Workshop Internacional é destaque na 14ª Jornada de Dança da Bahia

A 14ª edição da Jornada de Dança da Bahia, evento referência em arte e formação de novos bailarinos, oferece, este ano, uma oportunidade rara para os apaixonados por dança moderna: um Workshop Internacional na Técnica de Isadora Duncan.

O curso será ministrado por duas figuras renomadas na técnica: Lori Belilove, diretora artística da Isadora Duncan Dance Foundation e da Isadora Duncan Dance Company, e Fátima Suarez, diretora da Escola Contemporânea de Dança e coordenadora geral da Jornada.

Em entrevista ao Portal A TARDE, Suarez destacou a importância desse aprendizado para os alunos: "É um aperfeiçoamento para eles, porque estão disseminando isso no Brasil inteiro. São pessoas que estão disseminando. E também pessoas que nunca viram e que estão interessadas e que querem fazer, que querem saber o que é".

É para pessoas intermediárias e avançadas em dança. Não é um workshop para iniciantes Fátima Suarez

Lori Belilove, dançarina de terceira geração na tradição Duncan, compartilha o entusiasmo em realizar esse intercâmbio com bailarinos brasileiros: "Venho ao Brasil desde 1992 e são muitos anos de trocas com bailarinos de várias partes do país. Na Bahia, especificamente, foi onde conseguimos construir uma formação continuada de alunos e professores no trabalho de Isadora Duncan".

Ao Portal A TARDE,ela ressaltou, ainda, a importância do evento para a comunidade de dança:

É sempre especial quando venho aqui, os bailarinos brasileiros são diferenciados Lori Belilove

Durante o workshop, os alunos aprenderão os princípios da dança de Isadora Duncan e trechos do repertório de danças da icônica artista. Em complemento, a programação inclui uma performance com a Cia. do Meio, dirigida por Leila Gomes, que abordará a vida e o legado de Duncan. Para Belilove, essa é uma oportunidade imperdível.

É uma chance única de aprender mais sobre o trabalho de Isadora Duncan comigo e com Fátima Suarez, e ainda participar da Jornada de Dança da Bahia, um intercâmbio importante para os artistas da dança Lori Belilove

⏭️ SERVIÇO:

▪️ Datas: 14 a 17 de novembro de 2024

▪️ Horário: 14h às 16h30

▪️ Local: Escola de Dança da UFBA (Campus Ondina), Salvador

▪️ Valor: R$ 225 (+ taxa) no Sympla (acesse aqui)