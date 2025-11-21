Jornada de Dança celebra legado de Isadora Duncan em Salvador

A 15ª Jornada de Dança da Bahia reúne artistas do Brasil, Estados Unidos, Espanha e Uruguai - Foto: Clara Pessoa | Ag. A TARDE

A 15ª Jornada de Dança da Bahia, que acontece até este domingo, 23, em Salvador, reúne artistas do Brasil, Estados Unidos, Espanha e Uruguai para celebrar o tema “Danço o que sou” e aprofundar diálogos sobre identidade, formação e história da dança moderna.

Em entrevistas exclusivas ao Portal A TARDE, participantes e convidados destacaram a força do legado de Isadora Duncan e a importância da troca formativa durante o evento.

Tudo sobre Cultura em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Um sonho se tornando realidade”: Lori Belilove e a emoção de ensinar no Brasil



A mestra norte-americana Lori Belilove, maior referência mundial na técnica de Isadora Duncan, liderou o Workshop Internacional realizado na Escola de Dança da UFBA. Pela primeira vez em Salvador, ela descreveu a experiência como profundamente simbólica.

“De certa forma, é um sonho se tornando realidade. Porque não só estou em outra cultura, estou imersa em uma cultura que Isadora Duncan não explorou, ela centralizava seu trabalho na Europa”, afirmou.

Belilove ressaltou a receptividade do público brasileiro: “Para eu vir ao Brasil e trazer o trabalho aqui, é um sonho. É tão sublime, principalmente por causa da recepção e da alegria que os brasileiros trazem. Eu estou muito feliz e quero vir mais vezes.”

Workshop com Lori Belilove | Foto: Beatriz Santos | Ag. A TARDE

A coreógrafa também ressaltou o caráter espiritual e transformador da obra de Isadora Duncan. “É especial. Neste momento do mundo, ver isso acontecer, ver Isadora presente aqui e a luz que sua obra traz para tantas pessoas é quase mágico. É uma oportunidade de aliviar o estresse e de elevar o espírito.”



Para Belilove, a pioneira da dança moderna foi responsável por abrir caminhos que moldaram toda a cena contemporânea: “Ela dizia: ‘Dance a sua própria dança’. Ela dizia: ‘Pegue sua técnica, pegue sua formação, e então crie a sua própria dança’. Podemos creditar a ela o pioneirismo da dança contemporânea.”

A artista ainda lembrou que a arte tem espaço amplo para emoções e inquietações:“No teatro ou na dança contemporânea, você pode se sentir triste, ansioso, relaxado ou até muito calmo. Arte é arte, e está aqui para ficar.”

Diretora da Jornada de Dança da Bahia, a brasileira Fátima Suarez reforçou a importância de revisitar a técnica Duncan na atualidade, especialmente em processos de formação.

“A técnica Duncan é uma técnica de dança moderna, e eu acho que é uma técnica muito boa para crianças. Por isso eu trouxe ela para a minha escola, porque ela desenvolve essa coisa do ser, da sua expressão; trabalha em cima das suas energias, dos movimentos de expressão”, explicou.

Para ela, o pensamento de Isadora é atemporal: “A sua expressão, como você interage com a natureza, com as coisas espirituais. Eu acho que tudo isso é uma contribuição que Isadora traz para a dança, e é uma contribuição que a gente também pode levar para as pessoas nos dias atuais.”

Sobre a relevância histórica da artista, Fátima foi categórica: “Isadora Duncan foi, no seu tempo, uma revolucionária, uma mulher à frente de sua época, que conseguiu conceber outros valores que, naquela época, impediam a dança de ter um crescimento.”

Ela também destacou a ruptura provocada por Duncan: “Era uma dança muito voltada para a corte e ela vem e diz: ‘não, a dança é arte; vamos fazer arte com a dança’. Então, isso é uma importância enorme, porque mudou a história da dança. A partir dela, nada mais seria a mesma coisa.”

Sobre o workshop com Belilove, ela ressaltou a dimensão das trocas e da diversidade do público participante: “O workshop é um workshop de qualificação para nível intermediário. Está sendo ótimo para as pessoas que estão participando. São pessoas de todo o Brasil: tem gente de Goiânia, de Belém, de Aracaju, do interior da Bahia, do Rio de Janeiro.”

“Dance inteiramente”: Identidade e juventudes no olhar de Guego Anunciação

No Fórum de Educadores de Dança, que recebeu também Lucio Baglivo, Adriana Belbussi e Daniela Guimarães, o bailarino e professor Guego Anunciação refletiu sobre o tema que guia a edição.

Para ele, a frase de Isadora Duncan sintetiza a própria essência da criação artística. “Dançar o que eu sou é dançar inteiramente com tudo que me forma”, afirmou.

“Independentemente do que a gente faça, temos que fazer a partir de quem somos, dance com suas raízes, dance com aquilo que brota do desejo mais íntimo de você mesmo”, completou.

Guego destacou a relevância política das novas gerações na dança | Foto: Clara Pessoa | Ag. A TARDE

Sobre a participação das juventudes na construção da dança contemporânea baiana, Guego destacou a relevância política das novas gerações: “A juventude tem despertado assuntos que estão em pauta na geopolítica do Brasil e do mundo. Esses assuntos não devem estar apartados da dança, a gente precisa discutir todos eles.”



Ele reforçou a importância de colocar essas questões em diálogo durante a Jornada: “Tem sido interessante olhar para as questões que tangem o mundo e que tangem a dança também; repensar qual é a dança que nós queremos, o que temos feito por ela e como temos lidado com as questões que estão aí.”

Sobre identidade, o artista apontou a multiplicidade como marca do tempo presente: “A questão da identidade ainda é um paradoxo, porque acredito que o que nos forma é muito plural, então talvez sejam identidades.”

E celebrou a potência do momento vivido pela cena baiana: “Estamos vivendo um momento bonito na dança, em que temos explorado outros lugares, tentando provocar uma outra dança que discuta também as questões do mundo, para além de um olhar estético que seja apenas bonito ou feio.”