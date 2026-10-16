3ª EDIÇÃO DO HALLOWEEN GEEK
Halloween Geek gratuito em Shopping na Bahia tem cover e desfile
Evento gratuito em Lauro de Freitas reúne também caça aos doces e atrações musicais
O Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, recebe no dia 24 de outubro, sábado, a 3ª edição do Halloween Geek. O evento, promovido em parceria com a Cosnection, é totalmente gratuito, aberto ao público de todas as idades e reúne shows, performances, desfile temático e caça aos doces na praça de Alimentação.
A programação atende a uma demanda de fãs de cultura pop, cosplay e entretenimento na região.
“O Halloween Geek é um dos eventos que mais nos orgulha de receber. Chegar à 3ª edição é prova de que essa parceria com a Cosnection funciona e que o público abraçou esse evento de verdade. É muito especial poder oferecer uma programação tão completa e gratuita, que celebra a cultura geek com criatividade, humor e aquela dose certa de susto”, afirma Lulie Najar, superintendente do Parque Shopping Bahia.
Programação completa do Halloween Geek
A programação é gratuita e tem atrações distribuídas ao longo de todo o dia:
- 11h — Just Dance
- 13h — Recreação Infantil
- 14h10 — História de Terror
- 14h30 — Malabares
- 14h45 — Recreação Infantil
- 15h — Show de Mágica
- 16h — Cover Michael Jackson por Guga Cortizzo
- 16h40 — Huntrix Cover Squad
- 17h — Caminhada de Terror com os Miranhas (caça aos doces)
- 18h — Desfile Temático Halloween CN
- 19h30 — Kahoot Terror
- 20h30 — Encerramento
Serviço do evento
- Evento: 3ª edição — Halloween Geek
- Data: 24 de outubro de 2026 (sábado)
- Horário: A partir das 11h
- Local: Praça de Alimentação — Parque Shopping Bahia (Lauro de Freitas)
- Valor: Gratuito