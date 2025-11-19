Menu
CULTURA
INSCRIÇÕES

Governo abre 1.090 vagas na área da Cultura em toda a Bahia

PNAB lança pacotão milionário e promete transformar o setor cultural

Bianca Carneiro

Por Bianca Carneiro

19/11/2025 - 20:47 h
Bahia abre mais de mil oportunidades para artistas e agentes da cultura
A Secretaria de Cultura da Bahia (SecultBA) apresentou, nesta quarta-feira, 19, no Cineteatro 2 de Julho, em Salvador, os 21 editais do ciclo 2 da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB). A nova etapa reúne R$ 70,4 milhões em investimentos, com previsão de abrir até 1.090 vagas em projetos por todo o estado.

Quem pode participar: artistas, produtores, coletivos, grupos culturais, instituições e agentes culturais da Bahia, conforme regras específicas de cada edital.

Os editais foram apresentados pelo secretário de Cultura, Bruno Monteiro, acompanhado por dirigentes da SecultBA.

“Com o segundo ciclo da PNAB, avançamos na estruturação do Sistema de Cultura e na valorização da nossa diversidade. Por meio de 27 editais, vamos garantir apoio a projetos culturais em toda a Bahia e fortalecer a cultura como instrumento de transformação”, destacou o secretário.

A superintendente de Promoção Cultural, Lorena Teixeira, reforçou que o novo ciclo incorpora melhorias após a escuta com agentes culturais e análise das experiências do ciclo anterior.

“Renovamos apoios, revisamos editais e ampliamos as possibilidades de participação, incluindo novas categorias que refletem a diversidade do nosso ecossistema cultural. As evoluções mostram a maturidade crescente da política e seu compromisso com eficiência, transparência e diálogo com o setor”, afirmou.

O que os editais contemplam

As chamadas reúnem modalidades de Premiação Cultural e Fomento à Execução de Ações Culturais, organizadas em sete eixos:

1. Fomento às Artes

  • Fomento às Artes – R$ 6,6 milhões (95 projetos)
  • Ações Continuadas – R$ 6,3 milhões (63 projetos)
  • Premiação Artística Forró da Bahia – R$ 700 mil (28 agentes)
  • Calendário das Artes – R$ 3,4 milhões (136 propostas)
  • Game PNAB – R$ 1 milhão (10 jogos)
  • Audiovisual – R$ 2,8 milhões (24 produções)

2. Identidades e Saberes

  • Quadrilhas Juninas – R$ 840 mil (28 grupos)
  • Preservar – R$ 2,5 milhões (84 projetos)
  • Hip-hop – R$ 500 mil (15 propostas)
  • Festas, Ritos e Celebrações Populares – R$ 4 milhões (55 projetos)

3. Formação

  • Cultura Bahia pela Paz – R$ 780 mil (12 projetos em Salvador, Camaçari, Jequié e Valença)

4. Livro, Leitura e Memória

  • Bahia que Escreve – R$ 3,5 milhões (105 projetos)
  • Bibliotecas e Espaços de Memória – R$ 2 milhões (70 propostas)
  • Nossas Memórias – R$ 1 milhão (20 iniciativas)
  • Pesquisa e Memória – R$ 500 mil (38 projetos)

5. Museus e Patrimônios

  • Salvaguarda da Capoeira – R$ 700 mil (28 projetos)
  • Bens Tombados – R$ 1 milhão (4 projetos)
  • Bens Registrados – R$ 600 mil (12 projetos)
  • Dinamização e Ocupação Comunitária – R$ 900 mil (40 iniciativas)

6. Economia Criativa e Espaços Culturais

  • Economia Criativa – R$ 3 milhões (21 projetos)
  • Ocupe o Seu Espaço – R$ 500 mil (50 iniciativas)

A SecultBA informou que outros seis editais do ciclo 2 serão lançados em 2026.

Balanço da etapa anterior

No ciclo 1, a Bahia investiu R$ 71,4 milhões para contemplar 1.084 projetos em 29 editais.

Destaques:

  • Interior: 71% dos projetos (771 iniciativas / R$ 46,5 milhões)
  • Salvador: 29% (321 projetos / R$ 24,9 milhões)
  • 27 territórios de identidade contemplados

Ações afirmativas:

  • 61% dos projetos selecionados foram de proponentes pretos e pardos
  • 4,61% de pessoas indígenas
  • 4% de pessoas com deficiência

Serviços

Inscrições

Abertura: sexta-feira, 21 de novembro

Encerramento: 22 de dezembro

Onde se inscrever: formulário no site oficial da PNAB

