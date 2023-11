Iza cancela participação no Festival Liberatum por motivos de saúde | A TARDE

A participação da cantora Iza no Festival Liberatum que iniciou nesta sexta-feira,3, em Salvador, foi cancelada por questões de saúde. Em nota, a produção do evento desejou “boa recuperação” à artista.



“Informamos que infelizmente a artista Iza não poderá participar do Festival Liberatum devido a questões de saúde. A saúde da artista é a nossa principal preocupação, e desejamos a ela uma recuperação rápida e completa. Agradecemos a compreensão de todos e desejamos um excelente evento”, diz comunicado obtido pelo Portal A TARDE.

A cantora era uma das atrações esperadas no primeiro dia do festival, que reúne nomes nacionais e internacionais no Centro de Convenções da capital baiana, até domingo, 5, a exemplo de Viola Davis, Angela Basset, Taís Araújo, Majur, Alcione e entre outros.

Desde o mês passado, Iza vem cancelando shows após ter sido diagnosticada com pneumonia. A notícia foi compartilhada através da sua assessoria no último dia 23.

Até o momento, a equipe da artista não se pronunciou sobre o cancelamento da participação no Liberatum.