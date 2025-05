Jornalista Miriam Leitão é eleita para Academia Brasileira de Letras - Foto: Reprodução

A jornalista e escritora Míriam Leitão foi eleita, nesta quarta-feira, 30, para a cadeira 7 da Academia Brasileira de Letras (ABL), cujo patrono é o poeta baiano Castro Alves, e que era do cineasta Cacá Diegues, morto em fevereiro deste ano. A eleição ocorreu no Petit Trianon, sede da instituição no Rio de Janeiro, e foi conduzida com urnas eletrônicas cedidas pelo TRE-RJ.

Míriam recebeu 20 votos no primeiro escrutínio, superando o ex-ministro da Educação e ex-senador Cristovam Buarque, que teve 14 votos. Aos 72 anos, ela se torna uma das poucas mulheres a ocupar uma cadeira na ABL e marca presença com uma trajetória sólida, que atravessa o jornalismo, a literatura infantojuvenil e o pensamento crítico sobre a democracia brasileira.

Trajetória marcada por resistência

Nascida em Caratinga, Minas Gerais, Míriam Leitão iniciou sua carreira na imprensa capixaba, passando por Brasília e São Paulo antes de se estabelecer no Rio de Janeiro, em 1986. Com mais de 50 anos de atuação, ela acompanhou os principais momentos políticos e econômicos do país: planos econômicos, redemocratização, crises sucessivas e dois impeachments presidenciais.

Além do jornalismo, a escritora é autora de 16 livros, entre eles títulos infantojuvenis e crônicas políticas. Foi premiada duas vezes com o Prêmio Jabuti. Uma de suas obras mais recentes, A democracia na armadilha, reúne textos que refletem os impasses do Brasil polarizado entre os anos de 2016 e 2021.



Míriam também tem se destacado por sua firme defesa da democracia. Presa e torturada aos 19 anos durante a ditadura militar, ela se tornou uma das vozes mais respeitadas do jornalismo brasileiro. Seu trabalho lhe rendeu o Troféu Juca Pato de 2024, concedido pela União Brasileira de Escritores (UBE) ao intelectual do ano.