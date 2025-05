Vale Tudo: Saiba quem recebe o maior salário da novela

Os atores de Vale Tudo possuem contratos variados - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

As informações sobre os bastidores da novela ‘Vale Tudo’, da TV Globo, não param de vazar. Viralizou nas redes sociais, nesta semana, uma lista com os valores dos salários dos atores que integram o elenco do remake da trama, que foi exibida originalmente em 1988.

Segundo fontes do portal ‘Observatório da TV’, os salários dos artistas estão divididos entre quem recebe uma quantia mensal e os que ganham um valor fechado por toda a obra, que dura em torno de 7 meses ao total.

Com previsão de 173 capítulos, a estimativa é que a trama chegue ao fim em outubro deste ano, com as armações de Maria de Fátima, interpretada por Bella Campos, e a emblemática morte da vilã Odete Roitman, interpretada por Débora Bloch.

Confira a lista:

Bella Campos (Maria de Fátima): R$ 60 mil mensais

Cauã Reymond (César): R$ 120 mil mensais

Débora Bloch (Odete Roitman): R$ 200 mil mensais

Taís Araújo (Raquel): R$ 250 mil mensais

Renato Góes (Ivan): R$ 300 mil por produção

Humberto Carrão (Afonso Roitman): R$ 500 mil por produção

Paolla Oliveira (Heleninha Roitman): R$ 1 milhão por produção

Alexandre Nero (Marco Aurélio): R$ 1 milhão por produção

Salários do elenco da novela ‘Vale Tudo’, segundo Observatório da TV. pic.twitter.com/j8aPyIadq8 — ACERVO (@AcervoCharts) April 30, 2025

Quem ganha mais?

Apesar de ganhar um valor mensal, Taís Araújo é a atriz que receberá o maior salário da novela. O somatório do montante recebido pela artista ao fim do projeto será de R$ 1,6 milhão, seguida de Débora Bloch, que garantirá R$ 1,3 milhão ao final da obra.