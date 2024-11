14ª Jornada de Dança da Bahia é confirmada em novembro com espetáculos e oficinas

Tema deste ano é "Meu Corpo é o Templo da Minha Arte" - Foto: Lorena Vinturini

De 13 a 17 de novembro, Salvador receberá a 14ª Jornada de Dança da Bahia. O evento, que tem como tema "Meu Corpo é o Templo da Minha Arte", convida o público a uma imersão no universo da dança, celebrando o corpo como instrumento de expressão, conhecimento e conexão com o sagrado.

Vasta, a programação conta com artistas de todo o Brasil, Cabo Verde, Estados Unidos, Alemanha e Malásia, ocupando espaços como a Sala do Coro do Teatro Castro Alves, o Museu de Arte da Bahia (MAB), a Escola de Dança da UFBA e as praças públicas de Salvador.

Idealizada pelo Mantra Centro de Dança, sob a direção de Fatima Suarez, a Jornada de Dança da Bahia irá contar com uma Mostra Artística com performances e espetáculos a preços populares e com entrada franca. Abrindo a Jornada, no dia 13 de novembro, às 17h, no Terreiro de Jesus, aberta ao público, a performance "O Cordão Vermelho" reúne um elenco de mais de 80 mulheres, com participação do Contemporânea Ensemble, Negra Jhô, Toni Silva, Banda Didá e alunas(os) da Escola Contemporânea de Dança. Com direção de Fatima Suarez e Lori Belilove, a obra celebra o poder feminino da maternidade, inspirada em obras de Isadora Duncan e na força dos orixás Iansã e Oxalá.

Na Sala do Coro do Teatro Castro Alves, no dia 14 de novembro, às 20h, "AMI.LCAR", do coreógrafo Djam Neguin, utiliza tecnologia e movimento para narrar a vida e obra de Amílcar Cabral, em um diálogo entre o real e o virtual. Na mesma noite, "Ancestralidade em Movimento", com o Grupo de Dança Contemporânea da UFBA, celebra a cultura afro-brasileira em um espetáculo ritualístico. No dia 15, "AGNI" explora as nuances e a intensidade do elemento fogo, enquanto "Nac-Horuc" traz uma abordagem contemporânea sobre os desafios enfrentados pelos povos originários.

No dia 16, a “Mostra INVEX – INVente EXperimente” apresenta oito trabalhos de jovens coreógrafos, revelando a potência e a diversidade da nova geração da dança no Brasil. No dia 17, a Residência Artística Internacional, conduzida por Igor Meneses e Paula Pau, encerra a Mostra com a apresentação dos resultados da pesquisa sobre o luto coletivo e seu potencial político e catártico. Todos os ingressos para os espetáculos da Sala do Coro custam R$ 40 e R$ 20 (meia) e estão disponíveis na Sympla e na bilheteria do TCA.

Mais cedo, às 17h, a performance "SI-PÓ" será apresentada no Mirante da Vitória, com entrada franca. O artista amazonense Odacy Oliveira, do Corpocontemporâneo21 – CC21, explora a relação do homem com a floresta em uma apresentação de alto impacto.

10 anos do Fórum de Educadores de Dança

Destinado para professores, educadores e estudantes de dança, o Fórum de Educadores de Dança - 10 Anos, realizado na Escola de Dança da UFBA entre os dias 14 e 17/11, propõe um ambiente de diálogo e troca de experiências, estimulando a reflexão sobre os desafios e perspectivas do ensino da dança. O Fórum busca aprofundar o debate sobre as metodologias de ensino, a formação de professores e o papel da dança na educação e na sociedade. A programação do Fórum inclui oficinas exclusivas para participantes já selecionados mediante convocatória, com os professores Tânia Bispo (BA), Júnior Oliveira (SP), Dani Stasi (SP), Leandro Matos (SE), Vanilton Lakka (MG) e Djam Neguin (Cabo Verde).

| Foto: Agni | Labfoto

Já os bate-papos do Fórum, abertos ao público, abordam o tema “40 anos da Escola de Dança da FUNCEB” (14/11, 16h30), com participação de Lia Robatto, Ângela Dantas e Lúcia Mascarenhas, mediação de Beth Rangel; e o tema “Meu Corpo é o Templo da Minha Arte” (15/11, 16h30), com Djam Neguin, Edileuza Santos e Odacy Oliveira, mediação de Daniela Guimarães. Os bate-papos acontecem na Escola de Dança da UFBA, com entrada franca.



Residência Artística Internacional

No Museu de Arte da Bahia (MAB), no Corredor da Vitória, a Residência Artística Internacional "Luto Em Movimento: Resiliência, Memória e Identidade" pretende realizar uma pesquisa sobre o luto (pesar) coletivo e seu potencial político e catártico. A residência, conduzida por Igor Meneses (Brasil/Alemanha) e Paula Pau (Malásia/Alemanha), convida 20 artistas locais a uma imersão criativa e propõe uma investigação sobre as diversas faces do luto e seu potencial político e catártico, traçando paralelos entre o luto individual e coletivo e as contradições da herança religiosa e espiritual no contexto histórico colonial de Salvador. O resultado da residência será exibido dentro da Mostra Artística no dia 17/11, às 20h, na Sala do Coro.

Workshop Internacional na Técnica de Isadora Duncan

A Jornada oferece ainda um Workshop Internacional na Técnica de Isadora Duncan, ministrado por duas referências renomadas da técnica Duncan: Lori Belilove (EUA), dançarina de terceira geração na tradição Duncan e diretora artística da Isadora Duncan Dance Foundation e da Isadora Duncan Dance Company, e Fatima Suarez (BA), pioneira no ensino da técnica Duncan no Brasil, diretora da Escola Contemporânea de Dança e coordenadora geral da Jornada de Dança da Bahia. O workshop proporciona aos participantes a oportunidade de aprofundar seus conhecimentos sobre a técnica de Duncan. Os ingressos custam R$225 e estão à venda na Sympla.

| Foto: Leonardo França

Acessibilidade



A Jornada reafirma seu compromisso com a acessibilidade, oferecendo audiodescrição, intérprete de Libras e acesso para cadeirantes em sua programação. O evento se consolida como um importante espaço de fomento à dança na Bahia, promovendo a formação, a criação e o intercâmbio entre artistas, educadores e público.

A 14ª Jornada de Dança da Bahia conta com apoio financeiro do Governo do Estado, através do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura da Bahia, e da Brasil PCH Santa Fé, por meio da Lei de Incentivo à Cultura; apoio de Lori Belilove e da Isadora Duncan Dance Foundation, do Museu de Arte da Bahia e da Escola de Dança da UFBA; produção do Mantra Centro de Dança e realização da Escola Contemporânea de Dança e do Ministério da Cultura, Governo Federal. O Grupo A TARDE também apoia o evento.