brinquedos incluídos no passaporte, exceto as máquinas de prêmios. O evento oferece às famílias uma opção de diversão na manhã de sábado, em um ambiente preparado para as comemorações do Dia das Bruxas.

SERVIÇO

Data: 31 de outubro de 2026

Horário: Das 10h às 12h

Local: Game Station, Salvador Shopping, Avenida Tancredo Neves, 3133, Caminho das Árvores

Ingressos: R$ 90

Vendas: Plataforma oficial do Game Station

Circo Maldito de Balthazar leva suspense ao Salvador Norte Shopping

O Exit Games Escape, no Salvador Norte Shopping, inaugura a sala temática “Circo Maldito de Balthazar”, experiência imersiva que combina enigmas, sustos e uma atmosfera inspirada no universo do terror. Nos dias 30 e 31 de outubro, a atração terá a participação de um ator real, tornando o desafio mais interativo. Clientes cadastrados no aplicativo do shopping terão acesso gratuito à nova sala nessas duas datas. O espaço também oferece outras experiências, como “A Loira do Banheiro” e “O Quarto 209”, com ingressos pagos.

SERVIÇO

Data: 30 e 31 de outubro de 2026

Horário: Das 14h às 22h

Local: Exit Games Escape, Salvador Norte Shopping, piso L2

Ingressos: Gratuitos para clientes cadastrados no aplicativo do shopping, exclusivamente para a nova sala nos dias anunciados

Vendas: Outras salas com ingressos pagos no local

Classificação: Faixa etária a confirmar com a atração

Shopping Center Lapa realiza caça aos doces para crianças

O Shopping Center Lapa promove a “Caça aos Doces do Lapa”, atividade gratuita que convida crianças a percorrer lojas participantes em busca de guloseimas. A programação inclui personagens, brincadeiras e acompanhamento de animadores, com organização em duas turmas para facilitar a participação das famílias. O percurso começa no Espaço Lapa Kids, no terceiro piso, e transforma a tradicional brincadeira de pedir doces em uma experiência pelas dependências do centro comercial.

SERVIÇO

Data: 31 de outubro de 2026

Horário: Turmas às 14h e 15h15, com check-in a partir das 13h30

Local: Shopping Center Lapa, Espaço Lapa Kids, piso L3

Ingressos: Gratuitos, mediante retirada antecipada

Inscrições: Canal oficial divulgado pelo shopping

Shopping Paralela reúne Tio Paulinho e personagens no Halloween

O Shopping Paralela realiza “Doces ou Travessuras”, programação infantil de Halloween que inclui caça aos doces, pintura facial e brincadeiras. As atividades contam com o Bonde dos Miranhas e uma missão comandada por Tio Paulinho e personagens, reunindo atrações voltadas às crianças. O evento ocupa o segundo piso do empreendimento e oferece às famílias uma opção gratuita para aproveitar a tarde de sábado em clima de Dia das Bruxas.

SERVIÇO

Data: 31 de outubro de 2026

Horário: A partir das 15h

Local: Shopping Paralela, piso L2, em frente à Santa Lolla

Ingressos: Gratuitos

Halloween do Bela reúne Tio Paulinho e desfile de fantasias

O Shopping Bela Vista promove uma programação gratuita de Halloween com apresentação de Tio Paulinho, brincadeiras, travessuras e desfile de fantasias. Realizada na Praça de Alimentação, a atividade convida crianças e familiares a entrar no clima do Dia das Bruxas com criatividade e diversão. O desfile permite que os pequenos exibam suas fantasias enquanto participam das atividades preparadas para a tarde de sábado.

SERVIÇO

Data: 31 de outubro de 2026

Horário: 15h

Local: Praça de Alimentação do Shopping Bela Vista

Ingressos: Gratuitos

Aventura Assombrada reúne brincadeiras de Halloween no Parque Santiago

A Arena EsportivaBet Parque Santiago recebe a “Aventura Assombrada”, evento infantil que integra as comemorações de Halloween em Salvador. Com quatro horas de programação, a atividade é voltada às crianças e às famílias, oferecendo uma opção de entretenimento temático na tarde de sábado. Os ingressos são individuais para participantes a partir de 3 anos, enquanto crianças menores dessa idade têm acesso gratuito. Segundo as condições divulgadas na bilheteria, cada participante poderá contar com um acompanhante sem cobrança adicional.

SERVIÇO

Data: 31 de outubro de 2026

Horário: Das 17h às 21h

Local: Arena EsportivaBet Parque Santiago, Salvador

Ingressos: R$ 50, mais R$ 5 de taxa, no lote anunciado

Vendas: Ticketmaker

Classificação: Livre