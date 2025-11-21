REPRESENTATIVIDADE
Educação e ancestralidade marcam segundo dia da Jornada de Dança
Evento segue até o dia de 23 de novembro
Por Franciely Gomes
O segundo dia da 15ª Jornada de Dança da Bahia começou de uma maneira simbólica na quinta-feira, 20, Dia da Consciência Negra. O festival contou com o Fórum de Educadores de Dança, na Escola de Dança da UFBA, com palestras de professores de outros países, como Uruguai, e da própria Bahia, falando sobre a representatividade na dança.
Dentre eles estava o bailarino, coreógrafo e escritor Guego Anunciação, que falou sobre a ausência dos corpos pretos no balé clássico. Ao longo da troca de experiências com os alunos, o profissional também destacou a importância da exaltação da ancestralidade nos espetáculos de todo o mundo.
O dia ainda seguiu no Espaço Xisto Bahia, com o lançamento do catálogo que celebra os 15 anos de história do festival, que contou com a presença de convidados especiais e de Fatima Suarez, diretora e coordenadora geral da Jornada de Dança da Bahia.
Em conversa com a equipe do Portal A TARDE, Fatima destacou a importância de falar sobre estes temas em uma data tão simbólica quanto essa. “O Fórum de Educadores hoje foi maravilhoso. Nós recebemos duas oficinas, uma oficina de Adriana Belbusse, que é do Uruguai, e uma oficina de Guego Anunciação, daqui da Bahia, que é exatamente sobre isso, o Corpo Negro no Balé Clássico. Então coincidiu com a data”, disse ela.
“Hoje também homenageamos uma pessoa muito especial da dança com o prêmio Duncan, que é o professor Clyde Morgan. Hoje ele estará sendo homenageado com esse prêmio, juntamente com a professora Dulce Aquino. A celebração coincidiu exatamente com esse Dia da Consciência Negra e a gente fica muito feliz que a Jornada esteja acontecendo nessa data, porque temos aí quase 60% do fórum de pessoas negras e indígenas, fazendo assim também a nossa parte nessa coisa de transformar também essas realidades”, completou.
Mostra artística
O evento foi finalizado ainda no Xisto, com a Mostra Artística do espetáculo “A Fuga Para Frente”, do grupo Áttomos Cia de Dança, da Bahia, juntamente com o “Still Reich”, do Focus Cia de Dança, grupo do Rio de Janeiro.
O primeiro mergulhou nas escolhas motivadas pelo desejo de abandonar uma realidade indesejada, contando essa história de forma expressiva para o público. Já a segunda apresentação reuniu coreografias criadas a partir de músicas do compositor Steve Reich, que foi o grande homenageado do grupo.
Representante do grupo Áttomos Cia de Dança, o diretor e coreógrafo Anderson Rodrigo explicou mais sobre o espetáculo ‘Fuga para a Frente’. “O espetáculo fala dessas fugas das nossas realidades, quando a gente foge de uma condição indesejada. A gente tem assim uma premissa de que é a fuga que nos move, então diante dessas possibilidades das fugas, seja de uma realidade indesejada ou de buscar condições de vida melhor, a gente termina fugindo de algumas situações e condições”, disse ele.
“Não fugindo para negar uma realidade, mas buscar melhoras e outras perspectivas, criando sentido para o nosso fazer e aí em conexão com a 15ª Jornada de Dança a gente dança o que de fato nós somos. Então nesse momento estamos trazendo para o palco ‘A Fuga para a Frente’ com essa perspectiva de dançar o que somos e o que estamos buscando na vida”, completou.
Programação da Jornada
A Jornada de Dança segue até o domingo, 23, com Forúns, Residências e Mostras Artísticas. Seu encerramento será feito no Largo do Santo Antônio Além do Carmo, com uma festa de 15 anos do festival, que já está com a próxima edição confirmada.
