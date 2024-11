'Cordão Vermelho' da dança arrasta multidão no Pelourinho

'Cordão Vermelho' arrasta multidão saudando ancestralidade afro - Foto: (Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE)

A 14ª Jornada de Dança da Bahia começou em grande estilo nesta quarta-feira, 13, com a performance “Cordão Vermelho", um espetáculo que mescla espiritualidade, força e cultura afro-brasileira. No coração do Pelourinho, a abertura contou com uma apresentação marcante dos dançarinos Negra Jhô e Toni Silva, que representaram os orixás Iansã e Oxalá, reverenciando as divindades e levando ao público uma experiência imersiva de cultura.

A performance teve início no Cruzeiro de São Francisco e percorreu o Terreiro de Jesus, ao som da Banda Didá. O espetáculo foi gratuito e aberto, fazendo com que todos os espectadores, tanto moradores, quanto turistas, se sentissem parte da apresentação, como explicou a diretora da jornada, Fátima Suarez. Ela exaltou ainda a potência feminina da apresentação.

É muito emocionante ter tantas mulheres juntas, essa energia feminina, esse sangue de uma mulher para outra, de uma mulher puxando e levantando a outra Fátima Suarez

Negra Jhô também destacou o significado da apresentação: "Só em estar no nosso palco, o Pelourinho, já me sinto privilegiada. É corpo, é dança, é magia. É trazer a paz, a união e a fé da nossa ancestralidade”, comentou a dançarina e trancista sobre a experiência de performar em um espaço carregado de história.

Para Toni Silva, dançar é um ato de construção e uma forma de conexão profunda com as raízes: “A ancestralidade é dinâmica, está no passado, no presente e no futuro. Dançar é construir história, é produzir conhecimento". Ele ainda reforçou que abrir a jornada é “abrir caminhos,” como ensinam os orixás:

Exu diz: "Nós abrimos caminho", Oxalá diz: "Nós abrimos caminho", e Iansã faz o vento para que a dança prospere Toni Silva

A 14ª Jornada de Dança da Bahia, que ocorre até o domingo, 17, conta com diversas apresentações, oficinas e espetáculos, muitos de entrada franca, celebrando a dança como expressão da cultura e identidade baiana.

