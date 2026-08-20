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Histórias de pescadoras conduzem nova edição da Flipeba em Boipeba

Festa literária terá mais de 60 atividades gratuitas em setembro

Mônica Carvalho
Por Mônica Carvalho
| Atualizada em
Flipeba reúne literatura, arte e saberes tradicionais na Ilha de Boipeba
Flipeba reúne literatura, arte e saberes tradicionais na Ilha de Boipeba - Foto: Divulgação | Ascom Flipeba

Entre livros, música, cinema e saberes que atravessam gerações, a Ilha de Boipeba será cenário de três dias dedicados à cultura e às histórias de quem vive o território. A 5ª Festa Literária da Ilha de Boipeba (Flipeba) acontece entre sexta, 4, e domingo, 6 de setembro, em Cairu, no Baixo Sul da Bahia, com mais de 60 atividades gratuitas.

Nesta edição, a programação parte do tema “Histórias de Pescadoras: oralidade, resistência e memória nas palavras pescadas pelo tempo” para colocar em evidência as narrativas de mulheres ligadas ao mar e aproximar literatura, música, audiovisual, educação e saberes tradicionais.

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Mesas de conversa, lançamentos de livros, shows, saraus, contações de histórias, oficinas, exposições, feira de livros e mostra de cinema estão entre as atividades previstas. A Flipeba também terá apresentações de projetos locais e ações voltadas aos estudantes das escolas públicas.

Literatura e histórias de Boipeba

Entre os lançamentos está “Clínica do Impossível”, de Lucas Mota Veiga, além de uma obra dedicada à vida e à trajetória do quilombola boipebano Bio da Paixão.

A festa também lança sua terceira antologia, “Palavras Pescadas pelo Tempo”, formada por textos produzidos por estudantes das escolas públicas de Cairu. Realizada em parceria com a Editora Alba, a publicação terá distribuição gratuita de 400 exemplares.

Escritora e comunicadora Lili Almeida durante participação na 4ª edição da Flipeba, em 2025
Escritora e comunicadora Lili Almeida durante participação na 4ª edição da Flipeba, em 2025 - Foto: Divulgação | Ascom Flipeba

A programação terá ainda a jornalista e apresentadora Luana Assiz, a escritora e procuradora de Justiça Lívia Vaz, a escritora Terezinha Passos e Nega Fyah, do Slam das Minas, que apresenta um sarau-espetáculo inspirado no livro “Do Ódio ao Amor”.

Cerca de 50 atividades entre oficinas e contações de histórias serão destinadas aos estudantes das escolas públicas. Também estão previstos o projeto “Mariar – Um Mar de Poesias”, exposições e uma Mostra de Cinema realizada em parceria com o CinePatachoca.

Música e histórias de pescadoras

A música também ocupa espaço na programação da Flipeba. Estão confirmados Sofia Pitta, Mestra Jenice e o Raízes do Mangue, Ritta Faromi e o Povo da Terra, Uran Rodrigues com a Festa O Pente, Fredinho O Louco, Maivilly Beatriz, Trio Mangaba, Dani Bispo, com o show “Entre Marés”, e DJ Gabriel Moral. A Camerata do Maestro também participa da programação.

O tema central desta edição chega ainda às telas com o lançamento do documentário “Histórias de Pescadoras”, realizado pelo Coletivo Flipeba com apoio da PNAB Cairu. O filme aborda a trajetória de mulheres do mar e apresenta a pesca e a mariscagem a partir de questões relacionadas à resistência, identidade, memória e pertencimento.

Outro eixo da programação será o 2º Fórum de Comunidades Tradicionais, que reunirá lideranças quilombolas e de comunidades tradicionais da região, pescadores, representantes institucionais e outros agentes do território para discutir direitos, desafios e perspectivas dessas populações.

Flipeba reúne moradores, visitantes e convidados em programação cultural na Ilha de Boipeba
Flipeba reúne moradores, visitantes e convidados em programação cultural na Ilha de Boipeba - Foto: Divulgação | Ascom Flipeba

Promovida pelo Coletivo Flipeba, a quinta edição tem curadoria de Manoela Ramos, Gilvan Reis, Cátia Suzete e Thales Moraes, com participação de Silvia Matos e Wesley Magno na curadoria local.

SERVIÇO

O quê: 5ª Festa Literária da Ilha de Boipeba (Flipeba)

Quando: 4, 5 e 6 de setembro de 2026

Onde: Ilha de Boipeba, Cairu, Bahia

Entrada: gratuita

Programação: mais de 60 atividades culturais e educativas

Informações: @flipeba

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Tags

Boipeba Flipeba literatura

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