INSCRIÇÕES
Governo abre 1.090 vagas na área da Cultura em toda a Bahia
PNAB lança pacotão milionário e promete transformar o setor cultural
Por Bianca Carneiro
A Secretaria de Cultura da Bahia (SecultBA) apresentou, nesta quarta-feira, 19, no Cineteatro 2 de Julho, em Salvador, os 21 editais do ciclo 2 da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB). A nova etapa reúne R$ 70,4 milhões em investimentos, com previsão de abrir até 1.090 vagas em projetos por todo o estado.
Quem pode participar: artistas, produtores, coletivos, grupos culturais, instituições e agentes culturais da Bahia, conforme regras específicas de cada edital.
Os editais foram apresentados pelo secretário de Cultura, Bruno Monteiro, acompanhado por dirigentes da SecultBA.
“Com o segundo ciclo da PNAB, avançamos na estruturação do Sistema de Cultura e na valorização da nossa diversidade. Por meio de 27 editais, vamos garantir apoio a projetos culturais em toda a Bahia e fortalecer a cultura como instrumento de transformação”, destacou o secretário.
A superintendente de Promoção Cultural, Lorena Teixeira, reforçou que o novo ciclo incorpora melhorias após a escuta com agentes culturais e análise das experiências do ciclo anterior.
“Renovamos apoios, revisamos editais e ampliamos as possibilidades de participação, incluindo novas categorias que refletem a diversidade do nosso ecossistema cultural. As evoluções mostram a maturidade crescente da política e seu compromisso com eficiência, transparência e diálogo com o setor”, afirmou.
Leia Também:
O que os editais contemplam
As chamadas reúnem modalidades de Premiação Cultural e Fomento à Execução de Ações Culturais, organizadas em sete eixos:
1. Fomento às Artes
- Fomento às Artes – R$ 6,6 milhões (95 projetos)
- Ações Continuadas – R$ 6,3 milhões (63 projetos)
- Premiação Artística Forró da Bahia – R$ 700 mil (28 agentes)
- Calendário das Artes – R$ 3,4 milhões (136 propostas)
- Game PNAB – R$ 1 milhão (10 jogos)
- Audiovisual – R$ 2,8 milhões (24 produções)
2. Identidades e Saberes
- Quadrilhas Juninas – R$ 840 mil (28 grupos)
- Preservar – R$ 2,5 milhões (84 projetos)
- Hip-hop – R$ 500 mil (15 propostas)
- Festas, Ritos e Celebrações Populares – R$ 4 milhões (55 projetos)
3. Formação
- Cultura Bahia pela Paz – R$ 780 mil (12 projetos em Salvador, Camaçari, Jequié e Valença)
4. Livro, Leitura e Memória
- Bahia que Escreve – R$ 3,5 milhões (105 projetos)
- Bibliotecas e Espaços de Memória – R$ 2 milhões (70 propostas)
- Nossas Memórias – R$ 1 milhão (20 iniciativas)
- Pesquisa e Memória – R$ 500 mil (38 projetos)
5. Museus e Patrimônios
- Salvaguarda da Capoeira – R$ 700 mil (28 projetos)
- Bens Tombados – R$ 1 milhão (4 projetos)
- Bens Registrados – R$ 600 mil (12 projetos)
- Dinamização e Ocupação Comunitária – R$ 900 mil (40 iniciativas)
6. Economia Criativa e Espaços Culturais
- Economia Criativa – R$ 3 milhões (21 projetos)
- Ocupe o Seu Espaço – R$ 500 mil (50 iniciativas)
A SecultBA informou que outros seis editais do ciclo 2 serão lançados em 2026.
Balanço da etapa anterior
No ciclo 1, a Bahia investiu R$ 71,4 milhões para contemplar 1.084 projetos em 29 editais.
Destaques:
- Interior: 71% dos projetos (771 iniciativas / R$ 46,5 milhões)
- Salvador: 29% (321 projetos / R$ 24,9 milhões)
- 27 territórios de identidade contemplados
Ações afirmativas:
- 61% dos projetos selecionados foram de proponentes pretos e pardos
- 4,61% de pessoas indígenas
- 4% de pessoas com deficiência
Serviços
Inscrições
Abertura: sexta-feira, 21 de novembro
Encerramento: 22 de dezembro
Onde se inscrever: formulário no site oficial da PNAB
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes