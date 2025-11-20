Menu
CULTURA
CULTURA

Salvador terá festival gratuito de circo gigante e grandes atrações

Picolino arma sua lona para 40 anos de história

Bianca Carneiro

Por Bianca Carneiro

20/11/2025 - 15:07 h
Festival internacional transforma Salvador em palco circense pelos próximos dias
Sob a lona do tempo! O Circo Picolino celebra 40 anos de arte, resistência e formação com o Viva o Circo Ano XL – Festival Internacional, de 1º a 14 de dezembro, na icônica lona fúcsia erguida na orla de Pituaçu.

A edição comemorativa revisita espaços simbólicos da trajetória do Picolino desde os anos 1980 e reúne artistas, companhias e coletivos circenses do Brasil e do mundo em uma programação gratuita e acessível, com Libras e audiodescrição.

A abertura, no dia 1º, traz uma performance especial de Verônica Tamaoki, seguida do espetáculo “Picolino – 40 Anos”, dirigido por Luana Tamaoki Serrat, com acrobacias, malabares, números aéreos e artistas que marcaram diferentes fases da companhia.

Entre os destaques da programação estão o lançamento da revista A Mulher do Circo – Bahia (3/12), o clássico infantil “Todo Mundo Vai ao Circo” (4/12), o irreverente “Cabaré Show de Calouros” (5/12), apresentações ao ar livre na Boca do Rio, Ondina e Rio Vermelho, além das Varietés Picolino (6/12 e 11/12), com números de artistas baianos e convidados do Brasil e da França.

A segunda semana traz mesas de memória, estreia de documentário, espetáculos internacionais e montagens inéditas, como “Nove Tentativas de Não Sucumbir” (10/12) e “Isso Não É Uma Obra” (12/12), fruto de residência artística.

No dia 13, o festival dedica sua programação à Escola Picolino de Artes do Circo, celebrando seus alunos, mestres e 40 anos de legado. O encerramento, no dia 14, será marcado pelo cortejo “Saideira de Picadeiro”, da Boca do Rio até a lona do circo, com participação do artivista Marcelo Zig, transformando sua cadeira de rodas em um sistema de som.

Serviços

O que é? Viva o Circo – Ano XL | Festival Internacional do Circo Picolino.

Quando? De 01 a 14 de dezembro de 2025.

Onde? Em diversos espaços e territórios de Salvador | Troca de Segredos (na Arena da Praça Avenida Oceânica, em Ondina), Espaço "Xis" (Xisto Bahia/Cine Walter da Silveira – Barris), Vagão (Largo de Santana – Rio Vermelho), Aeroclube (Jazz na Avenida – Boca do Rio) e Circo Picolino (Pituaçu)

Entrada: GRATUITA (com acessibilidade em Libras e Audiodescrição).

Mais Informações: perfil no Instagram @circopicolino

Circo Picolino

x