Secult abre seleção para vagas temporárias em Salvador; confira

A Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb) iniciará, no sábado, 22, um novo processo de recrutamento para profissionais que atuarão sob o Regime Especial de Direito Administrativo (Reda). A seleção, organizada pela instituição vinculada à Secretaria de Cultura da Bahia (SecultBA), abrirá seis oportunidades destinadas a candidatos com formação de nível médio e experiência em atividades de suporte técnico e administrativo.

As vagas contemplam três funções: camareira, com uma posição disponível; técnico de som, também com uma vaga; e eletricista de espetáculo, área que concentra quatro postos. Todos os selecionados serão lotados em Salvador.

O edital preverá que os contratos tenham duração inicial de um ano, contados a partir da homologação do resultado, com possibilidade de renovação única pelo mesmo período, conforme decisão da Funceb. Cada profissional receberá remuneração fixa de R$ 2.324,23.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente online, até às 23h59 do dia 28 de novembro de 2025, seguindo o horário de Brasília. A seleção terá apenas uma fase: avaliação curricular, que possui caráter eliminatório e classificatório, realizada a partir dos dados informados no formulário obrigatório e dos documentos apresentados.

O edital também estabelece restrições e cotas. Não poderão concorrer candidatos que já tenham completado 72 meses de vínculo Reda com o Estado. Do total de vagas, 5% serão destinados a pessoas com deficiência, conforme a Lei Estadual nº 6.677, e 30% serão reservados a candidatos negros (pretos e pardos), conforme a Lei nº 13.182.