Home Office do Escritor recebe homenagem a João Ubaldo Ribeiro

| Foto: Tailane Adam

O arquiteto Márcio José realizou na última terça-feira, 29, um evento para celebrar o Dia do Livro no seu ambiente da Casas Conceito, o Home Office do Escritor, prestigiando o legado do escritor João Ubaldo Ribeiro.

Veja também:

>>>Dia Nacional do Livro: veja os 10 mais procurados pelos baianos

>>>“Nos livros há um universo maravilhoso a ser descoberto”, diz poeta

O palestrante convidado, Felipe Peixoto Brito, nascido em Itaparica, ativista socioambiental e fotógrafo, trouxe uma nova perspectiva sobre a conexão entre João Ubaldo e Itaparica. Felipe Peixoto Brito foi escolhido por uma razão especial: uma de suas fotos integra o ambiente assinado por Márcio José, homenageando João Ubaldo.

Durante sua palestra, Felipe compartilhou histórias sobre a chegada da família de João Ubaldo a Itaparica, destacando o papel da mãe do escritor. Além disso, apresentou os principais pontos turísticos da ilha e refletiu sobre a importância de preservar a história e cultura de Itaparica para a sociedade.

O evento reforçou a conexão entre literatura, história, arquitetura e meio ambiente, celebrando o legado de João Ubaldo Ribeiro e a rica herança cultural de Itaparica.