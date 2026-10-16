Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CULTURA

3ª EDIÇÃO DO HALLOWEEN GEEK

Halloween Geek gratuito em Shopping na Bahia tem cover e desfile

Evento gratuito em Lauro de Freitas reúne também caça aos doces e atrações musicais

Jair Mendonça Jr
Por
Imagem ilustrativa da imagem Halloween Geek gratuito em Shopping na Bahia tem cover e desfile
Foto: Yuri Couto

O Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, recebe no dia 24 de outubro, sábado, a 3ª edição do Halloween Geek. O evento, promovido em parceria com a Cosnection, é totalmente gratuito, aberto ao público de todas as idades e reúne shows, performances, desfile temático e caça aos doces na praça de Alimentação.

A programação atende a uma demanda de fãs de cultura pop, cosplay e entretenimento na região.

Tudo sobre Cultura em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.
3ª edição do Halloween Geek
3ª edição do Halloween Geek - Foto: Yuri Couto

“O Halloween Geek é um dos eventos que mais nos orgulha de receber. Chegar à 3ª edição é prova de que essa parceria com a Cosnection funciona e que o público abraçou esse evento de verdade. É muito especial poder oferecer uma programação tão completa e gratuita, que celebra a cultura geek com criatividade, humor e aquela dose certa de susto”, afirma Lulie Najar, superintendente do Parque Shopping Bahia.

Programação completa do Halloween Geek

Programação atende a uma demanda de fãs de cultura pop/cosplay
Programação atende a uma demanda de fãs de cultura pop/cosplay - Foto: Yuri Couto

A programação é gratuita e tem atrações distribuídas ao longo de todo o dia:

  • 11h — Just Dance
  • 13h — Recreação Infantil
  • 14h10 — História de Terror
  • 14h30 — Malabares
  • 14h45 — Recreação Infantil
  • 15h — Show de Mágica
  • 16h — Cover Michael Jackson por Guga Cortizzo
  • 16h40 — Huntrix Cover Squad
  • 17h — Caminhada de Terror com os Miranhas (caça aos doces)
  • 18h — Desfile Temático Halloween CN
  • 19h30 — Kahoot Terror
  • 20h30 — Encerramento

Serviço do evento

  • Evento: 3ª edição — Halloween Geek
  • Data: 24 de outubro de 2026 (sábado)
  • Horário: A partir das 11h
  • Local: Praça de Alimentação — Parque Shopping Bahia (Lauro de Freitas)
  • Valor: Gratuito
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Halloween Parque Shopping Bahia

Relacionadas

Mais lidas