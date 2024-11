14ª Jornada de Dança traz mostra artística com diversidade de espetáculos

14ª Jornada de Dança da Bahia - Foto: Raphel Muller | Ag. A TARDE

Salvador, a 'cidade da música da Bahia', se tornará a cidade da dança com a '14ª Jornada de Dança da Bahia', realizada entre os dias 13 a 17 de novembro. De forma itinerante, a programação do evento acontecerá em diferentes pontos da capital, reunindo profissionais e interessados na área artística.

Sob o tema "Meu Corpo é o Templo da Minha Arte", a 14ª Jornada de Dança da Bahia tem como proposta uma celebração que transforma o corpo em um espaço sagrado de expressão e conhecimento. Durante esses dias, a iniciativa receberá artistas, educadores e admiradores da dança em uma programação que integra espetáculos, reflexões e intercâmbio entre participantes locais, nacionais e internacionais.

A Mostra Artística da Jornada se destaca como um dos momentos mais aguardados. Em entrevista ao Portal A TARDE, Fátima Suarez, coordenadora do evento, comentou sobre o tema desta edição e a proposta de trazer o público para uma reflexão sobre suas raízes e crenças.

A discussão é bastante interessante para quem quer se aproximar de si mesmo. Nessa programação, você vai poder ver coisas que, de alguma forma, trazem o seu passado, suas origens ou crenças. Talvez você precise reafirmar isso, e a dança pode ajudar, vendo no corpo do outro, a possibilidade de encontrar o seu próprio corpo Fátima Suarez

A abertura do evento contará com a apresentação “O Cordão Vermelho”, uma performance gratuita no Terreiro de Jesus que envolve mais de 80 mulheres e diversos artistas locais. A dançarina e participante carioca Helena Bevilaqua falou sobre como tem sido participar dos ensaios.

Ensaio do espetáculo 'Cordão Vermelho', que será apresentado no dia 13 de novembro | Foto: Divulgação

Estar em Salvador, longe da minha família, e dançar em uma criação que fala sobre maternidade e conexão com o feminino tem sido uma experiência emocionante para mim. Helena Bevilaqua

"É uma maneira de expressar minha saudade e explorar meu momento atual através do corpo”, compartilhou ela. Helena também destacou o impacto de uma apresentação artística gratuita em um espaço público:

Qualquer manifestação artística na cidade tem um impacto de refletir sobre o próprio espaço e cultura. A Jornada foi meu primeiro contato com a Bahia, e essa oportunidade foi determinante para minha escolha de fazer o mestrado aqui Helena Bevilaqua

Programação diversa

14ª Jornada de Dança da Bahia | Foto: Raphel Muller | Ag. A TARDE

A programação conta com artistas de todo o Brasil, Cabo Verde, Estados Unidos, Alemanha e Malásia, ocupando espaços como a Sala do Coro do Teatro Castro Alves, o Museu de Arte da Bahia (MAB), a Escola de Dança da UFBA e as praças públicas de Salvador.

Confira:

⏭️ Abertura - O Cordão Vermelho

▪️ Local: Terreiro de Jesus

▪️ Horário: 13 de novembro, 17h

▪️ Valor: Gratuito

⏭️ AMI.LCAR

▪️ Local: Sala do Coro do Teatro Castro Alves

▪️ Horário: 14 de novembro, 20h

▪️ Valor: R$ 40 (inteira), R$ 20 (meia)

⏭️ Ancestralidade em Movimento

▪️ Local: Sala do Coro do Teatro Castro Alves

▪️ Horário: 14 de novembro, 20h

▪️ Valor: R$ 40 (inteira), R$ 20 (meia)

⏭️ AGNI

▪️ Local: Sala do Coro do Teatro Castro Alves

▪️ Horário: 15 de novembro, 20h

▪️ Valor: R$ 40 (inteira), R$ 20 (meia)

⏭️ Nac-Horuc

▪️ Local: Sala do Coro do Teatro Castro Alves

▪️ Horário: 15 de novembro, 20h

▪️ Valor: R$ 40 (inteira), R$ 20 (meia)

⏭️ Mostra INVEX – INVente EXperimente

▪️ Local: Sala do Coro do Teatro Castro Alves

▪️ Horário: 16 de novembro, 20h

▪️ Valor: R$ 40 (inteira), R$ 20 (meia)

⏭️ Residência Artística Internacional

▪️ Local: Sala do Coro do Teatro Castro Alves

▪️ Horário: 17 de novembro, 20h

▪️ Valor: R$ 40 (inteira), R$ 20 (meia)

⏭️ SI-PÓ

▪️ Local: Mirante da Vitória

▪️ Horário: 17 de novembro, 17h

▪️ Valor: Gratuito