Colorido e diverso, Festival Emoções une acessibilidade e arte

Com bastante cor e diversidade, o Festival Emoções começou nesta terça-feira, 6, no Teatro Sesc Casa do Comércio, em Salvador. Em uma noite cheia de ritmos, o evento, que é apoiado pelo Grupo A TARDE, contou com audiodescrição, uniu acessibilidade e arte em uma dinâmica que reuniu 15 escolas e grupos de dança da Bahia.

“Foi lindo, as pessoas com a energia lá em cima. Todos muito emocionados. [...] Quem não veio hoje, pode vir amanhã, porque o próximo espetáculo é completamente diferente”, convidou Fátima Suarez, diretora geral da Escola Contemporânea de Dança e da Mantra Produções, responsável pela produção da edição deste ano, em entrevista ao Portal A TARDE.

Hoje, o espetáculo foi aberto com um grupo de cinco crianças cegas cantando ‘Tempo de Alegria’, de Ivete Sangalo. Logo em seguida, os grupos começaram a se apresentar e lavaram cor e diversidade para o palco.

O segundo e último dia do Festival Emoções acontece nesta quarta-feira 7. As mesmas escolas que se apresentaram ontem farão uma nova apresentação, a partir das 19h40. Assim como na terça, o espetáculo vai durar de 50 minutos a uma hora.

Como em todas as edições, desde a sua criação em 1991, o festival tem como objetivo ajudar financeiramente o Instituto de Cegos da Bahia (ICB) com a renda arrecadada nos ingressos.



“Esse festival é importantíssimo para nós porque, além de reunir muitas escolas, ainda traz pessoas que vão passar a conhecer e dar a importância que o instituto tem”, destacou Helena Diniz, presidente do ICB.

Na ocasião, Diniz aproveitou para a enaltecer a iniciativa do evento em disponibilizar a audiodescrição para pessoas cegas e de baixa visão.

Nós, do Instituto de Cegos da Bahia, nunca poderíamos fazer nada sem a audiodescrição. Isso é fundamental para nós, para os nossos usuários, para os nossos parceiros e para as pessoas que a gente ajuda e impulsiona. Agora, tudo que a gente for fazer, vai ser com audiodescrição. Helena Diniz - presidente do ICB

As escolas que se apresentam hoje e amanhã são: Ateliê da Dança, BBT Art Academy, Ballet Helena Palma, Cia. de Jazz Viviane Lopes, Ebateca, Escola de Dança, Arte e Cultura Galega e Espanhola (EDACE), Escola Contemporânea de Dança, InSalto Cia. de Dança, Lu Pitanga Zumba, Mandala Núcleo de Dança Adulto, Projeto Dança Criança, Studio A, Studio de Ballet Ana Campello, Cia. On Broadway e a Cia. de Dança Juvenil Salesiano do Salvador.

O Festival Emoções, que nesta edição tem como tema ‘Existem Muitas Formas de Ver o Mundo’, é uma realização da Mantra Produções, conta com patrocínio da AXXO Construtora e apoio da Fecomércio-BA, Morya Comunicação, AD)))arte Acessibilidade e Grupo A TARDE.

SERVIÇO

Evento: Festival Emoções

Data: 7 de agosto (quarta-feira)

Horário: 19:30

Local: Teatro Sesc Casa do Comércio

Ingressos: R$ 60 a inteira e 30 a meia, na bilheteria do teatro