Atriz da Globo choca web ao revelar que mãe trabalha como manicure

Camila Queiroz chocou os internautas ao revelar que sua mãe, Eliane, ainda trabalha como manicure, mesmo após sua fama. Convidada do podcast ‘PodDelas’, a atriz da Globo contou que ajuda financeiramente a matriarca e reforçou que não veio de uma família rica.

“Não tenho preguiça de trabalhar, não sou herdeira. As duas [minhas irmãs] trabalham comigo hoje. Isso é muito importante, ter minha família até nesses momentos, é seguro para mim. Minha mãe é manicure, trabalha até hoje, mas menos do que antes. Agora, as pessoas querem fazer a unha [com Eliane] só para saber de mim”, disse ela.

A morena ainda relembrou o começo de sua carreira como modelo, passando para a televisão anos depois. “É uma vida fria, longe de casa, sem saber se comunicar tão bem. Eu sentia falta de quando eu ia visitar um ponto turístico, porque não tinha com quem compartilhar”, contou.

Camila também confessou que possui um perfil privado só para compartilhar registros com familiares e amigos próximos. “Quero preservar minha família. Ainda hoje não entendo esse interesse das pessoas [em famosos]”, concluiu.