Confira a programação:
Sexta-feira, 21 de novembro de 2025
Residência Artística Internacional "Movimento Lúcido"
- Espaço Xisto Bahia
- 9h às 12h30
- Público: Participantes já selecionados por convocatória
Fórum de Educadores de Dança - Oficina "Improvisação - Tornando o Invisível Visível" com Adriana Belbussi (Uruguai)
- Escola de Dança da UFBA
- 9h às 11h30
- Público: Participantes previamente selecionados
Fórum de Educadores de Dança - Oficina "O Balé Sem a Corte" com Guego Anunciação (BA)
- Escola de Dança da UFBA
- 9h às 11h30
- Público: Participantes previamente selecionados
Workshop Internacional na Técnica Duncan com Fatima Suarez (BRA) e Lori Belilove (EUA)
- Escola de Dança da UFBA
- 14h às 16h30
- R$ 225,00 + taxa
- Público: Dançarinos, professores e coreógrafos
Fórum de Educadores de Dança - Bate-papo "Danço o Que Sou"
- Espaço Xisto Bahia
- 17h às 19h
- Entrada franca
Mostra Artística - Mostra INVEX (12 obras selecionadas)
- Espaço Xisto Bahia
- 20h
- R$40 e R$20 (meia)
Sábado, 22 de novembro de 2025
Fórum de Educadores de Dança - Oficina "Movimento Lúcido" com Lucio Baglivo (ARG/ESP)
- Escola de Dança da UFBA
- 9h às 11h30
- Público: Participantes previamente selecionados
Fórum de Educadores de Dança - Oficina "Dança Griot" com Paco Gomes (BA)
- Escola de Dança da UFBA
- 9h às 11h30
- Público: Participantes previamente selecionados
Workshop Internacional na Técnica Duncan com Fatima Suarez (BRA) e Lori Belilove (EUA)
- Escola de Dança da UFBA
- 14h às 16h30
- R$ 225,00 + taxa
- Público: Dançarinos, professores e coreógrafos
Residência Artística Internacional "Movimento Lúcido"
- Espaço Xisto Bahia
- 14h às 17h30
- Público: Participantes já selecionados por convocatória
Fórum de Educadores de Dança - Lançamento do livro "Do corpo negro no balé clássico: historiografias, racismos e insurgências"
- Foyer do Espaço Xisto Bahia
- 17h às 19h
- Entrada Franca
Mostra Artística - TANGIBLE (Adriana Belbussi/Uruguai) + BOLERO (Reforma Cia de Dança/BA)
- Espaço Xisto Bahia
- 20h
- R$40 e R$20 (meia)
Domingo, 23 de novembro de 2025
Fórum de Educadores de Dança - Oficina "Movimento Lúcido: Dança Contemporânea, Ferramentas Teatrais e Técnica Acrobática" com Lucio Baglivo (ARG/ESP)
- Escola de Dança da UFBA
- 9h às 11h30
- Público: Participantes previamente selecionados
Fórum de Educadores de Dança - Oficina "Dança Griot: O Método Griotlab na Construção de Narrativas Coreográficas" com Paco Gomes (BA)
- Escola de Dança da UFBA
- 9h às 11h30
- Público: Participantes previamente selecionados
Residência Artística Internacional "Movimento Lúcido"
- Espaço Xisto Bahia e Largo de Santo Antônio Além do Carmo
- 14h às 19h
- Participantes já selecionados por convocatória
Workshop Internacional na Técnica Duncan com Fatima Suarez (BRA) e Lori Belilove (EUA)
- Escola de Dança da UFBA
- 14h às 16h30
- Valor: R$ 225,00 + taxa
- Público: Dançarinos, professores e coreógrafos
Mostra Artística - “Me La Bailo Todas: resultado da Residência Artística Internacional” (Lucio Baglivo/ARG) + Quinceañera (baile com vários artistas)
- Largo de Santo Antônio Além do Carmo
- 17h
- Entrada franca
