Jornada de Dança: Workshop Internacional explora técnica de Isadora Duncan

Evento proporcionou aos participantes a oportunidade de explorar os princípios essenciais da dança moderna - Foto: Divulgação

A 14ª Jornada de Dança da Bahia , que segue até o próximo domingo, 17, teve como destaque nesta sexta-feira, 15, o Workshop Internacional na Técnica de Isadora Duncan, realizado na Escola de Dança da UFBA. Ministrado por duas referências renomadas da técnica, Lori Belilove, dançarina norte-americana de terceira geração na tradição Duncan, e Fátima Suarez, diretora da Escola Contemporânea de Dança e coordenadora da Jornada, o workshop reuniu dançarinos de diversas origens para um intercâmbio cultural e técnico único.

O evento proporcionou aos participantes a oportunidade de explorar os princípios essenciais da dança moderna, enfatizando a humanização do movimento e a conexão entre os corpos. Diretora artística da Isadora Duncan Dance Foundation e da Isadora Duncan Dance Company, Lori Belilove descreveu o impacto do workshop nos participantes.

| Foto: Divulgação

“A dança, ao conectar pessoas de culturas diferentes, oferece uma experiência humana. Não se trata de competir ou de exibir, mas de estar dentro de si mesmo e se abrir para o outro, criando uma comunidade de expressão compartilhada,” explicou.

Fátima Suarez também destacou a importância da dança para o fortalecimento de laços culturais: "A dança é a linguagem do corpo, algo que aproxima e contagia as pessoas. Quando dançamos juntos, estamos em um movimento coletivo, onde podemos enxergar o outro e aprender uns com os movimentos dos outros. Por isso, vejo a dança como essencial para a educação, com um grande potencial de inspirar e conectar culturas", comentou a diretora.

A 14ª Jornada de Dança da Bahia segue com uma programação intensa até domingo, 17 de novembro. Confira alguns destaques:

Mostra INVEX – INVente EXperimente

Local: Sala do Coro do Teatro Castro Alves

Horário: 16 de novembro, 20h

Valor: R$ 40 (inteira), R$ 20 (meia)

Residência Artística Internacional

Local: Sala do Coro do Teatro Castro Alves

Horário: 17 de novembro, 20h

Valor: R$ 40 (inteira), R$ 20 (meia)

SI-PÓ

Local: Mirante da Vitória

Horário: 17 de novembro, 17h

Valor: Gratuito