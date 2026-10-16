Halloween Geek gratuito em Shopping na Bahia tem cover e desfile

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O Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, recebe no dia 24 de outubro, sábado, a 3ª edição do Halloween Geek. O evento, promovido em parceria com a Cosnection, é totalmente gratuito, aberto ao público de todas as idades e reúne shows, performances, desfile temático e caça aos doces na praça de Alimentação.

A programação atende a uma demanda de fãs de cultura pop, cosplay e entretenimento na região.

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3ª edição do Halloween Geek - Foto: Yuri Couto

“O Halloween Geek é um dos eventos que mais nos orgulha de receber. Chegar à 3ª edição é prova de que essa parceria com a Cosnection funciona e que o público abraçou esse evento de verdade. É muito especial poder oferecer uma programação tão completa e gratuita, que celebra a cultura geek com criatividade, humor e aquela dose certa de susto”, afirma Lulie Najar, superintendente do Parque Shopping Bahia.

Programação completa do Halloween Geek

Programação atende a uma demanda de fãs de cultura pop/cosplay - Foto: Yuri Couto

A programação é gratuita e tem atrações distribuídas ao longo de todo o dia:

11h — Just Dance

— Just Dance 13h — Recreação Infantil

— Recreação Infantil 14h10 — História de Terror

— História de Terror 14h30 — Malabares

— Malabares 14h45 — Recreação Infantil

— Recreação Infantil 15h — Show de Mágica

— Show de Mágica 16h — Cover Michael Jackson por Guga Cortizzo

— Cover Michael Jackson por Guga Cortizzo 16h40 — Huntrix Cover Squad

— Huntrix Cover Squad 17h — Caminhada de Terror com os Miranhas (caça aos doces)

18h — Desfile Temático Halloween CN

— Desfile Temático Halloween CN 19h30 — Kahoot Terror

— Kahoot Terror 20h30 — Encerramento

Serviço do evento