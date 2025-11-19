Governo abre 1.090 vagas na área da Cultura em toda a Bahia

Bahia abre mais de mil oportunidades para artistas e agentes da cultura - Foto: Divulgação

A Secretaria de Cultura da Bahia (SecultBA) apresentou, nesta quarta-feira, 19, no Cineteatro 2 de Julho, em Salvador, os 21 editais do ciclo 2 da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB). A nova etapa reúne R$ 70,4 milhões em investimentos, com previsão de abrir até 1.090 vagas em projetos por todo o estado.

Quem pode participar: artistas, produtores, coletivos, grupos culturais, instituições e agentes culturais da Bahia, conforme regras específicas de cada edital.

Tudo sobre Cultura em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Os editais foram apresentados pelo secretário de Cultura, Bruno Monteiro, acompanhado por dirigentes da SecultBA.

“Com o segundo ciclo da PNAB, avançamos na estruturação do Sistema de Cultura e na valorização da nossa diversidade. Por meio de 27 editais, vamos garantir apoio a projetos culturais em toda a Bahia e fortalecer a cultura como instrumento de transformação”, destacou o secretário.

A superintendente de Promoção Cultural, Lorena Teixeira, reforçou que o novo ciclo incorpora melhorias após a escuta com agentes culturais e análise das experiências do ciclo anterior.

“Renovamos apoios, revisamos editais e ampliamos as possibilidades de participação, incluindo novas categorias que refletem a diversidade do nosso ecossistema cultural. As evoluções mostram a maturidade crescente da política e seu compromisso com eficiência, transparência e diálogo com o setor”, afirmou.

O que os editais contemplam

As chamadas reúnem modalidades de Premiação Cultural e Fomento à Execução de Ações Culturais, organizadas em sete eixos:

1. Fomento às Artes

Fomento às Artes – R$ 6,6 milhões (95 projetos)

Ações Continuadas – R$ 6,3 milhões (63 projetos)

Premiação Artística Forró da Bahia – R$ 700 mil (28 agentes)

Calendário das Artes – R$ 3,4 milhões (136 propostas)

Game PNAB – R$ 1 milhão (10 jogos)

Audiovisual – R$ 2,8 milhões (24 produções)

2. Identidades e Saberes

Quadrilhas Juninas – R$ 840 mil (28 grupos)

Preservar – R$ 2,5 milhões (84 projetos)

Hip-hop – R$ 500 mil (15 propostas)

Festas, Ritos e Celebrações Populares – R$ 4 milhões (55 projetos)

3. Formação

Cultura Bahia pela Paz – R$ 780 mil (12 projetos em Salvador, Camaçari, Jequié e Valença)

4. Livro, Leitura e Memória

Bahia que Escreve – R$ 3,5 milhões (105 projetos)

Bibliotecas e Espaços de Memória – R$ 2 milhões (70 propostas)

Nossas Memórias – R$ 1 milhão (20 iniciativas)

Pesquisa e Memória – R$ 500 mil (38 projetos)

5. Museus e Patrimônios

Salvaguarda da Capoeira – R$ 700 mil (28 projetos)

Bens Tombados – R$ 1 milhão (4 projetos)

Bens Registrados – R$ 600 mil (12 projetos)

Dinamização e Ocupação Comunitária – R$ 900 mil (40 iniciativas)

6. Economia Criativa e Espaços Culturais

Economia Criativa – R$ 3 milhões (21 projetos)

Ocupe o Seu Espaço – R$ 500 mil (50 iniciativas)

A SecultBA informou que outros seis editais do ciclo 2 serão lançados em 2026.

Balanço da etapa anterior

No ciclo 1, a Bahia investiu R$ 71,4 milhões para contemplar 1.084 projetos em 29 editais.

Destaques:

Interior: 71% dos projetos (771 iniciativas / R$ 46,5 milhões)

Salvador: 29% (321 projetos / R$ 24,9 milhões)

27 territórios de identidade contemplados

Ações afirmativas:

61% dos projetos selecionados foram de proponentes pretos e pardos

4,61% de pessoas indígenas

4% de pessoas com deficiência