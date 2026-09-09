JAM no MAM homenageia Hermeto Pascoal no próximo sábado, 12

A música de Hermeto Pascoal volta a ocupar o centro da JAM no MAM neste sábado, 12 de setembro. Na véspera de se completar um ano da morte do compositor, arranjador e multi-instrumentista alagoano, ocorrida em 13 de setembro de 2025, a banda Geleia Solar abre a noite com uma apresentação dedicada à sua obra.

A homenagem acontece das 18h às 21h, na Praça Maestro Letieres Leite, no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA), no Solar do Unhão. Os ingressos custam entre R$ 5 e R$ 40 e estão à venda pela plataforma Sympla.

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Referência para a música instrumental e para o jazz contemporâneo, Hermeto construiu uma trajetória marcada pela combinação de ritmos brasileiros, improvisação e liberdade criativa.

A obra de Hermeto sob o olhar da Geleia Solar

No palco da JAM no MAM, composições de Hermeto serão revisitadas em arranjos desenvolvidos a partir da identidade musical da Geleia Solar. Banda residente do projeto, o grupo conduzirá a apresentação aproximando o repertório do homenageado da linguagem construída ao longo das edições da JAM.

A escolha de Hermeto também estabelece uma ligação com os fundamentos do projeto, que tem a improvisação, a música instrumental e as referências brasileiras como bases de sua proposta artística. A apresentação não teve o repertório detalhado pela produção.

JAM no MAM ocupa a Praça Maestro Letieres Leite, no Solar do Unhão - Foto: Divulgação

A JAM no MAM é produzida pela Huol Criações e integra a Temporada JAM e Petrobras 2026. A iniciativa conta com apoio institucional do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac) e do Museu de Arte Moderna da Bahia.

SERVIÇO

O quê: JAM no MAM – Homenagem a Hermeto Pascoal

Quando: sábado, 12 de setembro

Horário: das 18h às 21h

Onde: Praça Maestro Letieres Leite, MAM-BA, Solar do Unhão, Avenida Lafayete Coutinho, s/n

Ingressos: de R$ 5 a R$ 40; crianças de até 2 anos não pagam

Onde comprar: Sympla, pelo endereço https://linkme.bio/jamnomam

Classificação: livre